¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È¡Û²£ÉÍ»ÔÎ© ¾å¤ÎµÜÃæ³Ø¤Ë¤Æ¡Ö¥µ¥¤¥¯¥ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£°ÂÁ´±¿Æ°¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿ ～´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ëÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¤¬¡¢°ÂÁ´¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ～
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥µ¥¤¥¯¥ë¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥µ¥¤¥¯¥ë¥Æ¥Ã¥¯¡Ë¤Ï2026Ç¯3·î2Æü¡Ê·î¡Ë¡¢²£ÉÍ»Ô¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë´±Ì±Ï¢·È¤Ë¤è¤ë¼«Å¾¼Ö°ÂÁ´·¼È¯³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤Î¾å¤ÎµÜÃæ³Ø¹»¤Ë¤Æ¡¢ÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¤Î°ÂÁ´ÍøÍÑ¤ò·¼È¯¤¹¤ë¡Ö¥µ¥¤¥¯¥ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£°ÂÁ´±¿Æ°¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Ï3Ç¯À¸207Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ºÂ³Ø¤È»î¾èÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Å¾¼Ö¤Î°ÂÁ´¤ÊÍøÍÑÊýË¡¤ä´Ä¶ÌÌ¤Ç¤Î²ÁÃÍ¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥µ¥¤¥¯¥ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£°ÂÁ´±¿Æ°¡×¤Ï¡¢¼«Å¾¼Ö¤¬»ý¤Ä´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¤µ¤ä¡¢¸òÄÌ¥ëー¥ë¡¦¥Þ¥Êー¡¢Àµ¤·¤¤¾è¼ÖÊýË¡¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¡¢¤è¤ê°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ë¼«Å¾¼Ö¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥µ¥¤¥¯¥ë¥Æ¥Ã¥¯¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£2022Ç¯¤Î³«»Ï°ÊÍè¡¢2025Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë·×114²ó³«ºÅ¤·¡¢±ä¤Ù4,286Ì¾¤ÎÊý¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤ÎºÂ³Ø¤Ç¤Ï¡¢
¡¦¼«Å¾¼Ö¤ÏºÇ¤â¿È¶á¤ÇCO2¤òÇÓ½Ð¤·¤Ê¤¤´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¤¤°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
¡¦°ÂÁ´¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¸òÄÌ¥ëー¥ë¤ä¥Þ¥Êー
¡¦¾è¼Ö»þ¤ËÃí°Õ¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦2026Ç¯4·î1Æü¤«¤é16ºÐ°Ê¾å¤Î¼«Å¾¼Ö±¿Å¾¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¿®¹æÌµ»ë¡¦¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó»ÈÍÑ¤Ê¤É¤Î°ãÈ¿¤Ë¡ÖÀÄÀÚÉä¡Ê¸òÄÌÈ¿Â§ÄÌ¹ðÀ©ÅÙ¡Ë¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È
¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¡¢À¸ÅÌ¤â¡Ö¸òÄÌ¥ëー¥ë¤¬²þ¤á¤ÆÎÉ¤¯Ê¬¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÂ³Ø¤ËÂ³¤¤¤ÆÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¤Î»î¾è¤ò¸ò¤¨¤¿¼Âµ»¹Ö½¬¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¤Î¾è¼Ö¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¥âー¥¿ー¤Ë¤è¤ëÎÏ¶¯¤¤¥¢¥·¥¹¥È¤È³ê¤é¤«¤ÊÁæ¤®½Ð¤·¤Ë¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²÷Å¬¤Ê¾è¤ê¿´ÃÏ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥µ¥¤¥¯¥ë¥Æ¥Ã¥¯¤Ïº£¸å¤â¡¢´Ä¶Éé²Ù¤¬Äã¤¯±¿Æ°¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ë¼«Å¾¼Ö¤¬º£°Ê¾å¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤¿¼«Å¾¼Ö³èÍÑ¼Ò²ñ¤Î¿ä¿Ê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢°ú¤Â³¤¡Ö¥µ¥¤¥¯¥ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£°ÂÁ´±¿Å¾¡×¤ò·ÑÂ³¤·¤Þ¤¹¡£