¥»¥¥å¥¢¤È¥ê¥³ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ê¬Ìî¤Ç»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë
¡ÖAI¡Ê²èÁü²òÀÏ¡Ë¡ß¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡×¤Ç´ë¶È¤Î²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¥å¥¢¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ã«¸ý Ã¤À®¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§4264¡¢°Ê²¼ ¥»¥¥å¥¢¡Ë¤È¡¢¥ê¥³ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§³Þ°æÅ°¡¢°Ê²¼ ¥ê¥³ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Ï¡¢ËÜÆü¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ê¬Ìî¤Î»ö¶È³ÈÂç¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡¢»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¡Ê°Ê²¼ ËÜ¶¨¶È¡Ë¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿Î¾¼Ò¤Ï¡¢¥Çー¥¿³èÍÑ¤ÈAIÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¥ïー¥¯¥×¥ì¥¤¥¹¤ÎDX¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶¯²½¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤Ç¤¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Ä¾¶á¤Ç¤Ï¡¢¥»¥¥å¥¢¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ê¬Ìî¤Î¥Çー¥¿¤È¡¢¥ïー¥¯¥×¥ì¥¤¥¹¤òÅý¹çÅª¤Ë´ÉÍý¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖRICOH Spaces¡×¤È¤Î¥Çー¥¿Ï¢·È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥¥å¥¢¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬¥ïー¥¯¥×¥ì¥¤¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í¤Î³èÆ°¤òÂª¤¨¤ë¡ÈÌÜ¡É¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¥Çー¥¿¤ò¡ÖRICOH Spaces¡×¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡È¤Ï¤¿¤é¤¯¡É¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¶¨¶È¤ÎÇØ·Ê
¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥ïー¥¯¤ÎÉáµÚ¤ä¥Çー¥¿³èÍÑ¤Î¿ÊÅ¸¤ËÈ¼¤¤¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¹©¾ì¡¢ÊªÎ®»ÜÀß¤Ê¤É¤Î¥ïー¥¯¥×¥ì¥¤¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÍøÍÑ¾õ¶·¤Î²Ä»ë²½¤Ë¤è¤ëÆ¯¤Êý²þ³×¤ä°ÂÁ´´ÉÍý¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Æ»ë¥«¥á¥é¤Ø¤Î²èÁü²òÀÏAI¤Î³èÍÑ¤ä¡¢À¸ÂÎÇ§¾Ú¤ä¥»¥ó¥µー¤òÍÑ¤¤¤¿¥¯¥é¥¦¥É·¿¤ÎÆþÂà¼¼´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¹âÅÙ²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶ÈÅê»ñ¤â³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Î¾¼Ò¤Î¶¯¤ß
¥ê¥³ー¥°¥ëー¥×¤ÏÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¡È¤Ï¤¿¤é¤¯¡É¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿´ë¶È¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¡Ö¥ïー¥¯¥×¥ì¥¤¥¹¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹»ö¶È¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ¤Ç¤Ï¥ïー¥¯¥×¥ì¥¤¥¹¤Î¿ÍÎ®¤ä¶õ´Ö¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢Åý¹çÅª¤Ê´ÉÍý¤È²þÁ±¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖRICOH Spaces¡×¤òÃæ³Ë¤Ë¡¢¡Ö¥¹¥Úー¥¹¡Ê¶õ´Ö¡Ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»ö¶È¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥¥å¥¢¤Ï¡¢´Æ»ë¥«¥á¥é¤ä´éÇ§¾Ú¤Ê¤É¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â¤¤¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë´éÇ§¾Ú¤Ë¤è¤ëÆþÂà¼¼´ÉÍý¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ä¾¶á4²ó¤ÎÄ´ºº*¡Ê2020Ç¯～2022Ç¯¤ª¤è¤Ó2024Ç¯¡Ë¤Ç¹ñÆâ¥·¥§¥¢¤Î¥È¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸ÜµÒ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¤ä±¿ÍÑ¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤ò¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*½ÐÅµ¡§ÉÙ»Î·ÐºÑ¡ÖDX¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ØÏ¢¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤Î¾ÍèÅ¸Ë¾2025¡×¡ã2024Ç¯¡ä¡¢¡ÖDX¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ØÏ¢µ»½Ñ¡¦»Ô¾ì¤Î¾ÍèÅ¸Ë¾2023¡×¡ã2022Ç¯¡ä¡¢¡Ö2021¡¦2022¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ØÏ¢»Ô¾ì¤Î¾ÍèÅ¸Ë¾¡×¡ã2021Ç¯¡¦2020Ç¯¡ä ¡Ê2023Ç¯¤ÏÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤ÎÈ¯´©¤Ê¤·¡Ë
