ÆýÀ½ÉÊ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÆýÅü¡¦Æý¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡¦Æý»éËÃ¤¬¡¢¾®¾¾ºÚ¤Î¹¥¤Þ¤ì¤Ë¤¯¤¤Ì£¡Ö»ÀÌ£¡¦¿ÉÌ£¡¦½ÂÌ£¡×¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§
¡¡¿¹±ÊÆý¶È¤Ï¡¢ÆýÀ½ÉÊ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤ª¤¤¤·¤¤·ò¹¯¥ì¥·¥Ô¤Î³«È¯¤äÄ´Íý¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢³Ø¹»Ë¡¿ÍÅÏÊÕ³Ø±àÅìµþ²ÈÀ¯Âç³Ø¡ÊËÜÉô¡§ÅìµþÅÔÈÄ¶¶¶è²Ã²ì1-18-1¡¢Íý»öÄ¹¡§¿ûÃ«¡¡ÄêÉ§¡Ë¿©ÉÊ±ÒÀ¸³Ø¸¦µæ¼¼¡¢Ä´Íý²Ê³ØÂè°ì¸¦µæ¼¼¡¢¿©ÉÊµ¡Ç½³Ø¸¦µæ¼¼¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢ÆýÀ½ÉÊ¤È°ì½ï¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾®¾¾ºÚ¤¬»ý¤Ä¹¥¤Þ¤ì¤Ë¤¯¤¤Ì£¡Ê»ÀÌ£¡¦¿ÉÌ£¡¦½ÂÌ£¡Ë¤¬ÍÞÀ©¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡¢Ê¬ÀÏ·¿´±Ç½É¾²Á¤Ë¤è¤ê³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤´Êó¹ð¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢¿©ÉÊ²Ê³ØÊ¬Ìî¤ÎÀìÌç»ï ¡ÖNew Food Industry¡× ¤Ë2026Ç¯3·î1Æü¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡ÖÌîºÚ¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ê¤é¤Ó¤Ë¡ÖµíÆý¤Ç¥¹¥Þ¥¤¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÎÎ¾¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¼ñ»Ý¤Ë»¿Æ±¤·¡¢»º³ØÏ¢·È¤·¤Æ¹ñÆâ¤ÎÌîºÚ¤äµíÆýÆýÀ½ÉÊ¤Î¾ÃÈñ³ÈÂç¤Ø·Ò¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¡ã·ëÏÀ¡ä
Ê¬ÀÏ·¿´±Ç½É¾²Á¤Ë¤è¤ê°Ê²¼¤Î¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ÆýÀ½ÉÊ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÆýÅü¡¢Æý¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡¢Æý»éËÃ¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¾®¾¾ºÚ¤Î»ÀÌ£¡¢¿ÉÌ£¡¢½ÂÌ£¤ÎÍÞÀ©¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¡£
¡¦ÆÃ¤ËÆýÅü¡¢Æý¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡¢Æý»éËÃ¤Î3À®Ê¬¤òÊ£¹ç¤¹¤ë¤È¡¢Æý»éËÃÎÌ¤¬Â¿¤¤¤Û¤ÉÍÞÀ©¸ú²Ì¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
1¡¥¸¦µæÇØ·Ê
¡¡ÌîºÚ¤Ï¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ê¤É¤òËÉÙ¤Ë´Þ¤ß¡¢·ò¹¯°Ý»ý¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¿©ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢1Æü350g°Ê¾å¤ÎÀÝ¼è¤¬¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ê¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÌîºÚÀÝ¼èÎÌ¤ÏÊ¿¶ÑÌó260g¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌÜÉ¸ÎÌ¤ËÂÐ¤·¤ÆÌó90gÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢¨1 ¡£
¢¨1 ¡Ö·ò¹¯ÆüËÜ21(Âè»°¼¡)¡×¡Ê¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ë¡¢¡ÖÎáÏÂ6Ç¯¹ñÌ±·ò¹¯¡¦±ÉÍÜÄ´ººÊó¹ð¡×¡Ê¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ë
