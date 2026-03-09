¥Ñー¥½¥ë¡¢¡ÖAI¤ÎÁ´¼Ò¿ä¿Ê¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡ª
¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤ª¤¦¡£¡×¤ò¥°¥ëー¥×¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¥Ñー¥½¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§ÏÂÅÄ ¹§Íº¡¢°Ê²¼¥Ñー¥½¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤Ë¤ª¤±¤ëAI¤ÎÁ´¼Ò¿ä¿ÊÃ´Åö¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø3¼Ò¤Î¼ÂÁ©´ë¶È¤ËÊ¹¤¯¡ªÀ¸À®AI¡¦AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈÁ´¼Ò¿ä¿Ê¤ÎÀß·×¿Þ¨¡¡ÖÆ³Æþ¤«¤éÄêÃå¡×¤Ä¤Þ¤º¤¤ÎÀµÂÎ¤È¸½¾ì¤Ç¸ú¤¯ÂÇ¤Á¼ê¡Ù¤ò¡¢2026Ç¯3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢AI¤ÎÁ´¼Ò¿ä¿Ê¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¥Ñー¥½¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥é¥¤¥ª¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¢NTTÅìÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò¤Î3¼Ò¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢³Æ¼Ò¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÁ´¼Òµ¬ÌÏ¤ÇAI¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢Ä¾ÌÌ¤·¤¿²ÝÂê¤ò¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤·¤ÆAI¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¶ÈÌ³¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ß¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥í¥»¥¹²þÁ±¤äÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤Î¤«¡¢¤Ê¤É³èÍÑ»öÎã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸åÈ¾¤Î¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ñー¥È¤Ç¤Ï¡¢¿ä¿Ê²áÄø¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿AI³èÍÑ»öÎã¤Î¶¦Í¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê»ëÅÀ¤Ç¶ÈÌ³¤òÂª¤¨Ä¾¤¹¤È¡¢AI¤Î¡ÈÆþ¤ì¤É¤³¤í¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡×¡ÖAI³èÍÑ¤Ç¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤¬¶Ñ¼Á²½¤¹¤ë»þÂå¤Ë¡¢¼«¼Ò¤é¤·¤µ¡á¶¥ÁèÍ¥°Ì¤ò¤É¤¦Àß·×¤¹¤ë¤«¡©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ3¼Ò¤Ç·¡¤ê²¼¤²¤Þ¤¹¡£
¡ãËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¡ä
¡¦¼«¼Ò¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¶ÈÌ³¤Î¸«Î©¤ÆÊý¡×¤È¡Ö¿ä¿ÊÀß·×¤Î´ª½ê¡×
¡¦3¼Ò¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÈæ³Ó¤·¤Ê¤¬¤é¶ñÂÎ²½¤¹¤ë¡¢¼«¼Ò¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¼¡¤Î°ì¼ê¡×
¢£¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÇØ·Ê
¥Ñー¥½¥ë¥°¥ëー¥×¤Ï¡ÖÃæ´ü·Ð±Ä·×²è2026¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥É¥ê¥Ö¥ó¤Î¿Íºà¥µー¥Ó¥¹´ë¶È¡×¤Ø¤Î¿Ê²½¤ò·Ð±Ä¤ÎÊý¸þÀ¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤ÇAI¤ÎÍø³èÍÑ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ñー¥½¥ë¥°¥ëー¥×¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿AI³èÍÑ¿ä¿Ê¤Ë¤ª¤±¤ëÃÎ¸«¤Ë²Ã¤¨¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¤ª·Þ¤¨¤¹¤ë¥é¥¤¥ª¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¢NTTÅìÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÃÎ¸«¤âÊ»¤»¤Æ¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯AI³èÍÑ¿ä¿Ê¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤Î»²¹Í¤È¤Ê¤ê¡¢¶È¼ï¡¦¶È³¦¤òÄ¶¤¨¤¿³Ø¤Ó¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é▶https://techplay.jp/event/992261
¢£ÅÐÃÅ¼Ô¾ðÊó
óîÆ£ ¶êÈþ»Ò
¥Ñー¥½¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò / ¥°¥ëー¥×ITËÜÉô ¥ïー¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¥¤¥ó¥Õ¥éÉô / ¥Ç¥¸¥¿¥ëEX¿ä¿Ê¼¼ / ¥·¥Ë¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
