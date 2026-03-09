¥µ¥Ã¥Ý¥í¥°¥ëー¥×²áµîºÇÂ¿¤Î9¼Ò¤¬¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡×¤ËÇ§Äê
¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹(³ô)¤È¥°¥ëー¥×´ë¶È8¼Ò(Ãí1)¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬À©ÅÙÀß·×¤·¡¢ÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬Í¥ÎÉ¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëË¡¿Í¤òÇ§Äê¤¹¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡×¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Âçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢¾å°Ì500Ë¡¿Í¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È500¡×¤Ë¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤È¥µ
¥Ã¥Ý¥í¥Óー¥ë¤¬10Ç¯Ï¢Â³¡¢¥Ý¥Ã¥«¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Õー¥É¡õ¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤Ï9Ç¯Ï¢Â³¤ÇÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥Ã¥Ý
¥í¥é¥¤¥ª¥ó¤Ï9Ç¯Ï¢Â³¤Ç·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¾®µ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢¾å°Ì500Ë¡¿Í¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ö¥é¥¤¥È500¡×¤ËÈØÅÄ¥Ý¥Ã¥«¿©ÉÊ¤¬½é¤á¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¡¢¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Õ¥£ー¥ë¥É¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥µ¥Ã¥Ý¥íÉÔÆ°»º³«È¯¤â4Ç¯Ï¢Â³¤ÇÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ä¥¹¥Þ¤ÏºòÇ¯¤ËÂ³¤¾å°Ì501°Ì¤«¤é1500°Ì¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Í¥¯¥¹¥È¥Ö¥é¥¤¥È1000¡×¤ËÇ§Äê(·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¤Ï10Ç¯Ï¢Â³¡Ë¡¢¥µ¥Ã¥Ý¥í¥°¥ëー¥×ÊªÎ®¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤Ç·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥Ã¥Ý¥í¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢2017Ç¯¤Ë¡Ö·ò¹¬ÁÏÂ¤Àë¸À¡×¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÃæ´ü·×²è¡Ê2023Ç¯～2026
Ç¯¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ê¿Íºâ¤Î³èÌö¡×¡ÖÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤È¼ý±×ÎÏ¶¯²½¡×¡Ö»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¡×¤Î·Ð±Ä²ÝÂê²ò·è¤Î´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡Ö½¾¶È°÷¤Î¤³¤³¤í¤ÈÂÎ¤Î·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¡×¤È¡ÖÁÈ¿¥¤Î·ò¹¯²½¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢°ú¤Â³¤·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¿ä¿Ê¤·
