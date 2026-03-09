¥µ¥ó¥³ー¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡×¤Ë6²óÌÜ¤ÎÇ§Äê
ÁÝ½ü¡¦ËÉºÒ¡¦¥Ú¥Ã¥ÈÍÑÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢À¸³è¥µ¥Ýー¥ÈÍÑÉÊ¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¤«¤éÀ½Â¤¡¢ÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥³ー(https://www.sanko-gp.co.jp/)¡ÊËÜ¼Ò¡§ÏÂ²Î»³¸©³¤Æî»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§³ÑÃ«ÂÀ´ð¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡¦ÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¶¦Æ±¤Ç¸²¾´¤¹¤ëÀ©ÅÙ¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ(https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html)¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯¤ò½ÅÍ×¤Ê·Ð±Ä´ðÈ×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢2020Ç¯¤«¤éÄÌ»»6²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÇ§Äê¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¤È¤Ï
·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¤È¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÍ¥ÎÉ¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÂç´ë¶È¤äÃæ¾®´ë¶ÈÅù¤ÎË¡¿Í¤ò¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤äµá¿¦¼Ô¡¢´Ø·¸´ë¶È¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤Ê¤É¤«¤é¼Ò²ñÅª¤ÊÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡¢ÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬Ç§Äê¤¹¤ë¸²¾´À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£Âçµ¬ÌÏ¤Î´ë¶ÈÅù¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡×¤È¡¢Ãæ¾®µ¬ÌÏ¤Î´ë¶ÈÅù¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖÃæ¾®µ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡×¤Î2¤Ä¤ÎÉôÌç¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¥µ¥ó¥³ー¤Ï¡¢¡ÖÁ´½¾¶È°÷¤ÎÊª¿´Î¾ÌÌ¤Î¹¬Ê¡¤Î¼Â¸½¤òÄÉµá¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¼Ò°÷¤Î·ò¹¯¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¡¢¿¦¾ì´Ä¶¤Î²þÁ±¤Ê¤É¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
- ¥¹¥È¥ì¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¼Â»Ü
- ±¿Æ°µ¡²ñ¤ÎÁý¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¡Ê¥é¥¸¥ªÂÎÁà¡¢³¬ÃÊÍøÍÑ¿ä¾©¡¢·ò¹¯´ï¶ñ¤ÎÀßÃÖ¡Ë
- ½¾¶È°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿·ò¹¯´ØÏ¢¥»¥ß¥Êー¤Î³«ºÅ
- ¿ÆËÓ¤ò·ó¤Í¤¿¥½¥Õ¥È¥Üー¥ëÂç²ñ³«ºÅ
- ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Äê´üÅª¤ÊÃë¿©²ñ¤Î³«ºÅ
- ½¢¶È»þ´ÖÃæ¶Ø±ì¡¡Åù
¥½¥Õ¥È¥Üー¥ëÂç²ñ
¼ÒÆâÃë¿©²ñ
¶Ø±ì¤Î·Ç¼¨
¤³¤ì¤«¤é¤â¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¸ÄÀ¤ÈÂ¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤òÂº½Å¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»ý¤ÄÇ½ÎÏ¤È³èÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¿¦¾ì´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¿´¿È¤Î·ò¹¯¤ò´ë¶ÈÀ®Ä¹¤Î´ðÈ×¤ÈÂª¤¨¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤È¤â¤Ë»ýÂ³Åª¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼²½¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥³ー
ÏÂ²Î»³¸©³¤Æî»Ô¤òµòÅÀ¤Ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥á¥¤¥É¡¦¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¸ÜµÒ¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢ÁÝ½ü¡¦ËÉºÒ¡¦¥Ú¥Ã¥ÈÍÑÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢À¸³è¥µ¥Ýー¥ÈÍÑÉÊ¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¤«¤éÀ½Â¤¡¢ÈÎÇä¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½¾¦ÉÊ¡Ö¤ª¤·¤Ã¤³µÛ¤¦～¥Ñ¥Ã¥È¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢2021Ç¯ÅÙ¤«¤é¤ÎÈÎÇä¿ô¤¬Ìó180Ëü¸Ä¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤Þ¤ÎÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¦À¸³è¥µ¥Ýー¥ÈÍÑÉÊ¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¡¢Ë¤«¤Ê¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Î²ñ¼ÒÌ¾¡Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥³ー ¡ÎÂåÉ½¼Ô¡ÏÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡³ÑÃ«ÂÀ´ð¡Ê¤«¤¯¤¿¤Ë¡¡¤Õ¤È¤¡Ë
¡Î½êºßÃÏ¡ÏÏÂ²Î»³¸©³¤Æî»ÔÂçÌîÃæ715 ¡ÎÀßÎ©¡Ï1967Ç¯4·î1Æü¡Î»ñËÜ¶â¡Ï9,500Ëü±ß
¡Î»ö¶ÈÆâÍÆ¡ÏÀ¸³è¥µ¥Ýー¥ÈÍÑÉÊ¤Î³«È¯¡¢À½Â¤¡¢ÈÎÇä¡ÎHP¡Ïhttps://sanko-gp.co.jp/
¡Î¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ïhttps://onlineshop.sanko-gp.co.jp/
¡ÎYouTube¡Ïhttps://www.youtube.com/channel/UCBIJyqK6v-HVvaEQ4ZSHWAw
¡ÎInstagram¡Ïhttps://www.instagram.com/sanko_souji/
¡ÎX¡Ïhttps://twitter.com/sanko_wakayama