¥³¥³¥¶¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ã¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCOCO VILLA¡×¤Î±¿±Ä¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¥ì¥ó¥¿¥ë¤ÎÁí¹ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¡õ VILLA¡×¤ò»ÏÆ°
¥³¥³¥¶¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°ÂÆ£µÁ¿Í¡Ë¤Ï¡¢¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCOCO VILLA¡×¤Î±¿±Ä¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¥ì¥ó¥¿¥ë¤Î´ë²è¡¦Êª·ï¼èÆÀ¡¦±¿±Ä¡¦½¸µÒ¤Þ¤Ç°ìÂÎ¤Ç»Ù±ç¤¹¤ëÁí¹ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¡õ VILLA¡×¤ò¡¢2026Ç¯3·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡õ VILLA ¸ø¼°¥í¥´¥Þー¥¯
¥³¥³¥¶¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç°ìÅïÂß¤·¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¥ì¥ó¥¿¥ë»ÜÀß¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤ÏÁ´¹ñ18µòÅÀ¡¦20Åï¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«¼Ò»ÜÀß¤Î±¿±Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Î©ÃÏ¤ä¥³¥ó¥»¥×¥ÈÀß·×¡¢²Á³ÊÀïÎ¬¡¢½¸µÒÆ³Àþ¡¢±¿±ÄÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤Ê¤É¡¢¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¥ì¥ó¥¿¥ë»ö¶È¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó³«»Ï¤·¤¿¡Ö¡õ VILLA¡×¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿±¿±Ä¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¥ì¥ó¥¿¥ë¤Î´ë²è¡¦Êª·ï¼èÆÀ¡¦±¿±Ä¡¦½¸µÒ¤Þ¤Ç°ìÂÎ¤Ç»Ù±ç¤¹¤ëÁí¹ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡õ VILLA ¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://and-villa.jp?utm_source=PRTIMES&utm_medium=button&utm_campaign=260309-andvilla-hp
¡õ VILLA¡Ê¥¢¥ó¥É¥ô¥£¥é¡Ë¤È¤Ï
¡õ VILLA¤Ï¡¢¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¥ì¥ó¥¿¥ë¤Î´ë²è¡¦½¸µÒ¡¦±¿±Ä¡¦ÇäÇã¤Þ¤Ç¤ò°ìÂÎ¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¥ì¥ó¥¿¥ë»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢Êª·ï¤Î¼èÆÀ¤ä´ë²è¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¤È¤·¤Æ¤Î±¿±Ä¡¢½¸µÒ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÇäµÑ¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤ÎÀìÌçÎÎ°è¤¬´Ø¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¹©Äø¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤Î»ö¶È¼Ô¤¬Ã´¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢»ö¶È¤È¤·¤Æ¤ÎÀß·×¤äÈ½ÃÇ¤¬Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡õ VILLA¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÍ×ÁÇ¤ò°ì¤Ä¤ÎÎ®¤ì¤È¤·¤ÆÀß·×¤·¡¢¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¥ì¥ó¥¿¥ë»ö¶È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤«¤é±¿±Ä¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÉÔÆ°»º¤È¤·¤Æ¤Î³èÍÑ¤Þ¤Ç¤ò°ìÂÎ¤Ç»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡õ VILLA ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê
¥³¥³¥¶¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCOCO VILLA¡×¤Ë¤ÆÁ´¹ñ¤Ç°ìÅïÂß¤·¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¥ì¥ó¥¿¥ë»ÜÀß¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¼Â±¿±Ä¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤¿ÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ËÜ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¥ì¥ó¥¿¥ë¤ò¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ø
¥³¥³¥¶¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¥ì¥ó¥¿¥ë»ÜÀß¤ò´ë²è¡¦±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCOCO VILLA¡×¤Ç¤ÏÁ´¹ñ18µòÅÀ¡¦20Åï¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤ÎÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿½ÉÇñ»ÜÀß¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤È±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µòÅÀ¿ô¤Ï½çÄ´¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯Ëö¤Ë¤Ï50µòÅÀ°Ê¾å¤ÎÅ¸³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ë¤Ï¡¢¿Í¤ò¸Æ¤Ó¡¢ÂÚºß¤òÀ¸¤ß¡¢ÃÏ°è¤Ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¯ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î²ÄÇ½À¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¹¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡£