¤Æ¤¤¤Þ¤¹(Ãí2)¡£
(Ãí1)¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Óー¥ë(³ô)¡¢¥Ý¥Ã¥«¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Õー¥É¡õ¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸(³ô)¡¢(³ô)¥µ¥Ã¥Ý¥í¥é¥¤¥ª¥ó¡¢¥µ¥Ã¥Ý¥íÉÔÆ°»º³«È¯(³ô)¡¢¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Õ¥£ー¥ë¥É¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°(³ô)¡¢¥ä¥¹¥Þ(³ô)¡¢¥µ¥Ã¥Ý¥í¥°¥ëー¥×ÊªÎ®(³ô)¡¢ÈØÅÄ¥Ý¥Ã¥«¿©ÉÊ(³ô)
(Ãí2)https://www.sapporoholdings.jp/sustainability/human/humanresources/humancapital/
1.Ç§ÄêÆâÍÆ
·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026Âçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡¡4¼Ò
¡¦¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹(³ô) (10Ç¯Ï¢Â³) ¢¨¤¤¤º¤ì¤â¥Û¥ï¥¤¥È500¡¢·ò¹¯·Ð±ÄÌÃÊÁ2025
¡¦¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Óー¥ë(³ô) (10Ç¯Ï¢Â³) ¢¨¤¤¤º¤ì¤â¥Û¥ï¥¤¥È500
¡¦¥Ý¥Ã¥«¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Õー¥É¡õ¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸(³ô) (9Ç¯Ï¢Â³) ¢¨¤¤¤º¤ì¤â¥Û¥ï¥¤¥È500
¡¦(³ô)¥µ¥Ã¥Ý¥í¥é¥¤¥ª¥ó (9Ç¯Ï¢Â³) ¢¨2018Ç¯～2020Ç¯¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È500
·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026Ãæ¾®µ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡¡5¼Ò
¡¦¥ä¥¹¥Þ(³ô¡Ë¡Ê10Ç¯Ï¢Â³) ¢¨2021Ç¯¤Ï¥Ö¥é¥¤¥È500¡¢2025Ç¯～2026Ç¯¤Ï¥Í¥¯¥¹¥È¥Ö¥é¥¤¥È1000
¡¦¥µ¥Ã¥Ý¥íÉÔÆ°»º³«È¯(³ô) (4Ç¯Ï¢Â³) ¢¨¤¤¤º¤ì¤â¥Ö¥é¥¤¥È500
¡¦¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Õ¥£ー¥ë¥É¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°(³ô¡Ë (4Ç¯Ï¢Â³¡Ë¢¨¤¤¤º¤ì¤â¥Ö¥é¥¤¥È500
¡¦¥µ¥Ã¥Ý¥í¥°¥ëー¥×ÊªÎ®(³ô¡Ë¡Ê3Ç¯Ï¢Â³¡Ë¢¨2024Ç¯～2025Ç¯¤Ï¥Ö¥é¥¤¥È500
¡¦ÈØÅÄ¥Ý¥Ã¥«¿©ÉÊ(³ô¡Ë(½éÇ§Äê¡Ë¢¨¥Ö¥é¥¤¥È500
2.·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¼ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß
¡ãÀÕÇ¤¤¢¤ë°û¼ò¤Î¿ä¿Ê¡ä
¡¦Å¬Àµ°û¼òe-¥éー¥Ë¥ó¥°¤òÇ¯1²ó¼Â»Ü¡£2024Ç¯¤«¤é¥µ¥Ã¥Ý¥í¥°¥ëー¥×¹ñÆâ´ë¶È¤ËÂÐ¾Ý¤ò³ÈÂç¤·¡¢2025Ç¯¤Î¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Î¼õ¹ÖÎ¨¤Ï99.3%¡£
¡¦¼«¿È¤Î°û¼òÎÌ¤òÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±ºî¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤È»ö¶È²ñ¼Ò4¼Ò¤ÎÌò°÷¡¢½¾¶È°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë°û¼òÎÌÄ´ºº(AUDIT¡Ë¤òÇ¯¤Ë1²ó¼Â»Ü¡£2025Ç¯¤Ï3031Ì¾²óÅú¡£
¡ã¤¤¤Î¤Á¤ò¼é¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡ä
¡¦·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¤ÈÏ¢·È¤·¡¢À¸³è½¬´·ÉÂ·ò¿Ç(¤¬¤ó¸¡¿Ç)¤Î¼õ¿ÇÎ¨¸þ¾å¤Ë¤à¤±¤¿¼õ¿Ç´«¾©¤È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¸¡ººÈñÍÑ¤Î°ìÄê³ÛÊä½õ¤ò¼Â»Ü¡£
¡¦¶ÛµÞ¼£ÎÅÂÐ¾Ý¼ÔºÆ¼õ¿ÇÎ¨100%¤òÃ£À®¡£
¡¦ÆÃÄêÊÝ·ò»ØÆ³¤Î°ìÉô¤òÆâÀ½²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»²²ÃÎ¨¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿30Âå¤ÎÆÃÄêÊÝ·ò»ØÆ³ÂÐ¾Ý¼Ô¥ì¥Ù¥ë¤Î¿Í¤Ë¤âÆ°µ¡¤Å¤±»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¡£
¡¦·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¤ÏÅüÇ¢ÉÂÅùÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤Î¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯ÂÐ¾Ý¼Ô¤ËÌµÎÁ¤ÇÀ¸³è²þÁ±¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¡£
¡ã·ò¹¯Åª¤Ê¿¦¾ìÉ÷ÅÚ¤Å¤¯¤ê¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡ä
¡¦·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¼çºÅ¤ÎWEB¥¦¥©ー¥¥ó¥°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÇ¯2²ó³«ºÅ¡£2025Ç¯¤Ï½Õ¡¢½©¤Î¤Ù2,147Ì¾¤¬»²²Ã¡£¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤¿Êâ¿ô¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÇ¯2²óÊÂ¹Ô³«ºÅ¡£
¡¦·ò¹¯Åª¤Ê¹ÔÆ°¤Î½¬´·²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢±¿Æ°¡¢¿©»ö¡¢¶Ø±ì¡¢Å¬Àµ°û¼ò¤Î¥³ー¥¹¤«¤é1¿Í1¥³ー¥¹¤òÁª¤ÖÀ¸³è½¬´·²þÁ±¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÇ¯1²ó³«ºÅ¡£2025Ç¯¤ÏÌò°÷¡¦½¾¶È°÷Ìó 3,650Ì¾¤¬»²²Ã¡£
¡¦Ç¯1²ó¥¹¥È¥ì¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯¤È½¾¶È°÷°Õ¼±Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¥Çー¥¿²òÀÏ¤Ç²ÝÂê¤òÃê½Ð¤·²þÁ±¤Ë¸þ¤±»Üºö¤òÅ¸³«¡£¹â¥¹¥È¥ì¥¹¼Ô¤Ë¤Ï»º¶ÈÊÝ¸±¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ëÌÌÃÌ¤ò¼Â»Ü¡£·ò¹¯ÁêÃÌÁë¸ý¤È¤·¤Æ¡¢½¾¶È°÷¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Âè3¼Ôµ¡´Ø¤ÎÁë¸ý¤òÀßÃÖ¤·¡¢ÅÅÏÃ¡¢web¤Ç³Æ¼ïÁêÃÌ¤¬²ÄÇ½¤ÊÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¡£
¡¦2020Ç¯¤è¤ê¿È¶á¤Ê·ò¹¯¿ä¿Ê¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡Ö·ò¹¯¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡×¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢·ò¹¯¥ê¥Æ¥é¥·ー¤ò¾å¤²¤ëÊÙ¶¯²ñ¤òÇ¯4²ó³«ºÅ¡£2025Ç¯¤Ï±ä¤Ù642Ì¾¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç»²²Ã¡£²áµî24²ó¤Î»ñÎÁ¤äÆ°²è¤Ï¥¤¥ó¥È¥é¾å¤Ë·ÇºÜ¡£
¡ã¶Ø±ì»Üºö¡ä
¡¦2019Ç¯¤«¤éÁ´¥°¥ëー¥×²ñ¼ÒÂÐ¾Ý¤ËËè·î22Æü¤ò¥¹¥ï¥ó¤ÎÆü¤È¤·¤Æ¶Ø±ìÆü¤òÀßÄê¡£2021Ç¯¤«¤é¼ÒÍÑ¼ÖÁ´ÌÌ¶Ø±ì¡£2022Ç¯¤«¤é¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤È»ö¶È²ñ¼Ò4¼Ò¤òÂÐ¾Ý¤Ë½¢¶È»þ´ÖÆâ¶Ø±ì¡£
