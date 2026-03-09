¥â¥ê¥¿¡¢·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¤ËÇ§Äê
³ô¼°²ñ¼Ò¥â¥ê¥¿¡ÊÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿¹ÅÄÀ²É×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î9Æü¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤Ë¤è¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2020Ç¯¤Î½éÇ§Äê¤«¤é7Ç¯Ï¢Â³¤ÎÇ§Äê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢2019Ç¯4·î¤Ë¡Ö·ò¹¯Àë¸À¡×¤ò¹Ô¤¤¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯Àë¸À
¤·¤´¤È¤Î¸úÎ¨²½¤ÈÀ¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¡¢¼Ò°÷1¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥ïー¥¯¡õ¥é¥¤¥Õ¡¦¥·¥Ê¥¸ー¤ò¹â¤á¡¢¡Ö·ò¹¯¤Ç¡¢Ì´¤ò»ý¤Á¡¢Æ¯¤¯¤³¤È¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë²ñ¼Ò¤Å¤¯¤ê¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
»õ²Ê·ò¿Ç¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯Åù¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢¡Ö7¤Ä¤Î·ò¹¯²ÝÂê¡áMORITA 7WELL-BEING¡×¤òÀßÄê¤·¡¢½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¸ý¤Î·ò¹¯¤ÈÁ´¿È¤Î·ò¹¯¤È¿¼¤¤¤«¤«¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¡¢½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯¤ò°Ý»ý¸þ¾å¤µ¤»¤ë»Üºö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö»õ²Ê·ò¿Ç¼õ¿ÇÎ¨100¡ó¡×¤ò·Ç¤²¡¢2014Ç¯ÅÙ¡Ê4·î1Æü～Íâ3·î31Æü¡Ë¤«¤é11Ç¯Ï¢Â³¤ÇÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Î·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¿ä¿ÊÂÎÀ©¤ä¼ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²¼µURL¤«¤é¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://japan.morita.com/health/index.html
º£¸å¤â»õ²Ê¤Ë´Ø¤ï¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¸ý¤Î·ò¹¯¤ò¼Â¸½¤¹¤ë³èÆ°¤òÃæ¿´¤Ë¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥â¥ê¥¿
1916Ç¯¤Ë»õ²Ê°åÎÅ´ïºà¤ÎÍ¢Æþ¾¦¼Ò¤È¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢2016Ç¯¤ËÁÏ¶È100Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿»õ²Ê°åÎÅ¤ÎÀìÌç¾¦¼Ò¡£»õ²Ê°åÎÅµ¡´ï¤ÎÈÎÇä¤«¤é³«¶È¡¦·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢°åÎÅ¾ðÊóÄó¶¡¤Þ¤Ç¹Ô¤¦¡£»õ²Ê°åÎÅµ¡´ï²·¹ñÆâ¤Ç¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤ë¡£´µ¼Ô¤¬²£¤Ë¤Ê¤ê¡¢»õ²Ê°å»Õ¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¿ÇÎÅ¤¹¤ë¿åÊ¿°Ì¿ÇÎÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀ¤³¦½é¤Î³«È¯¤Ê¤É¡¢¿·¤·¤¤´ïºà¤Î³«È¯¤äÀ½Â¤¤Ë¤âÆÈÁÏÀ¤ò¤â¤Ã¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤éÍ¥¤ì¤¿À½ÉÊ¤ò³¤³°¤Ø¤âÍ¢½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ¤³¦¤Î»õ²Ê°åÎÅ¤ÎÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤¹¡£