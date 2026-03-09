¡ØUiPath Community MVP 2026¡ÙÇ§Äê¼Ô·èÄê
¥¨ー¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ëUiPath³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢²ñÄ¹CEO¡§Ä¹Ã«Àî ¹¯°ì¡¢°Ê²¼¡ÖUiPath¡×¡Ë¤Ï¡¢UiPath¥æー¥¶ー¤ÎÃæ¤ÇÆÃ¤ËÍ¥¤ì¤¿¸ùÀÓ¤òµó¤²¤¿¸Ä¿Í¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖUiPath Community MVP 2026¡×¤ÎÇ§Äê¼Ô¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
UiPath Community MVP¤Ï¡¢UiPath¤ò³èÍÑ¤·¹½ÃÛ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹â¤¤ÀìÌçÀ¤È¡¢ÃÎ¼±¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯¶¦Í¤·¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤òÇ§Äê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ç§Äê¼Ô¤Ï¡¢UiPathÀ½ÉÊ¤Î¿Ê²½¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëµ®½Å¤Ê¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÄó¶¡¤·¡¢UiPath¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ç¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¡¢³Æ¼ï¥Ö¥í¥°¤ÇUiPath¤Î³èÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼çºÅ¤·¡¢¼«¤é¤Î·Ð¸³¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬Æ±¤¸¼ºÇÔ¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦»Ù±ç¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Á´ÂÎ¤ÎÀ¼¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢À¤³¦35¥õ¹ñ¤«¤é135Ì¾¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤Ï6Ì¾¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆüËÜ¤ÎUiPath Community MVP 2026Ç§Äê¼Ô°ìÍ÷¡Û¡Ê¸Þ½½²»½ç¡¢·É¾ÎÎ¬¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥×¥Æー¥¸ ËöÉð ÍÛ°ì
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ì¥¹¥³ µÈÅÄ ¾ÌÀ
¥³¥Ù¥ë¥³¥·¥¹¥Æ¥à³ô¼°²ñ¼Ò âÃÆé Ãé´î
ÅÄÊÕ¥Õ¥¡ー¥Þ¥×¥í¥Ó¥¸¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò º´¡¹ÌÚ ¹§Ç·
TIS³ô¼°²ñ¼Ò ÌðÁÒ ½Ô
ÉÙ»Î¥½¥Õ¥È³ô¼°²ñ¼Ò ±ö¸« ½á
¡ÚUiPath Community MVP¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
UiPath Community MVP¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï2018Ç¯¤Ë³«»Ï¤µ¤ì¡¢Ç¯¡¹¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£UiPath¤ÏËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ø¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊÅê»ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢MVP¤ÈUiPath¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ª¤è¤ÓÀ½ÉÊ³«È¯¥Áー¥à¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢ºÇ¤â²ÁÃÍ¤¢¤ëÀ½ÉÊ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢Æü¡¹UiPath Platform¤ò³èÍÑ¤·¡¢¹½ÃÛ¡¦Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
MVP¤Ï¡¢UiPath¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤Ë¤ï¤¿¤ë¼ÂÁ©Åª¤ÊÀìÌçÃÎ¼±¤òÍ¤¹¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¤¹¡£RPA¤ä½¾Íè·¿¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤«¤é¡¢¥¨ー¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ä¥¨ー¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥ªー¥±¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÂÐ±þ¤·¡¢¸½¾ì¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
UiPath¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
UiPath¡ÊNYSE¡§PATH¡Ë¤Ï¡¢¥¨ー¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤¬AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î²ÄÇ½À¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¡¢Ê£»¨¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥»¥¹¤ò¼«Î§Åª¤Ë¼Â¹Ô¡¦ºÇÅ¬²½¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£UiPath Platform(TM)¤Ï¡¢¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤µ¤ì¤¿¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤È³«È¯¤Î½ÀÆðÀ¡¢¤½¤·¤Æ¥·ー¥à¥ì¥¹¤ÊÅý¹ç¤òÆÈ¼«¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÈ¿¥¤¬¥¨ー¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¤ò°ÂÁ´¤«¤Ä¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¿ä¿Ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¢Áê¸ß±¿ÍÑÀ¤ò½Å»ë¤¹¤ëUiPath¤Ï¡¢¼«Æ°²½¤Ë¤è¤êAI¤Î²ÄÇ½À¤¬ºÇÂç¸Â¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶È³¦¤Ë³×Ì¿¤òµ¯¤³¤¹Ì¤Íè¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯´ë¶È¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢www.uipath.com/ja(http://www.uipath.com/ja) ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
UiPath¤ÏUiPath¼Ò¤ÎÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ½ÉÊÌ¾¤ª¤è¤Ó²ñ¼ÒÌ¾¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½êÍ¼Ô¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÌ¾¾Î¡¢¾¦É¸¤ª¤è¤Ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Î»ÈÍÑ¤Ï¡¢¾µÇ§¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£