£´Ç¯Ï¢Â³¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í£²£°£²£¶¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È£µ£°£°¡Ë¡×¤ËÇ§Äê

¡¡¥¤¥ª¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¶¦Æ±¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ§ÄêÀ©ÅÙ¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¡¡£²£°£²£¶¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È£µ£°£°¡Ë¡×¤Ë£´Ç¯Ï¢Â³¤ÇÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ª¥ó¤Ï£²£°£±£¶Ç¯ÅÙ¡¢¼Ò°÷¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤¬¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¤ä¤«¤Ç¡¢·ÑÂ³¤·¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë¿Íºà¤¬Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤êÆ¯¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÀë¸À¡×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¤¥ª¥ó¤Î¿Í»öÃ´ÅöÌò°÷¤òÀÕÇ¤¼Ô¤È¤¹¤ë¡Ö¥¤¥ª¥ó·ò¹¯¿ä¿Ê¼¼¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥°¥ëー¥×³Æ¼Ò¤â¿ä¿ÊÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¼Ò°÷¤Î·ò¹¯°Ý»ý¡¦Áý¿Ê¤Ë·ÑÂ³Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡£²£°£²£µÇ¯ÅÙ¤Ï¡Ö¥¤¥ª¥ó¸µµ¤£Õ£Ð£µ¢¨£±¤Ë¤è¤ëÀ¸³è½¬´·ÉÂÍ½ËÉ¡×¤ò¥á¥¤¥ó¥Æー¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢¥¤¥ª¥ó·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¤¬Äó¶¡¤¹¤ë·ò¹¯»Üºö¤Ø¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê»²²ÃÂ¥¿Ê¤äÃøÌ¾¤ÊÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¹Ö±é²ñ¤Î³«ºÅ¤Ë¤è¤ê¡¢½¾¶È°÷¤Î¥Ø¥ë¥¹¥ê¥Æ¥é¥·ー¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥¤¥ª¥ó¥°¥ëー¥×½¾¶È°÷¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¿çÌ²½¬´·¡¦¿©»ö½¬´·¤Î²þÁ±¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢µÊ±ìÎ¨¤Î¹¹¤Ê¤ëÄã²¼¡¢ÆÃÄêÊÝ·ò»ØÆ³¿½¹þÎ¨¸þ¾å¤Ë»ñ¤¹¤ë»Üºö¤ò·ÑÂ³¼Â¹Ô¤·¡¢¼ÀÉÂÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤ÎÍÞÀ©¤ª¤è¤ÓÀ¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¡¢Ë¾¤Þ¤Ê¤¤Î¥¿¦¤ÎÄã¸º¤ä½¾¶È°÷ËþÂÅÙ¡¦Æ¯¤¤¬¤¤¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1 À¸³è½¬´·²þÁ±¤Î½ÅÍ×»ØÉ¸¤È¤·¤ÆÄê¤á¤¿£µ¹àÌÜ¡Ê¿çÌ²¡¦¿©»ö¡¦±¿Æ°¡¦¶Ø±ì¡¦£Â£Í£É¡Ë
¡¡£²£°£²£¶Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥ª¥ó¤ÇÆ¯¤±¤Ð·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡ª¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬¼¨¤¹¡Ö¥¨¥¤¥¸¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¤ËÂ§¤ê¡¢¥¤¥ª¥ó¥°¥ëー¥×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ëÃæ¹âÇ¯Îð½¾¶È°÷¤Ø¤ÎÏ«Æ¯ºÒ³²ÂÐºö¤ò¼ç¼´¤Ë³Æ»Üºö¤ò¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£½¾¶È°÷¤¬Ä¹¤¯·ò¹¯Åª¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿¦¾ì´Ä¶¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥°¥ëー¥×Á´¼Ò¤Î·ò¹¯·Ð±ÄÅÙÄ´ºº»²²è¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥°¥ëー¥×°ìÂÎ¤Ç¥Ø¥ë¥¹¡õ¥¦¥¨¥ë¥Í¥¹¤Î¿ä¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥ª¥ó¤Î·ò¹¯·Ð±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡Û
¡¡¥¤¥ª¥ó¤Ï¡¢¼Ò°÷¤Î·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤¬´ë¶È³èÆ°¤ÎÍ×¤Ç¤¢¤ê¼Ò°÷¤¬·ò¹¯¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½ÃÏ°è¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î·ò¹¯¤È¹¬¤»¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤â¤È·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ª¥ó·ò¹¯¿ä¿Ê¼¼¤òÃæ¿´¤Ë¥°¥ëー¥×³Æ¼Ò¤â¿ä¿ÊÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¼Ò°÷¤Î·ò¹¯°Ý»ý¡¦Áý¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
