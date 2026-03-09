¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¡×Ç§Äê¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§Äê¥í¥´
£Å£Ò£É¥°¥ëー¥×¤ÎÆüËÜ£Å£Ò£É³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾±»ÒÌÔ¹¨¡¢°Ê²¼¡ÖÆüËÜ£Å£Ò£É¡×¤È¤¤¤¦¡Ë¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬·ò¹¯·Ð±Ä¤ÎÉáµÚÂ¥¿Ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯£³·î£¹ÆüÉÕ¤Ç£¶Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ ÆüËÜ£Å£Ò£É¤Î¡Ö·ò¹¯·Ð±Ä¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß
ÆüËÜ£Å£Ò£É¤Ï¡¢¡Ö¼Ò°÷¤È²ÈÂ²¤Î·ò¹¯¡×¤¬¡¢»ö¶È¤Î»ýÂ³ÅªÈ¯Å¸¤Î´ðÈ×¤Ç¤¢¤ë¤È¤ÎÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢Æ±¼Ò¼ÒÄ¹¤òºÇ¹â·ò¹¯ÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCWO¡Ë¤È¤·¤Æ2019Ç¯12·î¤Ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÀë¸À¡×¤òÀ©Äê¤·¡¢»Å»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Ò°÷¤È²ÈÂ²¤Î¿ÍÀ¸¤¬µ±¤«¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¿ä¿Ê·×²è¤òºöÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê·ò¹¯²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¿ôÃÍÌÜÉ¸¤òÄê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¼Ò°÷¤Î·ò¹¯¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤Î¸þ¾å¡×¡ÖÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã¸º¡×¡Ö°é»ù¡¦²ð¸î¡¦¼£ÎÅ¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©»Ù±ç¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
£¶Ç¯Ï¢Â³Ç§Äê¤òµ¡¤Ë¡¢ÆüËÜ£Å£Ò£É¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¡Ö¼Ò°÷¤¬Æ¯¤¤ä¤¹¤¯Æ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¿¦¾ì´Ä¶¡×¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¿ä¿Ê¤ËÃíÎÏ¤·¡¢¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡ ÆüËÜ£Å£Ò£É¤Î¡Ö·ò¹¯·Ð±Ä¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.j-eri.co.jp/corporate/health/health.html