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
ËÜ¶¨¶È¤òÄÌ¤¸¡¢¥»¥¥å¥¢¤¬»ý¤ÄÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¸«¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥ê¥³ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ê¬Ìî¤ÎÄó°ÆÎÏ¤ÈÆ³ÆþÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Á´¹ñÌó100Ëü»ö¶È½ê¤È¤Ê¤ë¥ê¥³ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¸ÜµÒ´ðÈ×¤ËÂÐ¤·¡¢Î¾¼Ò¤ÎÀìÌç¿Íºà¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó°Æ¡¦Äó¶¡¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢Î¾¼Ò¤Ï¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÎÎ°è¤Î»ö¶È¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢AI¤Ë¤è¤ë¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¤è¤ê¹âÅÙ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Çー¥¿¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÂª¤¨¤ÆPDCA¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò²ó¤·¡¢¶õ´Ö¤Î²ÁÃÍ¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¥ïー¥¯¥×¥ì¥¤¥¹¤Î¹½ÃÛ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ê¥³ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤ªµÒÍÍ¤Î DX ¤ËÈ¼Áö¤·¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤ËµòÅÀ¤ò¤â¤Ä¥ê¥³ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¡¢ËÉÙ¤ÊIT¤ÎÃÎ¸«¤ò¤â¤Ä¥»ー¥ë¥¹¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¡¢´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Î¤¿¤á¤ÎÄó°Æ¡¦Æ³Æþ¡¦¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¡È¤Ï¤¿¤é¤¯¡É¤ÎDX¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
¥»¥¥å¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖAI¡ß¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ç¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏ¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢ÆþÂà¼¼´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ä´Æ»ë¥«¥á¥é¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¡¢AI¡Ê²èÁüÇ§¼±¡Ëµ»½Ñ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´éÇ§¾Ú¤Ë¤è¤ëÆþÂà¼¼´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢¿ôÎÌ¥Ùー¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ2020Ç¯°Ê¹ßÏ¢Â³¤·¤Æ¥Þー¥±¥Ã¥È¥·¥§¥¢No.1¡ö¤ò³ÍÆÀ¡£Ãæ¾®¤«¤éÂç¼ê´ë¶È¤Þ¤Ç²áµî13,000¼Ò°Ê¾å¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢ÀÇ½¡¦¥³¥¹¥È¡¦°ÂÄêÀ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀß·×¤äÀßÃÖ´Ä¶¤Þ¤Ç¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£¤¢¤é¤æ¤ë¶õ´Ö¤Î°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ÈºÇÅ¬¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¥å¥¢
½êºßÃÏ ¡§ ¢©163-0220¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½ÉÆóÃúÌÜ6ÈÖ1¹æ¡¡¿·½É½»Í§¥Ó¥ë20³¬
ÂåÉ½¼Ô ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Ã«¸ý Ã¤À®
Àß¡¡Î© ¡§ 2002Ç¯10·î16Æü
URL ¡§ https://secureinc.co.jp/
¢£´ØÏ¢¾ðÊó
¥¹¥Úー¥¹¡Ê¶õ´Ö¡Ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
https://www.ricoh.co.jp/products/concept/space-management
AI´éÇ§¾Ú¡ßÆþÂà¼¼´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à
https://secureinc.co.jp/solution/secure-ac-feature.html
AIÊ¬ÀÏ¡ß´Æ»ë¥«¥á¥é¥·¥¹¥Æ¥à
https://secureinc.co.jp/solution/secure-vs-feature.html