¡¡¾®¾¾ºÚ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¿©Âî¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌîºÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¤ä¥Ó¥¿¥ß¥óC¡¢Å´¤Ê¤É¤Î±ÉÍÜÁÇ¤òËÉÙ¤Ë´Þ¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢À¸¤Ç¿©¤Ù¤¿ºÝ¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë»ÀÌ£¡¢¿ÉÌ£¡¢½ÂÌ£¤Ê¤É¤ÎÌ£ÆÃÀ¤¬¡¢ÓÏ¹¥À¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¹¥¤Þ¤ì¤Ê¤¤Ì£¤È¤Ê¤ê¡¢²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤ÎÄ´Íý¤Ç¤Ï²ÃÇ®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ°ìÉô¤Î±ÉÍÜÁÇ¤¬¼º¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¿©ÉÊ¤Î¹¥¤Þ¤ì¤Ë¤¯¤¤Ì£¤ä¹á¤ê¤Ï¡¢Â¾¤Î¿©ÉÊÀ®Ê¬¤È¤ÎÁê¸ßºîÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏÂ¤é¤°¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆýÀ½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¹á¤ê¤äÌ£¤Î¥Þ¥¹¥¥ó¥°¸ú²Ì¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÆýÀ½ÉÊ¤¬¾®¾¾ºÚ¤ÎÌ£¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò¡¢ÂÎ·ÏÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤¿¸¦µæ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç½½Ê¬¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢ÆýÀ½ÉÊ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¼çÍ×À®Ê¬¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¾®¾¾ºÚ¤Î¹¥¤Þ¤ì¤Ë¤¯¤¤Ì£¤ËÂÐ¤¹¤ëÍÞÀ©¸ú²Ì¤ò´±Ç½É¾²Á¤Ë¤è¤ê¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2¡¥¸¦µæ³µÍ×
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢À¸¤Î¾®¾¾ºÚ¤ò¥¹¥íー¥¸¥åー¥µー¤Çºñ½Á¤·¤¿¡Ö¾®¾¾ºÚÀÄ½Á¡×¤ò»îÎÁ¤È¤·¡¢ÆýÀ½ÉÊÀ®Ê¬¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬Ì£¼Á¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¾®¾¾ºÚÀÄ½Á¡×¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡Ö»ÀÌ£¡×¡Ö¿ÉÌ£¡×¡Ö½ÂÌ£¡×¤Î¶¯ÅÙ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤«¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£É¾²ÁÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÆýÀ®Ê¬¤Ï¡¢Ç»ÅÙ¤Î°Û¤Ê¤ë¡ÖÆýÅü¡×¡ÖÆý¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡×¡ÖÆý»éËÃ¡×¤Î3À®Ê¬¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤òÃ±ÆÈ¤ÇÅº²Ã¤·¤¿»îÎÁ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤³¤ì¤éÀ®Ê¬¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿²Ã¹©Æý¤òÍÑ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´±Ç½É¾²Á¤Ë¤Ï¡¢ÄêÎÌÅªµ½ÒÅª»î¸³Ë¡¡ÊQDAË¡¡Ë¤òÍÑ¤¤¡¢·±Îý¤ò¼õ¤±¤¿É¾²Á¼Ô¤Ë¤è¤ê¡¢É¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3¡¥¸¦µæ·ë²Ì
¡Ê£±¡ËÆýÀ®Ê¬¡ÊÆýÅü¡¦Æý¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡¦Æý»éËÃ¡ËÃ±ÆÈ¤Ë¤è¤ë¸ú²Ì
¡¡ÆýÅü¤ò²Ã¤¨¤¿»îÎÁ¤Ç¤Ï¡¢»ÀÌ£¡¦¿ÉÌ£¡¦½ÂÌ£¤¬Í°Õ¤ËÍÞÀ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ1-A¡Ë¡£Æý¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½ÂÌ£¤ËÂÐ¤¹¤ëÌÀ³Î¤ÊÍÞÀ©¸ú²Ì¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬ ¡¢»ÀÌ£¤ª¤è¤Ó¿ÉÌ£¤ÎÍÞÀ©¸ú²Ì¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¿Þ1-B¡ËÆý»éËÃ¤ò²Ã¤¨¤¿»îÎÁ¤Ç¤Ï¡¢»éËÃÊ¬1.75%¤ò½ü¤¤¤Æ¡¢»ÀÌ£¡¦¿ÉÌ£¡¦½ÂÌ£¤¬Í°Õ¤ËÍÞÀ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ1-C¡Ë¡£
