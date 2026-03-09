¡ÖGLOBIS ³Ø¤ÓÊüÂê¡×10¼þÇ¯¡ªÆü·Ð225´ë¶È¤ÎÌó80%¤ÇÆ³Æþ¡¢Îß·×²ñ°÷¿ô140Ëü¿Í¤Ø¤ÈÀ®Ä¹
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥íー¥Ó¥¹¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ËÙµÁ¿Í¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÄê³ÛÀ©Æ°²è³Ø½¬¥µー¥Ó¥¹¡ÖGLOBIS ³Ø¤ÓÊüÂê¡×¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ë¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡³«»Ï¤«¤é10Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
2016Ç¯¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°ÊÍè¡¢¤³¤Î10Ç¯´Ö¤ÇÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤ä¸Ä¿Í¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¡¢Îß·×140Ëü¿Í*1¤Î³Ø½¬¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶ÑÌÃÊÁ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¾å¾ì´ë¶È225¼Ò*2¤ÎÌó80%*3¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¿Íµ¤¥³ー¥¹¤Î´ü´Ö¸ÂÄêÌµÎÁ¸ø³«¤ä¡¢20%OFF¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ê¤ÉµÇ°´ë²è¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È¤È¤â¤ËÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃÀß¥Úー¥¸¡§https://lp.globis.jp/gloho/10th_anniversary
¡ÖGLOBIS ³Ø¤ÓÊüÂê¡×¤ÏÉÔ³Î¼Â¤Ê»þÂå¤òÀÚ¤êÂó¤¯¸Ä¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
*1 2026Ç¯2·î»þÅÀ¡£2017Ç¯8·î¤ÎÄó¶¡³«»Ï°ÊÍè¡¢Æ±¥µー¥Ó¥¹¤ò·ÀÌó¤·¤¿Îß·×¼õ¹Ö¼ÔID¿ô
*2 ¡ÖÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡×¤ÏÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò¤ÎÃøºîÊª¤Ç¤¹
*3 2022Ç¯4·î-2025Ç¯3·î¤Î´Ö¤ÎÆ³ÆþÎ¨
¢£¡ÖGLOBIS ³Ø¤ÓÊüÂê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖGLOBIS ³Ø¤ÓÊüÂê¡×¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ó¥¹¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯ー¥ë¤ä´ë¶È¸¦½¤¡¢½ÐÈÇ»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤ÆÇÝ¤Ã¤¿¡¢ÎÉ¼Á¤Ê·Ð±Ä¶µ°é¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥È¥ì¥ó¥É¤ò¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤äPC¤Ê¤ÉÍøÍÑ¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¹¥¤¤Ê¤À¤±³Ø½¬¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÂÎ·ÏÅª¤ÊÃÎ¼±¤ò¡¢4,600¥³ー¥¹¡¢19,400ËÜ°Ê¾å¤ÎÆ°²è¤Ë¼ýÏ¿¡£Æ°²è¤Ï1ËÜ¤¢¤¿¤ê3Ê¬ÄøÅÙ¤Ç¹½À®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ë¼ê·Ú¤Ë³Ø½¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ÖGLOBIS ³Ø¤ÓÊüÂê¡×¤Ï¡¢2016Ç¯¤ËË¡¿Í¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤ò»Ï¤á¡¢2017Ç¯¤«¤é¸Ä¿Í¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤ÎÅ¸³«¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£2017Ç¯¤è¤ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ØÏ¢¥³ー¥¹¤ò¿·Àß¤·¡¢ÆÃ¤ËAI´ØÏ¢¤òÌÖÍå¤·¤¿¡ÖAI¡¦¥Æ¥¯¥Î¥Ùー¥È¡×¥«¥Æ¥´¥ê¤Ï¡¢2026Ç¯3·î»þÅÀ¤Ç443¥³ー¥¹¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯5·î¤«¤éAI¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³èÍÑ¡¦ÁÈ¿¥³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø¤Ù¤ë¡ÖAI BUSINESS SHIFT¡×¥·¥êー¥º¤È¡¢AI¥Äー¥ë¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê³èÍÑË¡¤ò³Ø¤Ö¡ÖAI WORK SHIFT¡×¥·¥êー¥º¤Î¸ø³«¤ò³«»Ï¤·¡¢2026Ç¯3·î»þÅÀ¤Ç153¥³ー¥¹¤òÄó¶¡¡£AI»þÂå¤Î¸Ä¿Í¤Î³Ø¤Ó¤È´ë¶È¤Î¿Íºà°éÀ®¤ò»Ù¤¨¤ë³Ø½¬¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü·ÐÊ¿¶ÑÌÃÊÁ´ë¶È225¼Ò¤Î80%¤¬Æ³Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Îß·×²ñ°÷¿ô¤Ï140Ëü°Ê¾å¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿Í¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¡§https://globis.jp/unlimited/