¶âÍ»·ÏSIer¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥éSE¤ò·Ð¸³¸å¡¢2018Ç¯¤Ë¥Ñー¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢¤ËÆþ¼Ò¡£IT¥ê¥µー¥Á¥°¥ëー¥×¤Ë¤ÆÁ´¼Ò¤ÎIT¹âÅÙ²½¤Ë¸þ¤±¤¿µ»½Ñ¸¡¾Ú¤äIT´ØÏ¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î»Ù±ç¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë¤ä¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤Ê¤ÉIT¥Äー¥ë¤Î´ë²è¤«¤éÆ³Æþ¡¦Å¸³«¤òÃ´Åö¡£2023Ç¯¤è¤ê¡¢¥Ñー¥½¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ¥ïー¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¥¤¥ó¥Õ¥éÉô ¥Ç¥¸¥¿¥ëEX¿ä¿Ê¼¼¤ò·óÌ³¡£¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Î¤Ï¤¿¤é¤¯´Ä¶¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¸½ºß¤ÏÀ¸À®AI¤ÎÍø³èÍÑ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î´ë²è¼Â¹Ô¤òÃ´¤¦¡£
¾®Àî ²íµ®
¥Ñー¥½¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò / ¥°¥ëー¥×AI¡¦DXËÜÉô ¥Ç¥¸¥¿¥ë³«È¯Éô /¥°¥ëー¥×¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¼¼ / ¥êー¥É¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢
2022Ç¯¤Þ¤ÇÆüËÜ³Ø½Ñ¿¶¶½²ñÆÃÊÌ¸¦µæ°÷DC1¤Ç¡¢¼Â¸³¤äÅý·×²òÀÏ¤Ë¤è¤êÆüËÜ¸ì¤Î¼õÆ°Ê¸¤ò¸¦µæ¡£2023Ç¯¤ËÃæ¾®SI¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢À¸À®AI¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤Î´ë²è¡¦¸¦µæ³«È¯¡¦±Ä¶È¤ËÅö¤¿¤ë¡£¸½¾ì¤ÎÀ¸À®AI³èÍÑ¤Ø¤ÎÇ®µ¤¤ÈÀ¸À®AI¥·¥¹¥Æ¥àÆâÀ½¤Ë¼æ¤«¤ì¡¢2024Ç¯¤Ë¥Ñー¥½¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ËÅ¾¿¦¡£CHASSU CRE8¤ò´Þ¤à¥Ñー¥½¥ë¥°¥ëー¥×¸þ¤±À¸À®AI¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖCHASSU¡×¥·¥êー¥º¤ÎÆâÀ½³«È¯¤Ë»²²è¤¹¤ë¤Û¤«¡¢À¸À®AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È³«È¯¤ÎÊÙ¶¯²ñ¤â¹Ô¤¦¡£
É´¹ç Í´¼ù
¥é¥¤¥ª¥ó³ô¼°²ñ¼Ò / ¥Ç¥¸¥¿¥ëÀïÎ¬Éô
2018Ç¯¤Ë¥é¥¤¥ª¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤ØÆþ¼Ò¸å¡¢¥ªー¥é¥ë¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ÎÎ°è¤Î¸¦µæ³«È¯¿¦¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÁ´¼Ò¤ÎDX¿ä¿Ê¤òÃ´Åö¡£¸½ºß¤ÏAI¡¦¥¯¥é¥¦¥É¤ÎÆâÀ½³«È¯¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼«¼Ò¤ÎÀ¸À®AI³èÍÑ¤Î¿ä¿Ê¤ò¥êー¥É¡£
ÂçµÈ ÏÂÁÕ
¥é¥¤¥ª¥ó³ô¼°²ñ¼Ò / ¥Ç¥¸¥¿¥ëÀïÎ¬Éô
2022Ç¯¥é¥¤¥ª¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤ØÆþ¼Ò¡£Âç³Ø»þÂå¤Ë¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤òÀì¹¶¤·¡¢Æþ¼Ò°ÊÍè¥Ç¥¸¥¿¥ëÀïÎ¬¤ÎÉôÌç¤Ë½êÂ°¡£
¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯¿ÇÃÇ·ë²Ì¤òÍÑ¤¤¤¿¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤ä¡¢ À¸À®AI³èÍÑ¥Äー¥ë³«È¯¡¢Dify¿Íºà°éÀ®¤Î¿ä¿Ê¤Ê¤É¤Î¥Æー¥Þ¤òÃ´Åö¡£
¹©Æ£ ÎË
NTTÅìÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò / ¥Ç¥¸¥¿¥ë³×¿·ËÜÉô / ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥¶¥¤¥óÉô/
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¿ä¿ÊÉôÌç / Ã´Åö²ÝÄ¹
NTTÅìÆüËÜ DXËÜÉô ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥¶¥¤¥óÉô ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¿ä¿ÊÉôÌç ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹ÀïÎ¬Ã´Åö¡£2014Ç¯ÅÙÆþ¼Ò¡£¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤ÎAI¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë½¾»ö¡£¸½ºß¤Ï¡¢¼ÒÆâDX¤òÃ´Åö¤·¡¢»ö¶ÈÉô¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¶ÈÌ³²þ³×¤ò¿ä¿Ê¡£
¶â¸¶ ÍÎ¤
NTTÅìÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò / ¥Ç¥¸¥¿¥ë³×¿·ËÜÉô / ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥¶¥¤¥óÉô /
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¿ä¿ÊÉôÌç
NTTÅìÆüËÜ DXËÜÉô ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥¶¥¤¥óÉô ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¿ä¿ÊÉôÌç ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹ÀïÎ¬Ã´Åö¡£2016Ç¯ÅÙÆþ¼Ò¡£¼ÒÆâDX¤òÃ´Åö¤·¡¢»ö¶ÈÉô¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¶ÈÌ³²þ³×¤ò¿ä¿Ê¡£À¸À®AI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤ÎÆ³Æþ¤ä¡¢Power Platform¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¥Äー¥ë¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/16451/table/1086_1_5f333d52cd480f81a23bba562e57fd34.jpg?v=202603090451 ]
