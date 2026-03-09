3·î14Æü¤Ï¡ÖÌÜ¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー¡×¡ª¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡Ø¥Þ¥¤¥Æ¥£¥¢¥ë¥ß¥Õ¥¡¥¤¥¯¥¤¥º¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ù¤ò¼Â»Ü
¡¡Àé¼÷À½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÈÅÄ ¼þÊ¿¡¢°Ê²¼¡ÖÀé¼÷À½Ìô¡×¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢3·î14Æü¤ò¡ÖÌÜ¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー¡×¤È¤·¤Æ°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜµÇ°Æü¶¨²ñ¡ÊËÜÉô¡§Ä¹Ìî¸©º´µ×»Ô¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§²ÃÀ¥ À¶»Ö¡¢°Ê²¼¡ÖÆüËÜµÇ°Æü¶¨²ñ¡×¡Ë¤ËµÇ°ÆüÀ©Äê¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢µÇ°ÆüÅÐÏ¿¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÖÌÜ¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー¡×µÇ°ÆüÅÐÏ¿¾Ú
¡¡Àé¼÷À½Ìô¤¬²áµî¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢Æ·¤½¤Î¤â¤Î¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬Äã¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÇòÌÜ¡Ê·ëËì¡Ë¤Î½¼·ì¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö¸«Íî¤È¤·½¼·ì¡×¤ÎÊý¤¬¡¢Â¿¿ô¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½¼·ì¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÈè¤ì¤ä¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤Ê¤É¤Î³°Åª»É·ã¡¢ÌÜ¤Î¤«¤ï¤¤Ê¤É¤Çµ¯¤³¤ë¿È¶á¤Ê¾É¾õ¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÆ·¡ÊÌÜ¸µ¡Ë¤Î°õ¾Ý¤òº¸±¦¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ò¤ä¤«¤Ç¥¯¥ê¥¢¤Ê°õ¾Ý¤ÎÆ·¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¼«Ê¬¤ÎÇòÌÜ¡Ê·ëËì¡Ë¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç3·î14Æü¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥Çー¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¼þ°Ï¤«¤é¤âµ¤¤Å¤¤ä¤¹¤¤ÇòÌÜ¡Ê·ëËì¡ËÉôÊ¬¤Î½¼·ì¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢Æ·¤Î¥±¥¢¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡ÖÌÜ¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー¡×¤òÀ©Äê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿3·î14Æü¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î½¼·ì½üµîÀ®Ê¬¡Ê¥Ö¥ê¥â¥Ë¥¸¥ó¼òÀÐ»À±ö¡Ë¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¡¢·ëËì½¼·ì¤Ë¸úÇ½¤ò»ý¤ÄÅÀ´ã±Õ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Þ¥¤¥Æ¥£¥¢¥ë¥ß¥Õ¥¡¥¤¡×¡ÊOTC °åÌôÉÊ¡§Í×»ØÆ³°åÌôÉÊ¡Ë¤ÎÈ¯ÇäÆü¡Ê2025Ç¯3·î14Æü¡Ë¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÀ©Äê¤òµÇ°¤·¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
¡¡¥Þ¥¤¥Æ¥£¥¢¡Ú¸ø¼°¡ÛX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@1980MytearCL )¤ò¥Õ¥©¥íー¤Î¤¦¤¨¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¡¢ËèÆü10:00¤ËÆ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÅê¹Æ¤µ¤ì¤ëÂÐ¾Ý¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ÃêÁª¤ÇËèÆü200Ì¾ÍÍ¡Ê¹ç·×1,400Ì¾ÍÍ¡Ë¤Ë¡ÖQUO ¥«ー¥É Pay 2,000 ±ßÊ¬ ¡×¤¬¤½¤Î¾ì¤ÇÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ØW¥Á¥ã¥ó¥¹¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¡¢ÂÐ¾Ý¥Ý¥¹¥È¤Î¥¯¥¤¥º¤Ë¥ê¥×¥é¥¤¤Þ¤¿¤Ï °úÍÑ¥Ý¥¹¥È¤Ç²óÅú¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç5Ì¾ÍÍ¤Ë¡ÖÃæ¾ò¤¢¤ä¤ß¤µ¤óÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Á¥§¥¡×¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤Î¤´±þÊç¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡ä
