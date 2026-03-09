³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¡×¤ËÇ§Äê
³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ë¡ÊÂçºå»ÔËÌ¶èÃæÇ·Åç¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¿¢ÅÄ(¤¦¤¨¤À) Ê¸°ì(¤Õ¤ß¤«¤º)¡Ë¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¶¦Æ±¤ÇÇ§Äê¤ò¹Ô¤¦¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¡×¤ÎÇ§Äê¤ò2021Ç¯¤è¤ê6Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¥Æ¥ë¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡×¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤ÎÁÍý¡×¡Ö¿´ÃÏ¤è¤¤¶õ´Ö¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Åö¼Ò¤Ç¤ÏÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë¤è¤ë¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ë·ò¹¯·Ð±ÄÀë¸À¡×¤È¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÀïÎ¬MAP¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢Ìò°÷¡¦»º¶È°å¡¦¿Í»öÉô¡¦·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¤ÈÏ¢·È¤·¡¢·Ð±Ä²ÝÂê¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¤È¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¿ä¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢Åö¼Ò¤ª¤è¤Ó»Ò²ñ¼Ò6¼Ò¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬ºÇÂç¸Â¤ËÎÏ¤òÈ¯´ø¤·³èÌö¤Ç¤¤ë¡¢Æ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¿¦¾ì´Ä¶¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¸¦½¤Åù¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê½¾¶È°÷¤Î°Õ¼±²þ³×¤È¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤òÂ¥¤·¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Ç§Äê²ñ¼Ò
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ë
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥êー¥¬¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ë¹Åç
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥êー¥¬¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ë¾®ÁÒ
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥êー¥¬¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ëÅìµþ
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ë
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥êー¥¬¥×¥ì¥¤¥¹Èî¸å¶¶
¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£ー¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¼ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß
¡¦ÆÃÄê¸¡¿ÇÊÝ·ò»ØÆ³¤Î´«¾©
¡¦Æý¤¬¤ó¡¦»ÒµÜðô¤¬¤ó¸¡¿Ç¼Â»Ü
¡¦¶Ø±ìÊä½õ»Üºö¤Î¼Â»Ü
¡¦½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤¹¤ë·ò¹¯¶µ°é¤Î¼Â»Ü
¡¦´¶À÷¾ÉÂÐºö¡Ê¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¥ï¥¯¥Á¥ó½¸ÃÄÀÜ¼ï¡Ë
¡¦¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÂÐºö¤Î¿ä¿Ê
¡¦¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¿ä¿Ê
¡¦³¬ÁØÊÌ»þ´Ö´ÉÍý¸¦½¤¤Î¼Â»Ü
¡¦¿©À¸³è²þÁ±¡Ê½¾¶È°÷¿©Æ²¥á¥Ë¥åー³«È¯¡Ë
¡¦·ò¹¯¥»¥ß¥Êー¼Â»Ü
¡¦Ï«Æ¯´Ä¶¤Î²þÁ±
¡Ê²¾Ì²¥¹¥Úー¥¹¡¦µÙ·Æ¥¹¥Úー¥¹¤Î²þ½¤¡Ë
¢£ ½ÅÅÀ¼èÁÈ»ö¹à¤È¿ôÃÍÌÜÉ¸
¡ÚÅö¼Ò¤Î·ò¹¯·Ð±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û¡¡https://www.rihga.co.jp/health
¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢1935Ç¯¤ËÂçºåÀ¯ºâ³¦¤Î¡ÖÉÐµÒ¤Î¤¿¤á¤Î¶áÂåÅª¥Û¥Æ¥ë¤òÂçºå¤Ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¿·Âçºå¥Û¥Æ¥ë¡×¡Ê¡Ö¥êー¥¬¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå¡×¤ÎÁ°¿È¡Ë¤«¤é¤½¤ÎÎò»Ë¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1990Ç¯¤Ë¡Ö¥êー¥¬¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ë¥°¥ëー¥×¡Ê¸½ºß¤Ï¥êー¥¬¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ë¥º¡Ë¡×¤È¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Ø¥Û¥Æ¥ëÅ¸³«¤ò³ÈÂç¡£°ÊÍè¡¢¹ñÉÐ¤ò¤Ï¤¸¤á¹ñÆâ³°¤Î¤ªµÒÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¡¢´¶Æ°¤ÈËþÂ¤ò¼ç¼´¤È¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë·Ð±Ä¤ò·ÑÂ³¤·¡¢2025Ç¯¤Ë¤ÏÁÏ¶È90¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿Í¤ò¡¢ÃÏ°è¤ò¡¢ÆüËÜ¤ò¡¢À¤³¦¤ò¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¿´¤ÇËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£¡×¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¤Î¤â¤È¡¢¥Û¥Æ¥ë»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¤È¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤ò»Ù¤¨¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¿´¤ò¿Í¤«¤é¿Í¤Ø¹¤²¤Æ¤æ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£