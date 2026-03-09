ENEOS¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢£¶Ç¯¤Ö¤ê£´ÅÙÌÜ¤Î·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È500¡Ë¤ËÇ§Äê
ENEOS¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¢¨1¡Ê°Ê²¼¡¢ENEOS HD¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î9ÆüÉÕ¤Ç·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¶¦Æ±¤ÇÁªÄê¤¹¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡¢¥Û¥ï¥¤¥È500¡Ë¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ENEOS HD¤Î¥Û¥ï¥¤¥È500¤ÎÇ§Äê¤Ï¡¢6Ç¯¤Ö¤ê4ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¡×¢¨2¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¿Ê¤á¤ë·ò¹¯Áý¿Ê¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÆÃ¤ËÍ¥ÎÉ¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÂç´ë¶È¤äÃæ¾®´ë¶ÈÅù¤ÎË¡¿Í¤ò¸²¾´¡¦Ç§Äê¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£Âçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¤Î¤¦¤Á¡¢¾å°Ì500¼Ò¤¬¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í～¥Û¥ï¥¤¥È500～¡×¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ENEOS¥°¥ëー¥×¤Ï¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦»ñ¸»¡¦ÁÇºà¤Ë¤ª¤±¤ëÁÏÂ¤¤È³×¿·¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤È³èÎÏ¤¢¤ëÌ¤Íè¤Å¤¯¤ê¤Ø¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¡¢¥°¥ëー¥×ÍýÇ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö°ÂÁ´¡¦´Ä¶¡¦·ò¹¯¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ENEOS HD¤Î·ò¹¯·Ð±Ä¤Ï¡¢¼çÍ×¤Ê»ö¶È²ñ¼Ò¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥°¥ëー¥×²£ÃÇ·¿¡×¤Î¿ä¿ÊÂÎÀ©¤òÆÃÄ¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ENEOS¥°¥ëー¥×·ò¹¯·Ð±ÄÀë¸À¤Î¤â¤È¡¢¶¦ÄÌKPI¤òÀßÄê¤·¡¢³Æ»ö¶È²ñ¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é»Üºö¤Î´ë²è¡¦¼Â¹Ô¡¦¸ú²Ì¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Á´ÂÎºÇÅ¬¤Î»ëÅÀ¤Ç·ò¹¯²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¢¨3¡£
½¾¶È°÷¤ª¤è¤Ó¤½¤Î²ÈÂ²¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ê¡¢·òÁ´¤ÊÁÈ¿¥É÷ÅÚ¤ò¾úÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î¡ÈÅÚÂæ¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢´ë¶È¶¥ÁèÎÏ¤Î¸»Àô¤Ç¤¹¡£ENEOS¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢º£¸å¤â¡¢½¾¶È°÷¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¤ª¤è¤ÓÁÈ¿¥³èÀÅÙ¤Î¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±Ä¡×¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡¡¼çÍ×¤Ê»ö¶È²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡¢ENEOS³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ENEOS Xplora³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒENEOS¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¡¢ENEOS Power³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ENEOS¥ê¥Ë¥åー¥¢¥Ö¥ë¡¦¥¨¥Ê¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò¤ò´Þ¤à¡£
¢¨2¡¡·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¡ÊMETI/·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡Ë(https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html)
¢¨3¡¡ENEOS¥°¥ëー¥×·ò¹¯·Ð±ÄÀë¸À¡¢ENEOS¤Î·ò¹¯¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¡·ò¹¯¡Ã¼Ò²ñÀ¡ÃENEOS REPORT ESG¥Çー¥¿¥Ö¥Ã¥¯(https://www.hd.eneos.co.jp/esgdb/social/health.html)