¡Ê£²¡ËÀ®Ê¬¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¾ì¹ç¤Î¸ú²Ì
¡¡ÆýÅü¡Ê4.8¡ó¡Ë¤ÈÆý¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡Ê3.4¡ó¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿»îÎÁ¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¿ÉÌ£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆýÅü¤ª¤è¤ÓÆý¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁÀ®Ê¬Ã±ÆÈ¤è¤ê¤âÍÞÀ©¸ú²Ì¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ2¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆýÅü¡Ê4.8¡ó¡Ë¤ÈÆý¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡Ê3.4¡ó¡Ë¤ò´Þ¤à¾õÂÖ¤ÇÆý»éËÃÎÌ¤òÊÑ²½¤µ¤»¤¿²Ã¹©Æý¤Ç¤Ï¡¢Æý»éËÃÇ»ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢»ÀÌ£¡¦¿ÉÌ£¡¦½ÂÌ£¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍÞÀ©¸ú²Ì¤¬¶¯¤Þ¤ëÇ»ÅÙ°ÍÂ¸À¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£(¿Þ3)
4¡¥¸¦µæÀ®²Ì¤Î³èÍÑ¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡¡ËÜ¸¦µæ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢ÆýÀ½ÉÊ¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¾®¾¾ºÚ¤òÀ¸¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë·ò¹¯¥ì¥·¥Ô¤ò¡¢Åìµþ²ÈÀ¯Âç³Ø¤Î³ØÀ¸¤È¶¦Æ±¤Ç³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¸¦µæ¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿ÆýÀ½ÉÊ¤Ë¤è¤ë¹¥¤Þ¤ì¤Ë¤¯¤¤Ì£¤ÎÍÞÀ©¸ú²Ì¤ò³èÍÑ¤·¡¢¾®¾¾ºÚËÜÍè¤Î±ÉÍÜ²Á¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¾ï¤Î¿©»ö¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¹©É×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³«È¯¤·¤¿¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î´ë¶È¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://recipesearch.morinagamilk.co.jp/?kw=%E5%B0%8F%E6%9D%BE%E8%8F%9C%C3%97%E4%B9%B3%E8%A3%BD%E5%93%81&ie=u&temp=recipe(https://recipesearch.morinagamilk.co.jp/?kw=%E5%B0%8F%E6%9D%BE%E8%8F%9C%C3%97%E4%B9%B3%E8%A3%BD%E5%93%81&ie=u&temp=recipe)
º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¾®¾¾ºÚ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Îà»÷¤·¤¿Ì£ÆÃÀ¤ò»ý¤ÄÌîºÚ¤ÎÄ´Íý¤ä¿©¤ÙÊý¤Î¹©É×¤Ë¤â±þÍÑ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¸¦µæ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢ÆýÀ½ÉÊ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÌîºÚ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¸þ¾å¤ä¡¢ÌîºÚÀÝ¼è¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¿©Äó°Æ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¿©ÉÊ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à²òÌÀ¤È¡¢·ò¹¯Åª¤ÇË¤«¤Ê¿©À¸³è¤Ø¤Î¹×¸¥¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
https://prtimes.jp/a/?f=d21580-1405-292c09959615a493748488deba5bfd9c.pdf