¹çÆ±²ñ¼ÒEXNOA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢CEO¡§ÅìÛê ´²¡¢URL¡§https://games.dmm.com/¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëDMM GAMES¤Ï¡¢²Ö´Ý¥é¥¤¥Õ¥µ¥Ýー¥È¥²ー¥à¡Ø¥Õ¥ëー¥ë¥Ç¥¤¥º¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¥è¥¦¡ÊCV:¹¾±ÛÉËµª¡Ë¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òµÇ°¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ÖHappy Birthday¡ª～ßêºä¥è¥¦～¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.fleurdays.jp
¸ø¼°X¡§https://x.com/fleur_days
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@fleur_days
¢£¥²ー¥àÆâ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ÖHappy Birthday¡ª～ßêºä¥è¥¦～¡×³«ºÅ¡ª
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë 0:00 ～ 2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë 23:59
¥è¥¦¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òµÇ°¤·¤¿ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¸ÂÄê¤ÎÂ£¤êÊª¡Ö¥è¥¦¤Î¥Ðー¥¹¥Çー¥Á¥§¥¡×¤ä¥À¥¤¥ä¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¤ä¡¢¸ÂÄê¥«ー¥É¤¬¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¥¬¥Á¥ã¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»Üºö¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÂÀ¸Æü´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥Ûー¥à¥Ü¥¤¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò´ü´ÖÃæËèÆü¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¡ã´ü´Ö¸ÂÄêÃÂÀ¸Æü¥¬¥Á¥ã¡ÖHappy Birthday¡ª～ßêºä¥è¥¦～¡×³«ºÅ¡ª¡ä
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë 0:00 ～ 2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë 23:59
´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¡ÖSSR¡Ú½ËÊ¡¤Î½Ö´Ö¡Û¥è¥¦¡×¤¬½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¬¥Á¥ã¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
SSR¤Ë¤Ï¡Ö¸ÂÄê°áÁõ¡×¤È¡Ö¥«ー¥É¥¹¥Èー¥êー¡×¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥«ー¥É¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤ÏÎ¿Ìï¡¦ÍªÀ¸¡¦Âë¹¨¤«¤é¥è¥¦¤Ø¤Î¼ê½ñ¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤â¡ª
¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¡¦SSR¡Ú½ËÊ¡¤Î½Ö´Ö¡Û¥è¥¦
¢¨º£²ó¿·ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥«ー¥É¤Ï¡¢ÃÂÀ¸Æü¥¬¥Á¥ã¤ÈÍ½þ¸ÂÄêSSR³ÎÄêÃÂÀ¸Æü¥¬¥Á¥ã¤«¤é¤Î¤ß½Ð¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î³«ºÅ´ü´Ö¤ª¤è¤ÓÆâÍÆ¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢ºÆÅÙ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
https://games.dmm.com/detail/fleurdays_94586723
¢§À½ÉÊ³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥Õ¥ëー¥ë¥Ç¥¤¥º
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§ËèÆü¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤¹¤ë¡¢²Ö´Ý¥é¥¤¥Õ¥µ¥Ýー¥È¥²ー¥à
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥Ö¥é¥¦¥¶ÈÇ¡Ë / App Store / Google Play
ÈÎÇä²Á³Ê¡§´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ¡Ê°ìÉô¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶âÀ©¡Ë
ÇÛ¿®¡§¹çÆ±²ñ¼ÒEXNOA
³«È¯/±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥É¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
¢§½Ð±é¥¥ã¥¹¥È
¹¾±ÛÉËµª/°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿/ºäÅÄ¾¸ã/¶áÆ£¹§¹Ô
¢§¥µ¥¤¥Ðー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥µ¥¤¥Ðー¥É¤Ï1998Ç¯¡¢ÆüËÜ¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈóÕÌÀ´ü¤ËÁÏ¶È¡£°ÊÍè¡¢»Ô¾ì´Ä¶¤ÎÊÑ²½¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¿Ê²½¤ò¾ï¤Ë¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢Á´À¤³¦¤Ç¤Î¥·¥êー¥ºÎß·×4,500Ëü¿Í°Ê¾å¤Î²ñ°÷¿ô¤ò¸Ø¤ëÎø°¦¥²ー¥à¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¥·¥êー¥º¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿³Æ¼ï¥²ー¥à/¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹â¤á¤ë¥µー¥Ó¥¹·²¡ÖFaneX¡×¤ò±¿±Ä¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥È¡¢¥°¥Ã¥º¡¢2.5¼¡¸µÉñÂæ¡¢¥Í¥Ã¥È¤¯¤¸¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óIP¸¡ÄêÅù¤Î³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ ¼Ò Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥É¡Êhttps://www.cybird.co.jp/¡Ë
ËÜ ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ7ÃúÌÜ22ÈÖ17¹æ
Âå É½ ¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO Ä¹Åè µ®Ç·
Àß Î©¡§1998Ç¯9·î29Æü
¢§¥ê¥Ù¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ê¥Ù¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡Ø¥¢¥¤¡ú¥Á¥å¥¦¡Ù¡¢¡ØA3!¡Ù¡¢¡ØÁó±ë¤Î´ÏÂâ¡Ù¡¢¡Ø18TRIP¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥²ー¥à¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤Î³«È¯¤«¤é±¿±Ä¤Þ¤ÇÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤êÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÒÌ¾¤Î¥ê¥Ù¥ë¡ÊLiber¡Ë¤È¤Ï¡ÖÀ¸»º¤ÈË¾÷¡×¤ò»Ê¤ë¸ÅÂå¥íー¥Þ¿À¤ÎÌ¾Á°¤Ç¡¢¹òÊª¤¬Ë¤«¤Ë¼Â¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ë¤«¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤Ì¾ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ ¼Ò Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Êhttps://liberent.co.jp/¡Ë
ËÜ ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÆâ¿ÀÅÄ3-6-2¥¢ー¥Ð¥ó¥Í¥Ã¥È¿ÀÅÄ¥Ó¥ë9F
Âå É½ ¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÎÓÅÄ ¹ÀÂÀÏº
Àß Î©¡§2006Ç¯9·î26Æü
¸¢ÍøÉ½µ¡§(C)2026 EXNOA LLC
Google Play ¤ª¤è¤Ó Google Play ¥í¥´¤Ï Google LLC ¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£