Ë¡¿Í¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¡§https://gce.globis.co.jp/service/hodai/
¢£³Ø½¬¥Ëー¥º¤ÎÊÑÁ«¤È¼Ò²ñ¾ðÀª¤È¤ÎÏ¢Æ°
¸Ä¿Í¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°ÊÍè¤Î¡ÖGLOBIS ³Ø¤ÓÊüÂê¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¥³ー¥¹Í±×ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°*4¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤È¤È¤â¤Ë¡¢³Ø½¬¥Ëー¥º¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê²òÀâ¤Ï¡¢°Ê²¼¤«¤é¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://globis.jp/article/ajaz-xznj1s/
*4 ¥°¥íー¥Ó¥¹Ä´¤Ù¡£Í±×ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¼õ¹Ö¼Ô¡Ê¸Ä¿Í¡¦Ë¡¿Í´Þ¤à¡Ë¤Ë²óÅú¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥³ー¥¹»ëÄ°½ªÎ»¸å¤ÎÍ±×ÅÙ¥¢¥ó¥±ー¥È¡Ê5ÃÊ³¬¡§1～5¡Ë¤Î·ë²Ì¤ò»»½Ð¤·¤¿¥³ー¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¡¦2017Ç¯-2019Ç¯ ¡ÖÆ¯¤Êý²þ³×¤ËÈ¼¤¦¡Ø¥¥ã¥ê¥¢¼«Î§¡Ù¤Ø¤ÎÃíÌÜ¡×
¡ÖGLOBIS ³Ø¤ÓÊüÂê¡×¤ÎÄó¶¡¤ò¸Ä¿Í¸þ¤±¤Ë³«»Ï¤·¤¿2017Ç¯º¢¤Ï¡¢¡ÖÆ¯¤Êý²þ³×¸µÇ¯¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢À¯ÉÜ¼çÆ³¤Ç»Ä¶È»þ´Ö¤Î¾å¸Âµ¬À©¤äÉû¶È²ò¶Ø¤ÎÎ®¤ì¤¬°ìµ¤¤ËËÜ³Ê²½¤·¤¿Ç¯¤Ç¤·¤¿*5¡£Æ±»þ´ü¤Î¡ÖGLOBIS ³Ø¤ÓÊüÂê¡×¤ÎÍ±×ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥é¥ì¥ë¥¥ã¥ê¥¢ ～ÁÈ¿¥¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤Æ¯¤Êý～¡×¡Ö¥¨¥ó¥Ñ¥ï¥á¥ó¥È ～ÁÈ¿¥¤È¥á¥ó¥Ðー¤¬¼«Î§Åª¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ëÎÏ～¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³ー¥¹¤¬¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¾å°Ì¤Ëµó¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÂ¿ÍÍ¤ÊÁªÂò»è¤ÎÃæ¤«¤é¥¥ã¥ê¥¢¤ò¤É¤¦¤Ä¤¯¤ë¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸Ä¡¹¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Î²ÝÂê°Õ¼±¤È¤È¤â¤Ë¡¢´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡Ö¼«Î§Åª¤ËÆ°¤±¤ëÁÈ¿¥¤ò¤É¤¦¤Ä¤¯¤ë¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´Ø¿´¤¬¶¯¤¯É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦2020Ç¯-2022Ç¯ ¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ëÌ¤Á½Í¤ÎÊÑ²½¤È¡¢¡Ø¼«Î§¿Íºà¡Ù¡Ø¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¡Ù¤Ë¸þ¤±¤¿³Ø¤Ó¡×
¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤¬µÞÂ®¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿2020Ç¯¡¢¡ÖGLOBIS ³Ø¤ÓÊüÂê¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤òµ¿¤¨ ～Æ¯¤Êý²þ³×¤Î¥ê¥¢¥ë～¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÈÁ°Äó¤òµ¿¤¤¡¢ÊÑ²½¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡É¤Ê¤É¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¥³ー¥¹¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2021Ç¯¤â¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¼ýÂ«¤·¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢¡ÖÀ®²Ì¤òÀ¸¤à¡Ø¼«Î§¿Íºà¡Ù¤Ë¤Ê¤í¤¦¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³ー¥¹¤¬Í±×ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½¾Íè¤Î¡Ö´ÉÍý·¿¤ÎÆ¯¤Êý¡×¤«¤é¡Ö¼«Î§Åª¤ËÌÜÉ¸¤òÄê¤á¡¢À®²Ì¤ò½Ð¤¹Æ¯¤Êý¡×¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë2022Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥¿ー¥³¥í¥Ê¤Ø¤Î°Ü¹Ô´ü¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¤È¥Áー¥à±¿±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¥³ー¥¹¤Ø¤ÎÍ±×ÅÙ¤ÎÉ¾²Á¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦2023Ç¯-2025Ç¯ ¡ÖAI»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¡¢¡Ø¼«¤éÁÏ¤ëÎÏ¡Ù¤Ø¤ÎÃíÌÜ¡×
2023Ç¯～2025Ç¯¤ÎºÇ¤âÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¡¢À¸À®AI¤ÎµÞÂ®¤ÊÉáµÚ¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶È³¦¤òÌä¤ï¤º¡¢¡ÖAI¤ò¤¤¤«¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤«¡×¤ËÂç¤¤Ê´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÊÁ°¤ËÈæ¤Ù¤ÆÈó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ç¤â¡ÖÁÏ¤ë¡×¤³¤È¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¡ÖGLOBIS ³Ø¤ÓÊüÂê¡×¤ÎÍ±×ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢GAS¡¢Google¥¹¥é¥¤¥É¡¢Canva¡¢HTML/CSS¤Ê¤É¡ÖÈó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ç¤â¶ÈÌ³¤ò²þÁ±¡¦¼«Æ°²½¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¤ë¥¹¥¥ë¡×¤Ë¿Íµ¤¤¬½¸Ãæ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
*5 Æ¯¤Êý²þ³×¼Â¸½²ñµÄ¡ÖÆ¯¤Êý²þ³×¼Â¹Ô·×²è¡×¡Ê2017Ç¯3·î28Æü·èÄê¡Ë
¡Êhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190676.html¡Ë
¢£¡ÖGLOBIS ³Ø¤ÓÊüÂê¡×10Ç¯¤ÎÊâ¤ß
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¿ÊÅ¸¤ä¼Ò²ñ¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤ËÈ¼¤¤¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«Î§Åª¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Ã¯¤â¤¬¼Á¤Î¹â¤¤ÃÎ¸«¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÌÜ»Ø¤·¡¢2016Ç¯¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡ä
2016Ç¯
¡ü¡ÖGLOBIS ³Ø¤ÓÊüÂê¡ÊÆüËÜ¸ì¡Ë¡×Ë¡¿Í¸þ¤±¤Ë³«»Ï
2017Ç¯
¡ü¡ÖGLOBIS ³Ø¤ÓÊüÂê¡ÊÆüËÜ¸ì¡Ë¡×¸Ä¿Í¸þ¤±¤Ë³«»Ï
2018Ç¯
¡üÆüËÜ¤Î¿Í»öÉô¡ÖHR¥¢¥ïー¥É2018¡×Í¥½¨¾Þ¼õ¾Þ
2019Ç¯
¡ü¡ÖÂè4²óHR¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÂç¾Þ¡×Í¥½¨¾Þ¼õ¾Þ
¡ü¡ÖGLOBIS Unlimited¡Ê±Ñ¸ì¡Ë¡×Ë¡¿Í¸þ¤±¤ËÄó¶¡³«»Ï
2020Ç¯
¡üÎß·×²ñ°÷¿ô20Ëü¿ÍÆÍÇË
2021Ç¯
¡ü¡ÖGLOBIS Unlimited¡Ê±Ñ¸ì¡Ë¡×¸Ä¿Í¸þ¤±¤ËÄó¶¡³«»Ï
2022Ç¯
¡üÎß·×²ñ°÷¿ô50Ëü¿ÍÆÍÇË
2024Ç¯
¡üÎß·×²ñ°÷¿ô100Ëü¿ÍÆÍÇË
¸½ºß
¡üÆü·ÐÊ¿¶ÑÌÃÊÁ´ë¶È¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¾å¾ì´ë¶È225¼Ò¤ÎÌó80%¤ËÆ³Æþ¡¢Îß·×²ñ°÷¿ô140Ëü¿Í¤òÆÍÇË
¢£¡ÖGLOBIS ³Ø¤ÓÊüÂê¡×10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿³Æ¼ï¼è¤êÁÈ¤ß
10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Î³Ø¤Ó¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡ËÆÃÀß¥Úー¥¸¡Êhttps://lp.globis.jp/gloho/10th_anniversary(https://lp.globis.jp/gloho/10th_anniversary)¡Ë¤ò¸ø³«
