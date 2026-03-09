¥·¥ó¥«¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡×¤Ë½éÇ§Äê
AI¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÅý¹ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥«¥¤¥¯¥é¡×¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ó¥«¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§¹¾¿¬ ¹â¹¨¡¢°Ê²¼¡Ö¥·¥ó¥«¡×¡Ë¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¶¦Æ±¤ÇÁªÄê¤¹¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡ÊÃæ¾®µ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¡×¤Ë½é¤á¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢§ ·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¡Ê·ÐºÑ»º¶È¾ÊWEB¥µ¥¤¥È¡Ë
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html
¡Ö·ò¹¯·Ð±Ä¡×¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÇØ·Ê
¥·¥ó¥«¤Ï¡¢¡ÖIT¤Ç À¤³¦¤ò¤â¤Ã¤È ¤ª¤â¤·¤í¤¯¡×¤È¤¤¤¦·Ð±ÄÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¡Ö¥«¥¤¥¯¥é¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÜµÒ¤ËºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¼Ò²ñ¤Ë²ÁÃÍ¤ò´Ô¸µ¤·Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë½¾¶È°÷¤¬¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤¤¤¤¤ÈÆ¯¤±¤ë´Ä¶¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤ÎÅì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¤Ø¤Î¾å¾ì¤ò·Ð¤Æ¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤¿¿ÍÅª»ñËÜ¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ÏºÇÍ¥Àè»ö¹à¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯ÅÙ¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñÅìµþÏ¢¹ç²ñ¤Ë¤è¤ë·ò¹¯´ë¶ÈÀë¸À¡Ö¶ä¤ÎÇ§Äê(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000202.000016795.html)¡×¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·ò¹¯¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤¿·ë²Ì¡¢º£²ó¤ÎÇ§Äê¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ßÆâÍÆ
º£²ó¤ÎÇ§Äê¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬·ò¹¯¤ò¡Ö¼«Ê¬»ö¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é»²²Ã¤Ç¤¡¢¤«¤Ä¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤ä¤¹¤¤ÆÈ¼«¤Î»Üºö¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1. ¡ÖÂè2²ó Êâ¤³¤¦¥Õ¥§¥¹¡×¤Î»²²Ã
SUNTORY+¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¥¦¥©ー¥¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÂè2²ó Êâ¤³¤¦¥Õ¥§¥¹¡×¤Ë»²²Ã¤·¡¢2½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Áー¥àÂÐ¹³¤ÇÊ¿¶ÑÊâ¿ô¤ò¶¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Éô½ð¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ¥¦¥©ー¥¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤¿¸òÎ®¤¬³èÈ¯²½¤·¡¢Ã±¤Ê¤ë±¿Æ°½¬´·¤ÎÄêÃå¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¼ÒÆâ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î³èÀ²½¤Ë¤âÂç¤¤¯´óÍ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÜºÙ¡§https://www.thinca.co.jp/news/20250717/
2. ¡Ö¥Ù¥¸¥Á¥§¥Ã¥¯¡ÊÌîºÚÀÝ¼èÎÌÂ¬Äê¡Ë¡×¤Î¼Â»Ü
ÆüËÜÀ¸Ì¿ÊÝ¸±Áê¸ß²ñ¼Ò¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÀìÍÑµ¡´ï¤Î¥»¥ó¥µー¤ËÅö¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¿äÄêÌîºÚÀÝ¼èÎÌ¤òÂ¬Äê¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ù¥¸¥Á¥§¥Ã¥¯(R)¡×¡Ê¢¨1¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ôÃÍ¤È¤·¤Æ¼«¿È¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¿©À¸³è¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¸«Ä¾¤·¡¢Æü¡¹¤Î¿©»ö²þÁ±¤Ë¸þ¤±¤¿¹â¤¤°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3. ¡Ö¼ÒÆâ·ò¹¯¥Õ¥§¥¹¡×¤Î¼Â»Ü
Æ±¤¸¤¯ÆüËÜÀ¸Ì¿ÊÝ¸±Áê¸ß²ñ¼Ò¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢Éô½ð²£ÃÇ¤Î5Ì¾1ÁÈ¤Ç³ÆÂ¬Äê¥Öー¥¹¤ò½ä²ó¤·¡¢°®ÎÏÂ¬Äê¤ä·ì´ÉÇ¯ÎðÂ¬Äê¤Ê¤É¤ÎÂ¿³ÑÅª¤Ê·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶¥µ»À¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é·ò¹¯¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
4. ÂåÉ½ ¹¾¿¬¤Ë¤è¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±Ä¡×¤ÎÂÎ¸½¤ÈÈ¯¿®
ÂåÉ½¤Î¹¾¿¬¼«¤é¤¬Ä«¤Î¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤ò½¬´·²½¤·¡¢¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÄ©Àï¤¹¤ë»Ñ¤ò¼ÒÆâ¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ð±Ä¥È¥Ã¥×¤¬¼«¤é¤òÎ§¤¹¤ë»ÑÀª¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¼¨¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Á´¼ÒÅª¤Ê·ò¹¯°Õ¼±¤Î¾úÀ®¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡Ë¡Ö¥Ù¥¸¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤Ï¥«¥´¥á³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¿ä¿ÊÃ´Åö¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Öº£²ó¤Î½éÇ§Äê¤Ï¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¡¢·ò¹¯¤ò¼«Ê¬»ö¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡ØÊâ¤³¤¦¥Õ¥§¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Á°²ó°Ê¾å¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÉáÃÊÀÜÅÀ¤Î¾¯¤Ê¤¤¼Ò°÷Æ±»Î¤Î²ñÏÃ¤¬¹¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢Í½ÁÛ°Ê¾å¤ÎÇÈµÚ¸ú²Ì¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¡¢À©ÅÙ¤È¤·¤Æ¤Î·ò¹¯·Ð±Ä¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¼Ò°÷¤¬¼çÂÎÅª¤Ë³Ú¤·¤á¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