»ä¤¿¤Á¼«¿È¤¬¸½¾ì¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿²ÝÂê¤ä»î¹Ôºø¸í¤ò¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÇº¤àÃ¯¤«¤ÎÌò¤ËÎ©¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÄÊÌ¤Î»Ù±ç¤äÂ°¿ÍÅª¤ÊÂÐ±þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ð¸³¤äÈ½ÃÇ¤½¤Î¤â¤Î¤ò¡Ö»ÅÁÈ¤ß¡×¤È¤·¤Æ»Ä¤¹¤³¤È¡£
¤½¤¦¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¡õ VILLA¤Ç¤¹¡£
´ë²è¡¦½¸µÒ¡¦±¿±Ä¡¦ÇäÇã¤È¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤òÊ¬ÃÇ¤»¤º¡¢¸½¾ì¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÎ¸«¤ò°ì¤Ä¤ÎÎ®¤ì¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ë´Ø¤ï¤ëÁªÂò»è¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¥ì¥ó¥¿¥ë¤¬ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ë¹¤¬¤ê¡¢ÃÏ°è¤È¤È¤â¤Ë²ÁÃÍ¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ì¤Íè¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡õ VILLA ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê
¡õ VILLA¤Î¶¯¤ß
1¡§¸½¾ì¤«¤éÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦
¥³¥³¥¶¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCOCO VILLA¡×¤Ë¤Æ¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¥ì¥ó¥¿¥ë»ÜÀß¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Î©¤Á¾å¤²½àÈ÷¤«¤éÆü¡¹¤Î±¿±Ä¡¢²Á³ÊÀß·×¤ä½¸µÒÆ³Àþ¤ÎÄ´À°¤Þ¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Î¸½¾ì¤Ç»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡õ VILLA¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼Â±¿±Ä¤ÇÆÀ¤¿ÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢´ù¾å¤ÎÍýÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼ÂÌ³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿»Ù±ç¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
2¡§²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Î»ÅÁÈ¤ß
¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¥ì¥ó¥¿¥ë»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢Êª·ï¤Î¼èÆÀ¤ä´ë²è¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¤È¤·¤Æ¤Î±¿±Ä¡¢½¸µÒ¡¢ÇäµÑ¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¹©Äø¤¬´Ø¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤¬Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢»ÜÀß¤Î²ÁÃÍ¤ä»ö¶È¤È¤·¤Æ¤Î¼ý±×À¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡õ VILLA¤Ç¤Ï¡¢´ë²è¡¦½¸µÒ¡¦±¿±Ä¡¦ÇäÇã¤Þ¤Ç¤ò°ìÂÎ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆÀß·×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä¹´üÅª¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¥ì¥ó¥¿¥ë»ö¶È¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
3¡§É¬Í×¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é´Ø¤ï¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹Àß·×
¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¥ì¥ó¥¿¥ë»ö¶È¤Ë´Ø¤ï¤ëÎ©¾ì¤äÌÜÅª¤Ï¡¢¥ªー¥Êー¤äÅê»ñ²È¡¢±¿±Ä»ö¶È¼Ô¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£
¡õ VILLA¤Ç¤Ï¡¢»ö¶È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤«¤é±¿±Ä¡¢½¸µÒ¡¢ÇäÇã¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤òÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤â¡¢É¬Í×¤ÊÉôÊ¬¤À¤±¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë½ÀÆð¤Ê¥µー¥Ó¥¹Àß·×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCOCO VILLA¡×¤ÇÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿¼Â±¿±Ä¼ÂÀÓ
¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCOCO VILLA¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç°ìÅïÂß¤·¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¥ì¥ó¥¿¥ë»ÜÀß¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¼«¤é»ÜÀß±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Î©¤Á¾å¤²¤«¤é±¿±Ä²þÁ±¤Þ¤Ç¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤ÏÁ´¹ñ18µòÅÀ¡¦20Åï¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Î©ÃÏ¤ä»ÜÀßÆÃÀ¤Ë±þ¤¸¤¿±¿±ÄÀß·×¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢³ÆÃÏ°è¤Ç½ÉÇñ»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«¼Ò»ÜÀß¤Ç¤ÏÊ£¿ôµòÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇÂç²ÔÆ¯Î¨96.8¡ó¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹â¤¤²ÔÆ¯¿å½à¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¬¥ö³Ù¡Ê³°´Ñ¡Ë
COCO VILLA È¬¥ö³Ù
ºÇÂç²ÔÆ¯Î¨¡§96.8%
ADRºÇ¹â¡§72,584±ß
Æá¿ÜÇò²Ï¡Ê³°´Ñ¡Ë
COCO VILLA Æá¿ÜÇò²Ï
ºÇÂç²ÔÆ¯Î¨¡§80.6%
ADR¡§34,500±ß ¢ª 50,849±ß
Âç¼¼»³¡Ê³°´Ñ¡Ë
COCO VILLA Âç¼¼»³
ºÇÂç²ÔÆ¯Î¨¡§93.5%
ADRºÇ¹â¡§67,089±ß
±üÅò²Ï¸¶¡Ê³°´Ñ¡Ë
COCO VILLA ±üÅò²Ï¸¶
ºÇÂç²ÔÆ¯Î¨¡§96.8¡ó
ADR¡§Ìó30,000±ß ¢ª 71,724±ß
¡õ VILLA¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼«¼Ò±¿±Ä»ÜÀß¡ÊCOCO VILLA¡Ë¤Ç¤Î¼Â±¿ÍÑ¤òÄÌ¤¸¤ÆÃßÀÑ¤·¤¿ÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¥ì¥ó¥¿¥ë¤Î´ë²è¡¦½¸µÒ¡¦±¿±Ä¡¦ÇäÇã¤Þ¤Ç¤ò°ìÂÎ¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤âCOCO VILLA¤ÏµòÅÀ³ÈÂç¤ò¿Ê¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¥ì¥ó¥¿¥ë±¿±Ä¤ÎÃÎ¸«¤òÃßÀÑ¤·¡¢¡õ VILLA¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜÁ´¹ñ¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡õ VILLA¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹
¡õ VILLA¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¥ì¥ó¥¿¥ë¤Î´ë²è¡¦Êª·ï¼èÆÀ¡¦±¿±Ä¡¦½¸µÒ¤Þ¤Ç¤ò°ìÂÎ¤Ç»Ù±ç¤¹¤ëÊ£¿ô¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¡£
¸½ºßÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢º£¸å¤â¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ë´Ø¤ï¤ë»Ù±çÎÎ°è¤ò³ÈÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡õ ¤ä¤É´ÉÍý
¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¥ì¥ó¥¿¥ë»ÜÀß¤Î±¿±ÄÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://and-villa.jp/yado-kanri/(https://and-villa.jp/yado-kanri/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=button&utm_campaign=260309-yadokanri-hp)
À¶ÁÝ¤ä¥²¥¹¥ÈÂÐ±þ¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¡¹¤Î±¿±Ä´ÉÍý¤Ë²Ã¤¨¡¢²Á³ÊÀß·×¡¢OTA±¿ÍÑ¡¢½¸µÒÆ³Àþ¤ÎÀß·×¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¤È¤·¤Æ¤Î¼ý±×ºÇÂç²½¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥³¥¶¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCOCO VILLA¡×¤Î±¿±Ä¤òÄÌ¤¸¤ÆÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¼ÂÌ³¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Êª·ïÆÃÀ¤äÃÏ°èÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿±¿±ÄÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤È²þÁ±¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
±óÊý¤Ë½»¤à¥ªー¥Êー¤µ¤Þ¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢´ë²èÀß·×¤«¤éÆü¡¹¤Î±¿±Ä´ÉÍý¤Þ¤Ç¡¢°ì´Ó¤·¤¿ÂÎÀ©¤Ç¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¥ì¥ó¥¿¥ë¤Î±¿ÍÑ¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥Êー¤µ¤Þ¤ÎÉéÃ´¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¹´üÅª¤Ë»ñ»º²ÁÃÍ¤¬¹â¤Þ¤ë±¿±Ä¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸åÅ¸³«Í½Äê¤Î3¤Ä¤Î¥µー¥Ó¥¹
¡õ VILLA¤Ç¤Ï¡¢¸½ºßÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ë´Ø¤ï¤ë»Ù±çÎÎ°è¤òº£¸å¤µ¤é¤Ë³ÈÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
