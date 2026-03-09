ÀÑ¿å¼ù»é¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026(Âçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç)¡×¤Ë£³Ç¯Ï¢Â³Ç§Äê
ÀÑ¿å¼ù»é³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔËÌ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO ÇÏ¾ì¹À»Ö¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î£¹ÆüÉÕ¤Ç¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬Äê¤á¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026(Âçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç)¡×¤Ë£³Ç¯Ï¢Â³¤ÇÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¡×¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ä¡¢ÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë·ò¹¯Áý¿Ê¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÆÃ¤ËÍ¥¤ì¤¿·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ëË¡¿Í¤ò¸²¾´¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¡ÖÀÑ¿å¼ù»é¥°¥ëー¥×¥Ó¥¸¥ç¥ó2030¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿ÍÅª»ñËÜ¤Î²ÁÃÍºÇÂç²½¡×¤ò·Ð±Ä¤Î´ðËÜÊý¿Ë¤Î°ì¤Ä¤Ë·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö½¾¶È°÷¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯¤³¤½¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê·Ð±Ä´ðÈ×¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°·Ð±Ä¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢D&I(¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¡õ¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó)¿ä¿Ê¤Î¤¿¤á¡¢½÷À¥íー¥ë¥â¥Ç¥ë¸òÎ®²ñ¤äÀ¤ÂåÊÌ¥¥ã¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¦½¤¡¢½÷ÀÉô²¼¤È¾å»Ê¤È¤Î¹çÆ±¤Ë¤è¤ëD&I¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥»¥ß¥Êー¤Î¼Â»Ü¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÂ¿ÍÍÀ¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤â¡¢¡ÖÀÑ¿å¼ù»é¥°¥ëー¥×·ò¹¯·Ð±ÄÀë¸À¡×¤Î¤â¤È¡¢½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯ÊÝ»ý¡¦Áý¿Ê¤ËÅØ¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¡¢Æ¯¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì´Ä¶¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²¹Í¡Û
ÀÑ¿å¼ù»é¥°¥ëー¥×·ò¹¯·Ð±ÄÀë¸À
https://www.sekisuijushi.co.jp/sustainability/social/human-resources/#anc-01-03
ÀÑ¿å¼ù»é¥°¥ëー¥×Åý¹çÊó¹ð½ñ2025 P23ÀÑ¿å¼ù»é¥°¥ëー¥×¤Î¿Íºâ¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
https://www.sekisuijushi.co.jp/sustainability/report/pdf/2025_IntegratedR.pdf
¡ãÀÑ¿å¼ù»é³ô¼°²ñ¼Ò¡ä
1954Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢Ê£¹çµ»½Ñ¤ò³è¤«¤·°ÂÁ´¡¦°Â¿´¡¦´Ä¶ÊÝÁ´¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸ø¶¦¡¦Ì±´Ö¤ÎÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¼Ò²ñ¤Î·Ê¿§¤Ë¡¢°ÂÁ´¤È¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò¡£¡×¤Î¥°¥ëー¥×¥¹¥íー¥¬¥ó¤Î¤â¤È¡¢À¤³¦¤Î¿Í¡¹¤Î°ÂÁ´¡¦°Â¿´¡¦²÷Å¬¤ÊÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ëÀ½ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.sekisuijushi.co.jp/