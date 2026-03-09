MIXI¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í ¥Û¥ï¥¤¥È500¡×¤Ë½éÇ§Äê
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒMIXI¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾åµé¼¹¹ÔÌò°÷ CEO¡§ÌÚÂ¼ ¹°µ£¡Ë¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬À©ÅÙ¤òÀß·×¡¦¿ä¿Ê¤·¡¢ÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬Ç§Äê¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë ¥Û¥ï¥¤¥È500¡×¤Ë½é¤á¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¡×¤ÎÇ§Äê¤Ï4Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¡×¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ä½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯ÊÝ»ý¡¦Áý¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÉ¾²Á¤·¡¢Í¥¤ì¤¿·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëË¡¿Í¤ò¸²¾´¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È500¡×¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ¥¤ì¤¿·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¾å°Ì500Ë¡¿Í¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£½¾¶È°÷¤È·Ð±ÄÁØ¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À·ò¹¯·Ð±ÄÀïÎ¬¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È500¡×¤Ë½éÇ§Äê
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤Ë´ð¤Å¤¯²ÝÂê¤ÎÆÃÄê¤È¸ú²Ì¸¡¾Ú¤Ë²Ã¤¨¡¢·ò¹¯¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤½¾¶È°÷¤â¼çÂÎÅª¤Ë»²²Ã¤·¤ä¤¹¤¤»ÜºöÀß·×¤ò½Å»ë¤·¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È500¡×¤Î½éÇ§Äê¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·ò¹¯·Ð±Ä¤ÎÃ´ÅöÉô½ð¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¡Ö¥ß¥¯¥·¥§¥ë¥Ñ¡×¢¨¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë½¾¶È°÷ÂåÉ½¤ä·Ð±ÄÁØ¤ò´¬¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Á³¤È·ò¹¯¹ÔÆ°¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡Ö³Ú¤·¤¤·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¡×¤ò¡¢º£¸å¤â¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯·Ð±Ä»Üºö¤Î¾ÜºÙ¡§ https://mixi.co.jp/sustainability/materiality/diversity/employee/
¢¨¡ÖMIXI¡×¡Ü¡Ö¥·¥§¥ë¥Ñ¡×¡ÊÅÐ»³¼Ô¤¬»³Äº¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤¿¤á¤Î¼ê½õ¤±¤ò¤¹¤ë°ÆÆâ¿Í¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Ì¾¾Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ß¥¯¥·¥§¥ë¥Ñ¤È¤È¤â¤Ë¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¼Â¸½¤È¤¤¤¦¡È»³Äº¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£MIXI¤Î·ò¹¯·Ð±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Åö¼Ò¤¬¥Ñー¥Ñ¥¹¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ë¡ÖË¤«¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¹¤²¡¢À¤³¦¤ò¹¬¤»¤Ê¶Ã¤¤ÇÊñ¤à¡£¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤òÆÏ¤±¤ë½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¿ÍÅª»ñËÜ¤Ø¤Î½ÅÍ×¤ÊÅê»ñ¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢·Ð±ÄÀïÎ¬¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ò·ò¹¯·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¡¢¼èÄùÌò²ñ¡¦·Ð±Ä²ñµÄ¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·Ð±ÄÀïÎ¬¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¹ÔÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¡Ö¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¿ä¿Ê¥°¥ëー¥×¡×¤òÀßÃÖ¤·¡¢»º¶È°å¡¦ÊÝ·ò»Õ¡¦¸øÇ§¿´Íý»Õ¡¦´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Ê¤É¤ÎÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ï¢·È¡£½¾¶È°÷ÂåÉ½¤ò´Þ¤à±ÒÀ¸°Ñ°÷²ñ¡¢¼ÒÆâ³°ÁêÃÌÁë¸ý¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¡¢Äó·È°åÎÅµ¡´Ø¤È¶¨Æ¯¤·¡¢Í½ËÉ¤«¤éÁá´üÂÐ±þ¡¢¿¦¾ì´Ä¶²þÁ±¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤¿ÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê·ò¹¯·Ð±Ä¿ä¿ÊÂÎÀ©¿Þ¡Ë
¡¡º£¸å¤âÅö¼Ò¤Ï¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿ÍÅª»ñËÜ¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò·ÑÂ³¤·¡¢»ýÂ³Åª¤Ê´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒMIXI < https://mixi.co.jp/(https://mixi.co.jp/) >
MIXI¤Ï¡¢¡ÖË¤«¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¹¤²¡¢À¤³¦¤ò¹¬¤»¤Ê¶Ã¤¤ÇÊñ¤à¡£¡×¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¡ÊÂ¸ºß°ÕµÁ¡Ë¤Î¤â¤È¡¢¡Ömixi¡×¤ä¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡×¡¢¡Ö²ÈÂ²¥¢¥ë¥Ð¥à ¤ß¤Æ¤Í¡×¡¢¡ÖTIPSTAR¡×¤Ê¤É¡¢Í§¿Í¤ä²ÈÂ²´Ö¤Ç°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤à¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë"¥æー¥¶ー¥µ¥×¥é¥¤¥º¥Õ¥¡ー¥¹¥È"¤ÎÀº¿À¤Î¤â¤È¡¢Åö¼Ò¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡¢¤¿¤À¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç»¤¯¿¼¤¤¡¢¤è¤êË¤«¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤à¡Ö¿´¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¾ì¤Èµ¡²ñ¤òÁÏÂ¤¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´¶¾ðË¤«¤Ê¿´¤ÎÄÌ¤¤¹ç¤¦¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨MIXI¤ÎÌ¾¾Î¡¢¤³¤ì¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¾¦É¸¤ª¤è¤Ó¥í¥´¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒMIXI¤Î¾¦É¸¤ª¤è¤ÓÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨·ò¹¯·Ð±Ä¤Ï¡¢NPOË¡¿Í·ò¹¯·Ð±Ä¸¦µæ²ñ¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£