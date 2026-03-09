¡Ö·ò¹¯Í¥ÎÉË¡¿Í¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È500¡Ë¡×¤Ë3Ç¯Ï¢Â³Ç§Äê
¡¡NEC¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥¿¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ª¤è¤ÓÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¶¦Æ±¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È500¡Ë¡×¤Ë3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÇ§Äê¤Ï¡¢À¸³è½¬´·²þÁ±¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¡¢NEC¥°¥ëー¥×¤ª¤è¤Ó¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Ø¤Î·ò¹¯Áý¿Ê»Üºö¤ÎÅ¸³«¡¢¤µ¤é¤Ë¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿·ÑÂ³Åª¤Ê¸ú²Ì¸¡¾Ú¤È²þÁ±¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÚÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¡Û
1. À¸³è½¬´·¤Î²þÁ±¤Ë¸þ¤±¤¿±¿Æ°½¬´·¤ÎÄêÃå²½
¡¡Åö¼Ò¤Ï¥Ç¥¹¥¯¥ïー¥¯¤Î»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢±¿Æ°ÉÔÂ¤Î¼Ò°÷¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢Êâ¹Ô¤Ê¤É¤ò¾©Îå¤¹¤ë¼«¼Ò³«È¯¤Î¡Ö·ò¹¯¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥×¥ê¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄê´üÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Ï±ä¤Ù6,000Ì¾°Ê¾å¤Î¼Ò°÷¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±¿Æ°Â¥¿Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤¿·ë²Ì¡¢11,000Ì¾°Ê¾å¤Î¼Ò°÷¡ÊÁ´¼Ò°÷¤ÎÌó94%¡Ë¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢2024Ç¯ÅÙ¤ÎÀ¸³è½¬´·¥µー¥Ù¥¤¤Ç¤Ï±¿Æ°½¬´·¼Ô¤Î³ä¹ç¤¬Ìó3%²þÁ±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¼Ô¤ÈÈó»²²Ã¼Ô¤Î·ò¿Ç·ë²Ì¤òÈæ³Ó¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÊý¤¬»é¼Á¤ÎÃÍ¤¬²þÁ±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Üºö¸ú²Ì¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥Ö¥í¥° ·ò¹¯·Ð±Ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È :
https://www.nec-solutioninnovators.co.jp/company/blog/2024/27/
¼Ò°÷¤Î±¿Æ°½¬´·¤ÎÄêÃå¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÂ¥¿Ê¤ò¤Ï¤«¤ë¡Ö¥Ø¥ë¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¡£¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¤µ¤ó¤ò¾·¤¤¤¿¥»¥ß¥Êー¤ä·ò¹¯¥¢¥×¥ê»Üºö¡¢Åö¼Ò¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ë¥è¥¬¹ÖºÂ¤Ê¤É¡£
2. NEC¥°¥ëー¥×¤ä¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¸þ¤±¤Î·ò¹¯Áý¿Ê»Üºö¤òÅ¸³«
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Ø¤Î·ò¹¯·Ð±Ä¤ÎÉáµÚ¤ÈÆ¯¤¯¿Í¤Î·ò¹¯°Ý»ý¡¦Áý¿Ê¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Åö¼Ò¼Ò°÷¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥©ー¥Í¥¹¥é¥¤¥Õ¤Ê¤É¤ÎNEC¥°¥ëー¥×¤ä¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¸þ¤±¤Ë·ò¹¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢»Üºö¤ÎÅ¸³«ÈÏ°Ï¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤â¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
3. ·ÑÂ³Åª¤Ê¸ú²Ì¸¡¾Ú¡¦²þÁ±¤Î¼Â»Ü
¡¡Ä¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤ÎÍÞ»ß¤ª¤è¤ÓÊ¿¶ÑÇ¯¼¡ÍµëµÙ²Ë¼èÆÀÎ¨¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÍµëµÙ²Ë¼èÆÀ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ÖµÙ²Ë¥×¥é¥¹£±¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÙ²Ë¼èÆÀ¿ä¾©Æü¤ÎÀßÄê¤Ë²Ã¤¨¡¢¼èÆÀÂ¥¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÁÈ¿¥¤Î»öÎã¤ä¼èÆÀ¾õ¶·¤òÁ´¼Ò¤Ç¶¦Í¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÍµëµÙ²Ë¤ò¼èÆÀ¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢·î´ÖÊ¿¶Ñ½êÄê³°Ï«Æ¯»þ´Ö¤òÁ°Ç¯ÅÙÆ±¿å½à¤Ë°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢Ê¿¶ÑÇ¯¼¡ÍµëµÙ²Ë¼èÆÀÎ¨¤¬Ìó2%²þÁ±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢NEC¥°¥ëー¥×¤Î¥µー¥Ù¥¤·ë²Ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê²óÅúÎ¨¤¬Ìó8%¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÇ¯ÅÙ¤âÅ¬Àµ¤Ê¶ÐÌ³´ÉÍý¤ÎÅ°Äì¤ÈÀ¸»ºÀ¸þ¾å»Üºö¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤ÎÍÞ»ß¤ÈÆ¯¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì´Ä¶¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼çÂÎÀ¹â¤¯³è¤³è¤¤ÈÆ¯¤±¤ë²ñ¼ÒÉ÷ÅÚ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö·ò¹¯¡×¡ÖÀ®Ä¹¡×¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤¡×¤Î3¤Ä¤ÎÂ¦ÌÌ¤«¤éWell-being¤Î¿ä¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤ê¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë´ë¶È¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤â¡¢¿Íºà¤Ø¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊÅê»ñ¤Ë¤è¤ê´ë¶È²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¡¢¤ªµÒÍÍ¤ä¥Ñー¥È¥Êー¤È¤È¤â¤Ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãËÜ·ï¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
NEC¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥¿¡¡HRÅý³çÉô
E-Mail¡§ kenkozoshin@nes.jp.nec.com