¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í£²£°£²£¶¡× ¤ËÇ§Äê
¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í£²£°£²£¶¡× ¤ËÇ§Äê
¡¡£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÂ»³²ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÀî¾¡»Ë¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢£²£°£±£·Ç¯¤Ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÀë¸À¡×¤òÈ¯½Ð¤·¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ·ò¹¯·Ð±Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢º£ÈÌ¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¼çºÅ¤Î¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í £²£°£²£¶¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
£±¡¥¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í£²£°£²£¶¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¡×¤ÎÇ§Äê
¡¡·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¤È¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤ËÂ¨¤·¤¿¼èÁÈ¤ß¤äÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¿Ê¤á¤ë·ò¹¯Áý¿Ê¤Î¼èÁÈ¤ß¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÆÃ¤ËÍ¥ÎÉ¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëË¡¿Í¤ò·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬¸²¾´¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£ Åö¼Ò¤Ï¡¢£²£°£²£¶Ç¯¤Î·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¡¢£²£°£²£°Ç¯¤«¤é£·Ç¯Ï¢Â³¤ÎÇ§Äê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿ ¡£
£²¡¥Åö¼Ò¤Ë¤ª¤±¤ë·ò¹¯·Ð±Ä¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±
¡¡£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥°¥ëー¥×¤¬´ë¶ÈÍýÇ°¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ë¡Ö£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¤Î¥Ñー¥Ñ¥¹¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¼Ò°÷¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡Ö¥°¥ëー¥×¿Í´ÖÂº½Å¥Ý¥ê¥·ー¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢¼Ò°÷¤Î·ò¹¯°Ý»ý¡¦Áý¿Ê¤ò·Ð±Ä¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Æー¥Þ¤Î°ì¤Ä¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬·ò¹¯¤Ç¤¤¤¤¤¤¤ÈÆ¯¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¤ÎºÇ¹âÉÊ¼Á¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢²ñ¼Ò¤Î»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë·Ð±Ä´ðÈ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¼Ò°÷¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤Î·ò¹¯¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¼èÁÈ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡https://www.sompo-direct.co.jp/csr/health-efforts.html
£³¡¥º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿¡¢°Â¿´¤Ç°ÂÁ´¤Ê½¢¶È´Ä¶¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¤¤¤¤¤¤ÈÆ¯¤¡¢¼«¤é¤ÎÇ½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤·¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢°ú¤Â³¤·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¼èÁÈ¤ß¤ò¤è¤ê°ìÁØ¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡ä
https://www.sompo-direct.co.jp/
¡ã¤ª¤È¤Ê¤Î¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡ä
https://www.sompo-direct.co.jp/otona/
°Ê¾å