´ë²è¡¦ÉÔÆ°»º¡¦½¸µÒ¤Ê¤É¡¢±¿±Ä¤ÎÁ°¸å¤Ë¹¤¬¤ëÎÎ°è¤Þ¤Ç´Þ¤á¡¢´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¤ò½ç¼¡Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¥ì¥ó¥¿¥ë»ÜÀß¤Î´ë²è¡¦Àß·×»Ù±ç¡Ö¡õ ¤ä¤É´ë²è¡×
¡õ ¤ä¤É´ë²è
¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¥ì¥ó¥¿¥ë»ÜÀß¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ä±¿±Ä²þÁ±¤ò¡¢´ë²è¡¦Àß·×¤ÎÃÊ³¬¤«¤é»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤É¤³¤Ç¡×¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ÜÀß¤ò¡×¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±¿±Ä¤¹¤ë¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ö¶ÈÀß·×¤ò¡¢¥³¥ó¥»¥×¥ÈÀß·×¤ä¶õ´ÖÀß·×¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCOCO VILLA¡×¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Î©ÃÏÆÃÀ¤ä¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿½ÉÇñ»ÜÀß¤Î²ÁÃÍÀß·×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¥ì¥ó¥¿¥ë¸þ¤±ÉÔÆ°»ºÇäÇã¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¡õ ÊÌÁñÅê»ñ¡×
¡õ ÊÌÁñÅê»ñ
¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¥ì¥ó¥¿¥ë¤È¤·¤Æ¤Î±¿±Ä¤òÁ°Äó¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤¿ÉÔÆ°»º¤ò°·¤¦¡¢ÇäÇã¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
Î¹´Û¶È¤äÌ±Çñ¤È¤·¤Æ¤Î³èÍÑ¤¬À®Î©¤¹¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¡¢Î©ÃÏ¤ä·úÊª¾ò·ï¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÁªÄê¤µ¤ì¤¿·úÊªÉÕ¤Êª·ï¤Î¤ß¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤¹¡£
¹ØÆþ¸å¤Î±¿±Ä¤Þ¤Ç¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¾ðÊóÄó¶¡¤ò¹Ô¤¤¡¢°Â¿´¤·¤Æ¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¿Ê¤á¤ëÉÔÆ°»ºÇäÇã¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¦¥ÊÉÕ¤½ÉÇñ»ÜÀß¤Î¸¡º÷¡¦Í½Ìó¥µ¥¤¥È¡Ö¡õ ¥µ¥¦¥Ê½É¡×
¡õ ¥µ¥¦¥Ê½É
¥µ¥¦¥ÊÉÕ¤½ÉÇñ»ÜÀß¤ËÆÃ²½¤·¤¿¸¡º÷¡¦Í½Ìó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÊOTA¡Ë¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¦¥Ê¤òÌÜÅª¤ËÎ¹¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥µ¥¦¥ÊÉÕ¤¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¥ì¥ó¥¿¥ë»ÜÀß¤ò¸¡º÷¡¦Í½Ìó¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
·ÇºÜ»ÜÀß¤Ï¡¢ÀßÈ÷¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤ä²á¤´¤·Êý¤Ê¤É¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¤â´Þ¤á¤Æ¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¥µ¥¦¥ÊÌÜÅª¤ÎÎ¹¡×¤ò»Ù¤¨¤ë½ÉÇñ¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
±¿±Ä²ñ¼Ò¾ðÊó
¥³¥³¥¶¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¤Ïº£¸å¡¢¡Ö¡õ VILLA¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°ìÅïÂß¤·¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¥ì¥ó¥¿¥ë¤Î´ë²è¡¦ÇäÇã¡¦±¿±Ä¡¦½¸µÒ¤ò°ìÂÎ¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¼«¼Ò»ÜÀß¡ÖCOCO VILLA¡×¤Î±¿±Ä¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¥ì¥ó¥¿¥ë»Ô¾ì¤ÎÈ¯Å¸¤È¡¢ÃÏ°è¤Ë¿·¤¿¤Ê½ÉÇñ²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Ò¡¡¡¡Ì¾¡§¥³¥³¥¶¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊCOCOZAS Co., Ltd.¡Ë
ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO °ÂÆ£ µÁ¿Í
Àß¡¡¡¡Î©¡§2016Ç¯7·î11Æü
½ê ºß ÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç2-27-8 VORT¼Ç¸ø±à 1F¡¦7F
²ñ ¼Ò HP¡§https://cocozas.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¥ì¥ó¥¿¥ëÁí¹ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¡õ VILLA¡×¤ÎÅ¸³«¡Ê´ë²è¡¦Î©¤Á¾å¤²»Ù±ç¡¢±¿±ÄÂå¹Ô¡Ö¡õ ¤ä¤É´ÉÍý¡×¤Ê¤É¡Ë¡¢ÂßÊÌÁñ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCOCO VILLA¡×¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¡¢¶¦Æ±½êÍ¥â¥Ç¥ë¡ÖCOCO VILLA Owners¡×¤ÎÅ¸³«¡¢ÅÔ»Ô·¿¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥µ¥¦¥Ê»ö¶È¡Ê¡ÖCOCO VILLA sauna¡×¤Î±¿±Ä¡Ë¡¢¸Ä¿Í¸þ¤±¥é¥¤¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó»ö¶È¡Ê»ñ»º·ÁÀ®¡¿Å¾¿¦»Ù±ç¡¿½»Âð´ØÏ¢¡Ë
