¶ÈÌ³Äó·È¤Ë·¸¤ë´ðËÜ¹ç°Õ½ñÄù·ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤µ¤Ò¡Ê°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¼«Å¾¼Ö»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Î³èÀ²½¤ª¤è¤Ó¤ªµÒÍÍ¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥«¥¤¥µ¥¤¥¯¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»Ô¡Ë¤È¶ÈÌ³Äó·È´ðËÜ¹ç°Õ½ñ¤òËÜÆüÄù·ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¥¶ÈÌ³Äó·È¤Î´ðËÜ¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤¿ÍýÍ³
¡¡Åö¼Ò¤È¥µ¥«¥¤¥µ¥¤¥¯¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÊÝÍ¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹´ðÈ×¤òÁê¸ß¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Çä¾å³ÈÂç¡¢À¸»º¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¡¢µ»½ÑÎÏ¤Î¶¯²½¤È¤¤¤Ã¤¿Î¾¼Ò¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇ§¼±¤Î¤â¤È¡¢e¥³¥Þー¥¹µ¡Ç½¡¦´ðÈ×¤ä¥ê¥æー¥¹¼«Å¾¼Ö¤Î¼è°·¤¤¡¢³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è¡¦±¿±ÄÅù¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤ÊÄó·ÈÆâÍÆ¤Î¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¡¢´ðËÜ¹ç°Õ½ñ¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤È¥µ¥«¥¤¥µ¥¤¥¯¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤è¤êÎÉ¤¤¼«Å¾¼ÖÍøÍÑ´Ä¶¤È¼«Å¾¼Ö¥é¥¤¥Õ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶¨ÎÏÂÎÀ©¤ò°ìÁØ¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢¼«Å¾¼Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦¤Î¿Í¡¹¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
£²¡¥´ðËÜ¹ç°Õ¤ÎÆâÍÆ¡¡
¡ÚÄó·È´ë¶È¤Î³µÍ×¡Û
Ì¾¾Î¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥µ¥«¥¤¥µ¥¤¥¯¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§Âçºå»Ô½»Ç·¹¾¶èÀ¾½»Ç·¹¾2ÃúÌÜ13ÈÖ10¹æ
ÂåÉ½¼Ô¡¦»áÌ¾¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¿ù²¬ Àµ°ì
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡§³Æ¼ï¼«Å¾¼Ö¤Î´ë²è¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Àß·×¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡¡¡§1993Ç¯¡ÊÊ¿À®5Ç¯¡Ë8·î20Æü
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.sakaicycle.com/
Åö¼Ò¤ÈÅö³º´ë¶È¤È¤Î´Ö¤Î´Ø·¸¡§ »ñËÜ´Ø·¸¡¢¿ÍÅª´Ø·¸¡¢¼è°ú´Ø·¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤»ö¹à¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú·ÀÌóÄù·ëÆü¡Û
2026Ç¯3·î9Æü
£³¡¥¶ÈÀÓ¤Ø¤Î±Æ¶Á
¡¡ËÜ·ï¤Ë¤è¤ëÅö¼Ò¶ÈÀÓ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï·ÚÈù¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä¾¤Á¤Ë¶ÈÀÓ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¡¢¶ÈÀÓ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¹çÍýÅª¤Ë»»Äê¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤Ë»ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Â®¤ä¤«¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤µ¤Ò(ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²¼ÅÄ²Â»Ë)
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©534-0011 Âçºå»ÔÅÔÅç¶è¹âÁÒÄ®»°ÃúÌÜ11ÈÖ4¹æ
Ï¢ÍíÀè¡¡¡¡¡§TEL 06-6923-2611(Âå)¡¡FAX 06-6922-1798
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡§20²¯6,135Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§¼«Å¾¼ÖÀìÌçÅ¹µÚ¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ùー¥¹¤¢¤µ¤Ò¡×¤Î±¿±Ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼«Å¾¼ÖµÚ¤Ó´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¡¢³Æ¼ïÀ°È÷µÚ¤Ó½¤Íý¤Ê¤É¤ÎÉÕÂÓ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¡¢²·»ö¶È
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤µ¤Ò ¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼¡ÊÊ¿Æü10¡§00～17¡§00¡Ë
E-mail¡§c-center@cb-asahi.jp¡¡TEL¡§0120-177-319¡¡FAX¡§06-7176-1309