¡¦·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¤Ï´õË¾¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶Ø±ì¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÁ´³ÛÊä½õ¡¢¶Ø±ì³°ÍèÈñÍÑ¤ò°ìÄê³ÛÊä½õ¡£
¡ã½÷À¤Î·ò¹¯¡ä
¡¦2025Ç¯¤Ï½÷À¤ÈÃËÀ¹¹Ç¯´ü¡¢¥×¥ì¥³¥ó¥»¥×¥·¥ç¥ó¥±¥¢¡¢Æ¯¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¡¢°å»Õ¤Ë¤è¤ë¹Ö±é²ñ¤ò³«ºÅ¡£Ìò°÷¡¦½¾¶È°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë½÷À¤Î·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ëe-¥éー¥Ë¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¡£¤Þ¤¿¡¢ÉØ¿Í²Ê·ò¿Ç¤Î¼õ¿ÇÎ¨¸þ¾å¤Ë¸þ¤±½÷À¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿»Üºö¤âÅ¸³«¡£
¡ã»Å»ö¤È¤ÎÎ¾Î©»Ù±ç¡ä¡¡
¡¦°é»ù¡¢²ð¸î¡¢¤¬¤óÅù¤Î¼£ÎÅ¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÆ¯¤±¤ëe-¥éー¥Ë¥ó¥°¡¢¥»¥ß¥ÊーÅù¤ò¼Â»Ü¤·¡¢´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¡£
¢£¥µ¥Ã¥Ý¥í¥°¥ëー¥×·ò¹¬ÁÏÂ¤Àë¸À
1.»ö¶È¤ÎÃ´¤¤¼ê¤Ç¤¢¤ë½¾¶È°÷¤Ï·ò¹¯Áý¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢²ñ¼Ò¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤¹¡£
2.·ò¹¯¤Ê½¾¶È°÷¤¬¡Ö¼ò¡¦¿©¡¦°û¡×¤Î»ö¶È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯¤ä¹¬¤»¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
3.·ò¹¯Áý¿Ê¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢Æ¯¤¯¾ì¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹â¤á¡¢´ë¶È¤ÎÂ¸Â³¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤¹¡£
¢£·ò¹¯·Ð±ÄÃæ´ü·×²è¡Ê2023Ç¯～2026Ç¯¡Ë
¥µ¥Ã¥Ý¥í¥°¥ëー¥×·ò¹¯·Ð±ÄÀïÎ¬¥Þ¥Ã¥×
¢£¥µ¥Ã¥Ý¥í¥°¥ëー¥×¡¡2026Ç¯·ò¹¯·Ð±Ä½ÅÍ×ÌÜÉ¸Ã£À®»ØÉ¸(KGI¡Ë
¡¦¥ïー¥¯¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È(ÊÐº¹ÃÍ¡Ë 54.0°Ê¾å (2025Ç¯54.3 KGIÃ£À®¡Ë
¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¥£ー¥¤¥º¥àÂ»¼º*¡Ê%¡Ë¡¡33.4%°Ê²¼ (2025Ç¯33.5%)
* ¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ü4»ö¶È²ñ¼Ò
¢¨ÊÐº¹ÃÍ¤ÏÄ´ºº²ñ¼Ò»²Æþ´ë¶È¡¦ÃÄÂÎÅù¤Î°ìÄê´ü´Ö¤Î¥Çー¥¿¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ»»½Ð¡¢¥ïー¥¯¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ÏÄ´ºº²ñ¼ÒÆÈ¼«¤ÎÊýË¡
¡¡¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¥£ー¥¤¥º¥à¡ÊÏ«Æ¯Â»¼º%¡Ë=100%-ÀäÂÐÅª¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¥£ー¥¤¥º¥à¡ÊWHO-HPQ 3ÌäÌÜ¤«¤é»»½Ð¡Ë
¢£¥µ¥Ã¥Ý¥í¥°¥ëー¥×·ò¹¯·Ð±Ä¡¡¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢¥°¥ëー¥×³Æ¼Ò¼è¤êÁÈ¤ß
https://www.sapporoholdings.jp/sustainability/human/humanresources/humancapital/
¢¨·ò¹¯·Ð±Ä¤Ï¡¢NPOË¡¿Í·ò¹¯·Ð±Ä¸¦µæ²ñ¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£