2026 Ç¯ 3 ·î 12 Æü¡ÊÌÚ¡Ë10¡§00 ～ 3 ·î 18 Æü¡Ê¿å¡Ë17¡§59
¡ù¥¥ã¥ó¥Úー¥ó±þÊçµ¬Ìó¡§https://www.senju.co.jp/secret/mytearlumify/pdf/2026-campaign-terms.pdf
¢£Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¥â¥Ç¥ë/½÷Í¥
1997Ç¯2·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£
±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¡¦»¨»ï¡¦CM¤òÃæ¿´¤ËÉý¹¤¯³èÆ°Ãæ¡£
¡ÖTOKYO MER¡×¥·¥êー¥º¡ÊTBS¡Ë¤ä±Ç²è¡Ö¤¢¤Þ¤í¤Ã¤¯¡×¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤¡ÖÌÀÆü¤Ø¤Î¤³¤È¤Ð¡×¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¤¬È¯ÇäÃæ¡£
¶áÇ¯¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢TBS·Ï²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡×¡£
4·î¤è¤êTBS·Ï¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ÖÅÄº¿¥Ö¥é¥¶ー¥º¡×¤Ë½Ð±éÍ½Äê¡£
¢£¡Ö¥Þ¥¤¥Æ¥£¥¢¥ë¥ß¥Õ¥¡¥¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡Ö¥Þ¥¤¥Æ¥£¥¢¥ë¥ß¥Õ¥¡¥¤¡×¡ÊOTC°åÌôÉÊ¡§Í×»ØÆ³°åÌôÉÊ¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥ê¥â¥Ë¥¸¥ó¼òÀÐ»À±ö¡×¤òÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ½¼·ì½üµîÀ®Ê¬¤È¤·¤ÆÇÛ¹ç¤·¡¢¡Ö·ëËì½¼·ì¡×¤Î¸úÇ½¤ò¼èÆÀ¤·¤¿ÅÀ´ã±Õ¤Ç¤¹¡£
¡¡À¶ÎÃ´¶¤Î¤Ê¤¤¤ä¤µ¤·¤¤¤µ¤·¿´ÃÏ¤Ç¡¢1²ó1Å©¤Ç¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¡¢½¼·ì¤Î¤Ê¤¤¥¯¥ê¥¢¤ÊÆ·¤ËÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌÜ¤ÎÈè¤ì¡¦¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤Ê¤É¤Î³°Åª»É·ã¡¦ÌÜ¤Î¤«¤ï¤¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤Î¡¢¼À´µ¤Ë¤è¤é¤Ê¤¤·ëËì½¼·ì¤Ç¤ªº¤¤ê¤ÎÊý¤Ë¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯ÅÀ´ã±Õ¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Þ¥¤¥Æ¥£¥¢¥ë¥ß¥Õ¥¡¥¤¡×¤ÏÍ×»ØÆ³°åÌôÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¹ØÆþ»þ¤Ë¤ÏÌôºÞ»Õ¤«¤éÉþÌô»ØÆ³¤ä¡¢¾ðÊóÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë°åÌôÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥¤¥Æ¥£¥¢¥ë¥ß¥Õ¥¡¥¤¡×¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥È :
https://www.senju.co.jp/consumer/mytearlumify/
¢£Àé¼÷À½Ìô¤Î£Ï£Ô£Ã(¡ö)ÌÜÌô¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Þ¥¤¥Æ¥£¥¢¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡Ö¥Þ¥¤¥Æ¥£¥¢¡×¤Ï¡¢1965Ç¯(¾¼ÏÂ40Ç¯¡Ë¡¢¡ÖÅ·Í¿¤ÎÌÜÌô¡×¤Ç¤¢¤ëÎÞ¤ËÃåÌÜ¤·¡¢ÆüËÜ½é¤ÎÎÞ±Õ·¿ÌÜÌô¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥Æ¥£¥¢¡×¤Ï¡¢»þÂå¤ÎÊÑ²½¤È¤È¤â¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¡¢Àé¼÷À½Ìô¤ÎOTC(¡ö)°åÌôÉÊ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÎÞ±Õ·¿ÌÜÌô¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÎÞ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¥Þ¥¤¥Æ¥£¥¢¡ÊMytear¡Ë¤Ï¡¢ÎÞ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤¤¤Ä¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤ä¤µ¤·¤µ¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆ·¤È¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¾Ð´é¤ò¹¤²¤ë¡£¡×¤½¤Î¿®Ç°¤Î¤â¤È¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¡ÖÆ·¤Î¥Á¥«¥é¡×¤ò¹â¤á¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢À¤¤ÎÃæ¤¬ÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ö¡¡Ìô¶É¡¦ÌôÅ¹¡¦¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤Ç½èÊý¤»¤óÌµ¤·¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë°åÌôÉÊ
¡Ö¥Þ¥¤¥Æ¥£¥¢¡×¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È :
https://www.senju.co.jp/consumer/mytear/
Àé¼÷À½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¸ø¼°HP :
https://www.senju.co.jp/