º£²ó¤Î½éÇ§Äê¤Ï°ì¤Ä¤ÎÄÌ²áÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥´ー¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¡Ö¼«¤é¤Î·ò¹¯¡×¤ò¼«Ê¬»ö¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢¤è¤ê¹â¤¤°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤ÆÆ¯¤±¤ë´Ä¶À°È÷¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£¸å¿·¤·¤¯Æþ¼Ò¤¹¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤â¼«Á³¤È·ò¹¯½¬´·¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¸½ºß¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·ÑÂ³¡¦È¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿³èÆ°¤ò°ì»þÅª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥·¥ó¥«¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤Ê¸²½¤È¤·¤Æº¬ÉÕ¤«¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥¤¥¯¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥«¥¤¥¯¥é¡×¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¤Î¡È²ñÏÃ¡É¤ò¥¯¥é¥¦¥É´ÉÍý¤¹¤ëAI¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÅý¹ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£ÅÅÏÃ¡¦¥áー¥ë¡¦SMS¡¦LINE¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¼êÃÊ¤ÎÍúÎò¤ò¸ÜµÒ¤´¤È¤ËÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£Ã´Åö¼Ô°Ê³°¤Ç¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Â°¿Í²½¤òËÉ¤®¡¢Ã¯¤Ç¤â¹â¤¤ÉÊ¼Á¤Ç¸ÜµÒÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
ÄÌÏÃ¤Ï¸ÇÄêÅÅÏÃ¡¦·ÈÂÓÅÅÏÃ¤òÌä¤ï¤º»þ´ÖÌµÀ©¸Â¤ÇÏ¿²»¤Ç¤¡¢¤µ¤é¤ËÀ¸À®AI¤¬Ï¿²»¥Çー¥¿¤ò¼«Æ°¤ÇÊ¸»úµ¯¤³¤·¡¦Í×Ìó¤·¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¥¯¥ìー¥à¡¦¥«¥¹¥Ï¥é¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë²ñÏÃ¡×¤ä¡Ö±þÂÐÉÊ¼Á¡×¤âAI¤¬¼«Æ°È½Äê¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÅÏÃÂÐ±þ¤ÎÉé²Ù·Ú¸º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤Ç¤â¹âÉÊ¼Á¤ÊÅÅÏÃ±þÂÐ¤¬¤Ç¤¤ë±¿ÍÑ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥¤¥¯¥é¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Îµ¡Ç½¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ÜµÒÂÐ±þ¤ÎÉÊ¼Á¸þ¾å¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¡¦½¾¶È°÷ËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¡¢»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
2014Ç¯8·î¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°ÊÍè¡¢3,000¼Ò¡¦6,000µòÅÀ°Ê¾å¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¡¢·ÑÂ³Î¨99.9%¤òÃ£À®¡£¶áÇ¯¤â¡ÖITreview Grid Award¡×¤ÎCTIÉôÌç¡Ö2023 Winter Leader¡×¤Î¼õ¾Þ¤ä¡¢¡ÖBOXIL SaaS AWARD Spring 2023¡×¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡ËÉôÌç¤Ç¡ÖGood Service¡×¡Ö¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÀNo.1¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÅý¹ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥«¥¤¥¯¥é¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://kaiwa.cloud/(https://kaiwa.cloud/?utm_source=atpress&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260213_feature)
¢¨¡Ö¥«¥¤¥¯¥é¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ó¥«¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ó¥«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ó¥«¡ÊÅì¾Ú¥°¥íー¥¹¡§149A¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡¡¹¾¿¬ ¹â¹¨
½êºßÃÏ¡ÊËÜ¼Ò¡Ë¡§¢©101-0054 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¶ÓÄ®3-17 ×¢À¥¥Ó¥ë10³¬
ÀßÎ©¡§2014Ç¯1·î8Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§IT¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à´ë²è¡¦³«È¯µÚ¤Ó±¿ÍÑ¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¡¦³«È¯µÚ¤ÓÈÎÇä±¿ÍÑ¡¢IT¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑ¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
»ñËÜ¶â¡§394É´Ëü±ß
½¾¶È°÷¿ô¡§71Ì¾¡Ê2025Ç¯9·îËö»þÅÀ¡Ë
URL¡§https://www.thinca.co.jp/
¡Ú¥·¥ó¥« IR note¡Û
https://note.com/thinca_2025(https://note.com/thinca_2025?utm_source=atpress&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260213_feature)
¥·¥ó¥«¤Î»ö¶ÈÀïÎ¬¡¦À®Ä¹²ÄÇ½À¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¾Ü¤·¤¯È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£