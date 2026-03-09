³ÚÅ·¾Ú·ô¡¢¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤Î¶ä¹ÔÂåÍý¶È¤ò³«»Ï
³ÚÅ·¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Æï Íº¼£¡¢°Ê²¼¡Ö³ÚÅ·¾Ú·ô¡×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢Æ¬¼è¡§²ÃÆ£ ¾¡É§¡¢°Ê²¼¡Ö¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¡×¡Ë¤ò½êÂ°¶ä¹Ô¤È¤¹¤ë¶ä¹ÔÂåÍý¶È¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢³ÚÅ·¾Ú·ô¤Ï3·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡¢¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤Î±ß²ßÉáÄÌÍÂ¶â¸ýºÂ¤Î·ÀÌóÄù·ë¤ÎÇÞ²ð¶ÈÌ³¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢³ÚÅ·¾Ú·ô¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤Î¸ýºÂ³«ÀßÁ°¤Ë¡¢¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤Î¼ê¿ôÎÁ¤ä¶âÍø¤Ê¤É¡¢¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤Î³ÎÇ§¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢±ß²ßÉáÄÌÍÂ¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¼èÆÀ¤«¤é¸ýºÂ³«Àß¤Þ¤Ç¤ò±ß³ê¤Ë¤ª¤³¤Ê¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³ÚÅ·¾Ú·ô¤Ï¡¢³ÚÅ·¶ä¹Ô¤Ë²Ã¤¨¡¢¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤È¤Î¶ä¹ÔÂåÍý¶È¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¶ä¹Ô¼è°ú¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÍøÊØÀ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
³ÚÅ·¾Ú·ô¤È¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤Ï¡¢2022Ç¯10·î¤Ë³ÚÅ·¾Ú·ô¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤ß¤º¤Û¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò¤¬ÀïÎ¬Åª»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤òÄù·ë¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È¥ê¥¢¥ëÁÐÊý¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤éÏ¢·È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¾Ú·ô¸ýºÂ¤È¶ä¹Ô¸ýºÂ´Ö¤Ç¤Î¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê»ñ¶â°ÜÆ°¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡Ö¤é¤¯¤é¤¯Æþ½Ð¶â¡×¤ä¡¢Æþ½Ð¶â¼ê¿ôÎÁÌµÎÁ¤ÇºÇÃ»ÅöÆüÃæ¤ÎÊÆ¥É¥ëÆþ½Ð¶â¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¡Ö³°²ß¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡×¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î»ñ»º·ÁÀ®¡¦»ñ»º±¿ÍÑ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢´ë¶È¤Î¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤ä½¾¶È°÷¤ÎFinancial Well-Being¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¶âÍ»·ÐºÑ¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖMONEY NAVIGATOR¡×¤ä¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸À©ÅÙ¤È¤·¤ÆÆ³Æþ²ÄÇ½¤Ê¡Ö¿¦¾ì¤Ä¤ß¤¿¤ÆNISA¡×¤Ê¤É¡¢Workplace BusinessÎÎ°è¤Ç¤Î¶¨Æ±¥µー¥Ó¥¹¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ÚÅ·¾Ú·ô¤Ï¡¢¶ä¹ÔÂåÍý¶ÈÌ³¤ÎÂÐ¾Ý¤ò¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤Ø³ÈÂç¤·¡¢¤ªµÒÍÍÀÜÅÀ¤Î³È½¼¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î»ñ»º·ÁÀ®¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤ÏÍøÊØÀ¤ÈÀìÌçÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥µー¥Ó¥¹¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÎ¾¼Ò¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¸ÜµÒ´ðÈ×¤Î³ÈÂç¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¸Ä¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¥Ëー¥º¤Ë¤³¤¿¤¨¤ëËÜ³ÊÅª¤Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·¿¤ÎÁí¹ç¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ï¢·È¤ò°ìÁØ¶¯²½¤·¡¢»ñ»º±¿ÍÑ¡¦»ñ»º·ÁÀ®¥µー¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¶ä¹ÔÂåÍý¶È¤Î³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/11088/table/708_1_f0f30477c9c593086e4e43d619ca93d3.jpg?v=202603090451 ]
¡Ú¼ê¿ôÎÁÅù¤ª¤è¤Ó¥ê¥¹¥¯¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
³ÚÅ·¾Ú·ô¤Î¼è°·¾¦ÉÊÅù¤Ë¤´Åê»ñ¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ë¤Ï¡¢³Æ¾¦ÉÊÅù¤Ë½êÄê¤Î¼ê¿ôÎÁ¤ä½ô·ÐÈñÅù¤ò¤´ÉéÃ´¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³Æ¾¦ÉÊÅù¤Ë¤Ï²Á³Ê¤ÎÊÑÆ°Åù¤Ë¤è¤ëÂ»¼º¤òÀ¸¤¸¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³Æ¾¦ÉÊÅù¤Ø¤Î¤´Åê»ñ¤Ë¤«¤«¤ë¼ê¿ôÎÁÅù¤ª¤è¤Ó¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³ÚÅ·¾Ú·ô¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î¡ÖÅê»ñ¤Ë¤«¤«¤ë¼ê¿ôÎÁÅù¤ª¤è¤Ó¥ê¥¹¥¯¡×¥Úー¥¸¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤ä·ÀÌóÄù·ëÁ°¸òÉÕ½ñÌÌÅù¤ò¤è¤¯¤ªÆÉ¤ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½½Ê¬¤Ë¤´Íý²ò¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¦¹æÅù¡§³ÚÅ·¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò¡¡
¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¼Ô¡§´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡Ê¶â¾¦¡ËÂè195¹æ¡¢¾¦ÉÊÀèÊª¼è°ú¶È¼Ô
³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â±¿±Ä´ÉÍýµ¡´ØÅÐÏ¿É¼¡§³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â±¿±Ä´ÉÍý¶È ÅÐÏ¿ÈÖ¹æ774
Âß¶â¶ÈÅÐÏ¿ÈÖ¹æ¡§ÅìµþÅÔÃÎ»ö¡Ê1¡Ë32007¹æ
²ÃÆþ¶¨²ñ¡§ÆüËÜ¾Ú·ô¶È¶¨²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¶âÍ»ÀèÊª¼è°ú¶È¶¨²ñ¡¢ÆüËÜ¾¦ÉÊÀèÊª¼è°ú¶¨²ñ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÂèÆó¼ï¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¶¨²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÅê»ñ¸ÜÌä¶È¶¨²ñ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÆüËÜÂß¶â¶È¶¨²ñ²ñ°÷¡¡Âè006365¹æ