¡Ú¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥×Î±³Ø¡Û¸ì³Ø³Ø¹»¡ÖActi-LABO¡×¸ÇÄê¥ìー¥È¥×¥í¥â¤ò¼Â»Ü
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥Ôー¥«ー¤È²ó¿ôÌµÀ©¸Â¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥×±Ñ²ñÏÃ¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥×¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ã«Àî¹ñÍÎ¡Ë¤Ï¡¢³¤³°Î±³Ø¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥×Î±³Ø¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥Ð¥³¥í¥É¤Î¸ì³Ø³Ø¹» Acti-LABO ¤Ë¤Æ¡¢¸ÇÄê¥ìー¥È¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2026_03_09
¸ÇÄê¥ìー¥È¥×¥í¥â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÚÆâÍÆ¡Û
¡¦1¥É¥ë¡á140±ß¤Î¸ÇÄê¥ìー¥È¤òÅ¬ÍÑ
Îã¡Ë4½µ´Ö¡¢¼ÂÁ©·¿¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë7¡¢1¿ÍÉô²°¤Î¾ì¹ç
ÄÌ¾ï¥ìー¥È¡¡¡¡¡¡¡§309,000±ß
¥×¥í¥âÅ¬ÍÑ¥ìー¥È¡§279,000±ß¢ª30,000±ß¤Î³ä°ú
Acti-LABO¤ÎÆÃÄ§
1. ´ù¤ËºÂ¤é¤Ê¤¤¼ÂÁ©·¿¡¦Í·³Ø¥¹¥¿¥¤¥ëÎ±³Ø
¶µ¼¼¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£Acti-LABO¤Ï¡¢³¹¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¸½ÃÏ¤Î¿Í¤Ë±Ñ¸ì¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ä¥ê¥µー¥Á¤ò¹Ô¤¦¡È¹ÔÆ°·¿¡É¤Î³Ø¤Ó¤¬ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¡£Ëè½µ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤Ç¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤ò½Å¤Í¤ë¤«¤é¡¢±Ñ¸ìÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÅÙ¶»¤ÈÈ¯¿®ÎÏ¤âÃÃ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Í·¤Ó¤È³Ø¤Ó¤òËÜµ¤¤ÇÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¡ÖÍ·³Ø¡×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥Ð¥³¥í¥É¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê³¤³°ÂÎ¸³¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2. ¥¹¥Ôー¥¥ó¥°ÆÃ²½¡ß¥Þ¥ó¥Äー¥Þ¥ó¶¯²½
¡ÖÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ËËÜµ¤¤Ç±þ¤¨¤ë³Ø¹»¡£¥ì¥Ù¥ëÊÌ¥Þ¥ó¥Äー¥Þ¥ó¼ø¶È¤Ç´ðÁÃ¤ò¸Ç¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯¤ä½µ1¥×¥ì¥¼¥ó¤Ç¼ÂÁ©¤òÀÑ¤àÆÈ¼«¥«¥ê¥¥å¥é¥à¡£Â¾¹»¤Ë¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡È¥¹¥Ôー¥¥ó¥°ÆÃ²½·¿¡ÉÀß·×¤À¤«¤é¡¢±Ñ¸ì¤ò»È¤¦¾ìÌÌ¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£±Ñ¸ì¤¬ÉÝ¤¤¤«¤é¡È³Ú¤·¤¤¡É¤ØÊÑ¤ï¤ë¡¢À®Ä¹¼Â´¶¤Î¤¢¤ëÍ·³ØÂÎ¸³¤ò¡£
3. ¥Ð¥³¥í¥É¤Ç³ð¤¨¤ë¹â¥³¥¹¥Ñ³¤³°Ä©Àï
¥»¥Ö¤è¤ê¤âÊª²Á¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿´Ä¶¤Ç³Ø¤Ù¤ë¥Ð¥³¥í¥É¡£¶õ¹Á¤«¤é³Ø¹»¤Þ¤ÇÌó10Ê¬¤È¤¤¤¦¹¥Î©ÃÏ¤Ç¡¢½é³¤³°¤Ç¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ä´Ä¶³èÆ°¡¢¥íー¥«¥ë¸òÎ®¤Ê¤É¥¹¥¯ー¥ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤â½¼¼Â¤·¡¢ÄÉ²ÃÈñÍÑ¤Ê¤·¤ÇÂ¿ºÌ¤ÊÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¡£¥³¥¹¥ÑÎÉ¤¯¡¢Ç»¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¼ã¼Ô¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡È¹¶¤á¤ÎÍ·³Ø¡ÉÎ±³Ø¤Ç¤¹¡£
Acti-LABO¤Î¾Ò²ð
¾Ò²ð¥Úー¥¸ :
https://nativecamp.net/study_abroad/school/detail/139
¾Ò²ðÆ°²è :
https://nativecamp.net/study_abroad/videos?school_id=139&from_lp=1
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥×Î±³Ø¤Ç¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤¬É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¾ï¤ËÃúÇ«¤ÇÌÀ³Î¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Acti-LABO¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î4¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤ËÊ¬¤±¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÎ¤ê¤¿¤¤¾ðÊó¤òÅª³Î¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¥²èÁü¡¦Æ°²è
£²¡¥³Ø¹»¾Ò²ð
£³¡¥¥³ー¥¹¡¦ÎÁ¶â¾Ò²ð
£´¡¥ÂÚºßÀè¾ðÊó
º£¸å¤â¡¢¥æー¥¶ー¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÁÃÍ¤¢¤ëÎ±³Ø¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥×Î±³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥×Î±³Ø¡×¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢Î±³ØÁ°¤«¤éÅÏ¹Ò¸å¡¢¤µ¤é¤Ëµ¢¹ñ¸å¤Þ¤Ç¡¢°ì´Ó¤·¤¿¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ëÎ±³Ø¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥æー¥¶ー¤¬°Â¿´¤·¤ÆÎ±³Ø¤ËÎ×¤ß¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î³Ø¶È¤äÀ¸³è¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸ì³ØÎÏ¶¯²½¤ò´Þ¤á¤¿¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥×¤Ï¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ²ñ¼Ò¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¸Ä¿Í¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¡¢¶µ°éµ¡´Ø¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦³ÆÃÏ¤ËµòÅÀ¤ò¤ª¤¡¢¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¡¢¥èー¥í¥Ã¥ÑÃÏ°è¡¢ËÌÊÆÃÏ°è¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¤ò±¿±Ä¡¢¤½¤Îµ¬ÌÏ¤ÏµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤è¤ê¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆüËÜ¸ì²ñÏÃ¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¡¢Î±³Ø¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È»ö¶È¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢©150-0041 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀÆî1-9-2 ÂçÈ«¥Ó¥ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ Ã«Àî ¹ñÍÎ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¥µー¥Ó¥¹»ö¶È / ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆüËÜ¸ì²ñÏÃ¥µー¥Ó¥¹»ö¶È / Î±³Ø¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È»ö¶È
https://nativecamp.co.jp/(https://nativecamp.co.jp/)