¢£¥Ñー¥½¥ë¥°¥ëー¥×¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ñー¥½¥ë¥°¥ëー¥×¤Ï¡ØÃæ´ü·Ð±Ä·×²è2026¡Ù¢¨¤Ç¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥É¥ê¥Ö¥ó¤Î¿Íºà¥µー¥Ó¥¹´ë¶È¡×¤Ø¤Î¿Ê²½¤ò·Ð±Ä¤ÎÊý¸þÀ¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¿Íºà¡¦ÁÈ¿¥¤Î³È½¼¤È¤È¤â¤Ë»ö¶È¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Î¼ÂÁõ¡¦³èÍÑ¤ò¶¯²½¤·¡¢¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤ÇDX¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ºòº£¡¢µ»½Ñ¿ÊÊâ¤¬ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤AI¤ò³Æ»ö¶È¤ËÅ¬ÍÑ¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëDX¤Î²ÃÂ®¤È»ö¶ÈÊÑ³×¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤¿¤á¡¢2025Ç¯4·î¤Ë¤ÏAI¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤ÎDX¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö¥°¥ëー¥×AI¡¦DXËÜÉô¡×¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼çÍ×¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëAI¤ÎÅ¬ÍÑ¤Ë¤è¤ë¶¥ÁèÍ¥°Ì¤Î³ÎÎ©¤È¡¢ÆüÄøÄ´À°¤ä½ñÎàºîÀ®¤Ê¤É¤Î¶¦ÄÌ¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ë¤Ï¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥É¥ê¥Ö¥ó¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ëÊÑ³×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ñー¥½¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ØÃæ´ü·Ð±Ä·×²è2026¡Ù¡§
https://www.persol-group.co.jp/ir/upload_file/m009-/MidtermManagementPlan2026JP.pdf
¢£¥Ñー¥½¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1973Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¿ÍºàÇÉ¸¯¡¢¿Íºà¾Ò²ð¡¢¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¡¢Àß·×³«È¯¤Ê¤É¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¡£2008Ç¯10·î¤Ë¶¦Æ±»ý³ô²ñ¼Ò¥Æ¥ó¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡£2017Ç¯7·î¤è¤ê¥Ñー¥½¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ø¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¡£
Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§2181¡Ë¡£Ï¢·ëÇä¾å¼ý±×1,451,238É´Ëü±ß¡Ê2025Ç¯3·î´ü¡Ë¡ÊIFRS¡Ë¡£
¢£¡ÖPERSOL¡Ê¥Ñー¥½¥ë¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ã https://www.persol-group.co.jp/ ¡ä
¥Ñー¥½¥ë¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡Ö¡È¤Ï¤¿¤é¤¯Well-being¡ÉÁÏÂ¤¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡×¤È¤·¤Æ¡¢2030Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¿Í¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢100Ëü¿Í¤Î¤è¤êÎÉ¤¤¡È¤Ï¤¿¤é¤¯µ¡²ñ¡É¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÍºàÇÉ¸¯¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Æ¥ó¥×¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡×¡¢Å¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¡Ödoda¡×¡¢BPO¤äÀß·×¡¦³«È¯¤Ê¤É¡¢¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¿·ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶È¤ÎÃµº÷¡¦ÁÏÂ¤¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¥ê¥¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥ß¥¤¥À¥¹¡×¤ä¡¢¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¥¢¥×¥ê¡Ö¥·¥§¥¢¥Õ¥ë¡×¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ï¤¿¤é¤¯¿Í¡¹¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¡¢²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÃ¯¤â¤¬¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤ª¤¦¡£¡× ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤òÁÏÂ¤¤·¤Þ¤¹¡£