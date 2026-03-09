¥á¥Ë¥³¥ó¡¡Ãæ¹ñÈÎÇä¥°¥ëー¥×²ñ¼ÒÌ¾¾ÎÊÑ¹¹¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡¡～¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¸þ¾å¤ÈÈÎÇä³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ～
³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥Ë¥³¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è°ª»°ÃúÌÜ21ÈÖ19¹æ¡¢¼èÄùÌò·óÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹¡¡£Ã£Å£Ï¡§Àî±º¹¯»Ì¡Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñÈÎÇä»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂçÏ¢ÈÄ¶¶°åÎÅ´ï³£Í¸Â¸ø»Ê¡ÊItabashi Medical Dalian Co., Ltd.¡Ë¡×¡Ê½»½ê¡§ÎËÇ«¾ÊÂçÏ¢»Ô¡¢ÂåÉ½¼Ô¡§Â¹ À¯´ð¡Ë¤Î²ñ¼ÒÌ¾¾Î¤ò2026Ç¯£³·î¡¢¡ÖÌÜÎ©¹¯¡ÊÂçÏ¢¡Ë°åÎÅ²Êµ»Í¸Â¸ø»Ê¡ÊMenicon (Dalian) Co., Ltd.¡Ë¡×¤ËÊÑ¹¹¿½ÀÁ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¿·Ì¾¾Î¤ÎÅÐµ´°Î»¤Ï2026Ç¯4·î½é½Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÏ¢ÈÄ¶¶°åÎÅ´ï³£Í¸Â¸ø»Ê¤Ï¡¢Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÈÎÇä¡¦ÉáµÚ¤ÎÃæ³ËµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î´ã²Ê°åÎÅµ¡´Ø¤ª¤è¤ÓÈÎÇä¥Ñー¥È¥Êー¤È¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÊÀ½ÉÊ¤ò°ÂÄêÅª¤«¤Ä¿×Â®¤Ë¤ªµÒÍÍ¤Ø¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÌ¾¾ÎÊÑ¹¹¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎÃæ¹ñ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬¤ò¶¯²½¤·¡¢¥á¥Ë¥³¥ó¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¤Î°ìÂÎ´¶¤ò¤è¤êÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¿·Ì¾¾Î¤Ç¤¢¤ë¡ÖÌÜÎ©¹¯¡ÊÂçÏ¢¡Ë°åÎÅ²Êµ»Í¸Â¸ø»Ê¡×¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤ËÃæ¹ñ¸ì¤Ç¡Ö¥á¥Ë¥³¥ó¡×¤òÉ½¤¹¡ÖÌÜÎ©¹¯¡×¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¥á¥Ë¥³¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤ÎÅý°ìÀ¤ò¹â¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤ª¤è¤ÓÈÎÇä¥Ñー¥È¥Êー¤Ø¤è¤êÌÀ³Î¤Ê´ë¶È¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò¼¨¤¹ÌÜÅª¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡Ö°åÎÅµ»½Ñ¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö°åÎÅ²Êµ»¡×¤ò¼ÒÌ¾¤Ë´§¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åö¼Ò¤¬Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ°åÎÅµ»½ÑÊ¬Ìî¤Ç¤Î²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤ò¡¢¤è¤ê¶¯¤¯ÂÇ¤Á½Ð¤¹ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÊÑ¹¹¤òµ¡¤Ë¡¢¥á¥Ë¥³¥ó¥°¥ëー¥×¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÀïÎ¬¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿°ìÂÎ·Ð±Ä¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÇ§ÃÎÅÙ¤ª¤è¤Ó¿®ÍêÅÙ¤Î¸þ¾å¡¢¤½¤·¤ÆÈÎÇä³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÏ¢ÈÄ¶¶°åÎÅ´ï³£Í¸Â¸ø»Ê¡¡WEB¥µ¥¤¥È¡§https://itabashi.cn/