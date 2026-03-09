¥¹¥¿¥ó¥ìーÅÅµ¤¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026 ～¥Û¥ï¥¤¥È500～¡×¤Ë½éÇ§Äê
¥¹¥¿¥ó¥ìーÅÅµ¤³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÃæÌÜ¹õ2-9-13¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§³½» ÂÙ¾¼¡Ë¤Ï¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë～¥Û¥ï¥¤¥È500～¡×¤Ë½é¤á¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¢¨¤È¤·¤Æ¤ÎÇ§Äê¤Ï6Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯¤Ë·Ð±ÄÅª¤Ê»ëÅÀ¤ÇÀïÎ¬Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¡¦Ë¡¿Í¤ò¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¡ÖÍ¥ÎÉ¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¸²¾´¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢ÆÃ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿500¤Î´ë¶È¡¦Ë¡¿Í¤¬¡¢¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È500¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Ê¾ÜºÙ¡§·ÐºÑ»º¶È¾ÊHP(https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html)¡Ë¡£
Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ï¡Ö¼Ò°÷¤Î·ò¹¯¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤¬¡¢²ñ¼Ò¤ÎÀ®Ä¹¤ÎÁÃ¤È¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ò·ò¹¯·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¤È¤¹¤ë¿ä¿ÊÂÎÀ©¤Î¤â¤È¡¢¿Í»öÉô¡¦ÁíÌ³Éô¡¦»º¶È°å¡¦ÊÝ·ò»Õ¡¦·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¡¦Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê²ñµÄÂÎ¤òÄÌ¤¸¤Æ»Üºö¤Î´ë²è¡¦±¿ÍÑ¡¦²þÁ±¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Åö¼ÒÆÈ¼«¤Î·ò¹¯¹ÔÆ°»ØÉ¸¡Ö¥¦¥§¥ë¥¹¥¿7¡Ê¿©»ö¡¦±¿Æ°¡¦¶Ø±ì¡¦°û¼ò¡¦¿çÌ²¡¦¥¦¥§¥¤¥È¡¦¥¹¥È¥ì¥¹¡Ë¡×¤ò¼´¤Ë¡¢¼Ò°÷¤Î¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤òÂ¥¤¹»Üºö¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò¿©¤ÎÀ°È÷¤äÌîºÚÀÝ¼è¥µ¥Ýー¥È¡¢±¿Æ°Â¥¿Ê¡¢¶Ø±ì»Ù±ç¡¢¿çÌ²²þÁ±¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢·ò¹¯¶µ°é¤Ê¤É¡¢Â¿ÌÌÅª¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤òÅ¸³«¤·¡¢¼Ò°÷¤¬¼çÂÎÅª¤Ë·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Û¥ï¥¤¥È500¤Ø¤ÎÇ§Äê¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¡Ö·Ð±ÄÀïÎ¬¡×¤È¤·¤ÆÌÀ³Î¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢ÁÈ¿¥Åª¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë²þÁ±¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿ÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¦¥§¥ë¥¹¥¿7¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿ÂÎ·ÏÅª¤Ê»Üºö¤Î¿ä¿Ê¤Ë¤è¤ê¡¢¼Ò°÷¤Î·ò¹¯°Õ¼±¤¬Á´¼ÒÅª¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢Ç§Äê¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢¥¦¥§¥ë¥¹¥¿7¤Ë´ð¤Å¤¯·ò¹¯»Üºö¤ò¶¯²½¤·¡¢¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤Ë¤è¤ë²þÁ±¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë²ó¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¹ñÆâ³°¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤ØÃÊ³¬Åª¤ËÅ¸³«¤·¡¢¥°¥ëー¥×°ìÂÎ¡ÊOne Stanley¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ»ýÂ³Åª¤Ê·ò¹¯´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢Åö¼Ò¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥Ûー¥à¥Úー¥¸(https://www.stanley-electric.com/jp/sustainability/social/wellness/)¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£