10¼þÇ¯µÇ°ÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¸ø³«¤·¡¢10Ç¯´Ö¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Îµ°À×¤ä¡ÖGLOBIS ³Ø¤ÓÊüÂê¡×¤Ç³Ø¤ÓÂ³¤±¤ë¥æー¥¶ー¤ÎÀ¼¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡Ë³Ø¤Ó¤Î¥¹¥¿ー¥È¤ò±þ±ç¤¹¤ëµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡ÖGLOBIS ³Ø¤ÓÊüÂê¡×¸Ä¿Í¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤Î¿·µ¬Æþ²ñ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÍøÍÑÎÁ¶â¤¬20%³ä°ú¤È¤Ê¤ëÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë³Ø¤Ó¤ò»Ï¤á¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î7Æü¡Ê¿å¡Ë～2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë13:00
¡¦ÂÐ¾Ý¼Ô¡§¿·µ¬Æþ²ñ¤Î¸Ä¿Í¥æー¥¶ー¡ÊË¡¿Í·ÀÌó¤ÎÊý¤ÏÂÐ¾Ý³°¡Ë
¡¦ÆâÍÆ¡§¥¯ー¥Ý¥ó¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¯´Ö¥×¥é¥ó¤ª¤è¤ÓÈ¾Ç¯¥×¥é¥ó¤ÎÎÁ¶â¤¬20%³ä°ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¯´Ö¥×¥é¥ó¡§¥¯ー¥Ý¥ó³ä°ú³Û 4,080±ß¡ÊÀÇ¹þ²Á³Ê¤ËÂÐ¤·20%OFF¡Ë
È¾Ç¯¥×¥é¥ó¡§¥¯ー¥Ý¥ó³ä°ú³Û 2,280±ß¡ÊÀÇ¹þ²Á³Ê¤ËÂÐ¤·20%OFF¡Ë
¡¦¾ÜºÙURL¡§https://globis.jp/unlimited
¡Ê3¡Ë¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Ç³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤ëSNSÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ö#¥°¥íÊüÂê¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¡×
¡ÖGLOBIS ³Ø¤ÓÊüÂê¡×¤Î¥³ー¥¹¤«¤éÆÀ¤¿³Ø¤Ó¤òX¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ë¡¢Amazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
³Ø½¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ò¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤·¤¿¤ê¡¢Â¾¼Ô¤Î»ëÅÀ¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤¬³Ø½¬ÆâÍÆ¤ò¸À¸ì²½¤·³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¡¢Åê¹Æ¤ò¸«¤¿¿Í¤¬Â¾¤Î¿Í¤Î³Ø¤Ó¤«¤é¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦»²²ÃÊýË¡¡§YouTube¡¢¸ø¼°¥¢¥×¥êÅù¤ÎÆ°²è¤ò»ëÄ°¤·¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥Õ¥ìー¥º¤äÈ¯¸À¤ò¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#¥°¥íÊüÂê¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¡×¤È¤È¤â¤ËX¤ØÅê¹Æ¡£¾ÜºÙ¤Ê»²²ÃÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆÃÀß¥Úー¥¸(https://lp.globis.jp/gloho/10th_anniversary)¤«¤é¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¾ÞÉÊ¡§Áí·×33Ì¾ÍÍ¤ËAmazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É*6¤òÂ£Äè¡ÊºÇÂç5,000±ßÊ¬¡Ë
¡¦¼Â»Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë～2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59
*6 ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥íー¥Ó¥¹¡£Amazon¤ÏAmazon.com,Inc.¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡Ê4¡Ë¿Íµ¤¥³ー¥¹¤Î´ü´Ö¸ÂÄêÌµÎÁ¸ø³«
ÄÌ¾ï¤ÏÍÎÁ²ñ°÷¤Î¤ß¤¬»ëÄ°²ÄÇ½¤Ê¿Íµ¤¥³ー¥¹¤Î¤¦¤Á·×30¥³ー¥¹¤ò¡¢3·î9Æü¤«¤é½ç¼¡¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÌµÎÁ¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦»ëÄ°ÊýË¡
¡ÖGLOBIS ³Ø¤ÓÊüÂê¡ßÃÎ¸«Ï¿¡×YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://www.youtube.com/@GLOBIS_Manabihodai-Chikenroku
¡¦¸ø³«¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¡¡Âè1ÃÆ(10¥³ー¥¹)¡§3·î9Æü～6·î30Æü¸ø³«
¡¡Âè2ÃÆ(10¥³ー¥¹)¡§7·î1Æü～9·î30Æü¸ø³«
¡¡Âè3ÃÆ(10¥³ー¥¹)¡§10·î1Æü～12·î25Æü¸ø³«
¢§ÌµÎÁ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¥³ー¥¹Îã
¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¥¹¥¥ë¡×¡Ê¸ø³«´ü´Ö¡§3·î16Æü～6·î30Æü¡Ë
https://globis.jp/courses/598f3254/
¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¤¿¤á¤Î¥¹¥¥ë¤È¤·¤Æ¡¢»öÁ°½àÈ÷¤ÎÊýË¡¡ÊÌÜÅªÀßÄê¤«¤éÄ°¤¼êÊ¬ÀÏ¤Þ¤Ç¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢»ñÎÁºîÀ®¤«¤é¼Â±é»þ¤ÎÎ±°ÕÅÀ¤Þ¤Ç¤òÌÖÍåÅª¤Ë³Ø¤Ù¤ë¥³ー¥¹¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥Í¥¸¥ãー¤Î¤¿¤á¤Î»Å»ö¤ÎÇ¤¤»Êý¡×¡Ê¸ø³«´ü´Ö¡§3·î10Æü～6·î30Æü¡Ë
https://globis.jp/courses/c841fa0e/
ÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ãー¤È¤·¤ÆÀ®²Ì¤ò¾å¤²Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î¸ÄÀ¤äÆÃÀ¤òÍý²ò¤·¡¢¸ÄÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¸ú²ÌÅª¤ÊÇ¤¤»Êý¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥Áー¥àÁ´ÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¼«¿È¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦ºÇÅ¬¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤¬³Ø¤Ù¤ë¥³ー¥¹¤Ç¤¹¡£
¡Ö°Õ»×·èÄê¤ËÍ¦µ¤¤ò¤¯¤ì¤ë¡ª´ðËÜÅª¤Ê²ñ·×ÃÎ¼±¤Î¥¹¥¹¥á¡×¡Ê¸ø³«´ü´Ö¡§3·î11Æü～6·î30Æü¡Ë
https://globis.jp/courses/5c44eb72/
²ñ·×ÃÎ¼±¤ò¡Ö°Õ»×·èÄê¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤ëÎÏ¡×¤ÈÂª¤¨¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÀ®¸ù¤ØÆ³¤¯¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òºâÌ³¥â¥Ç¥ë¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ°Õ»×·èÄê¤Ç¤¤ëÎÏ¤òÍÜ¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿ô»ú¤Ø¤Î¶ì¼ê°Õ¼±¤òÊ§¿¡¤·¤Ê¤¬¤é¼ÂÌ³¤Ë³è¤«¤¹¥¢¥×¥íー¥Á¤ò³Ø¤Ù¤ë¥³ー¥¹¤Ç¤¹¡£
¡Ê5¡Ë10¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È
Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥êー¥Àー¤ä¥°¥íー¥Ó¥¹¹Ö»Õ¿Ø¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¡Ö³Ø¤Ó¡×¤È¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¡×¤ò¹Í¤¨¤ëÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÇ¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ³«ºÅ¡£ÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«¤é¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²Â³¤±¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê»ëÅÀ¤ä¼ÂÁ©ÃÎ¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Âè1²ó
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍG1*7¤¬»ÍÈ¾´ü¤Ë°ìÅÙ³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖG1FMÆÃÊÌ´ë²è¡×¤ò¡¢10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡ÖGLOBIS ³Ø¤ÓÊüÂê¡×¥æー¥¶ー¸ÂÄê¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®·Á¼°¤Ë¤ÆÆÃÊÌ¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Áー¥à¤ß¤é¤¤ÅÞ¼ó¡¦»²µÄ±¡µÄ°÷¤Î°ÂÌîµ®Çî»á¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢Á°È¾¤ò¡ÖGLOBIS ³Ø¤ÓÊüÂê¡ßÃÎ¸«Ï¿¡×YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢Á´ÊÔ¤ò¡ÖGLOBIS ³Ø¤ÓÊüÂê¡×¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°È¾¡§https://www.youtube.com/watch?v=PJ-PSvANCFA
Á´ÊÔ¡§https://globis.jp/courses/d8591436/
*7 ÆüËÜ¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢³Æ³¦¤Î¥êー¥Àー¤¿¤Á¤¬µÄÏÀ¤·¡¢¹ÔÆ°¤¹¤ë¤¿¤á2009Ç¯2·î¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡£G1¥µ¥ß¥Ã¥È¤ò´Þ¤à7¤Ä¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢G1À¯ºö¸¦µæ½ê¤Ê¤É4¤Ä¤Î¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡¢³Æ¼ïÉô²ñ¡¦¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¤òÅ¸³«¡£¡Êhttps://g1.org/¡Ë
¡¦Âè2²ó
³ô¼°²ñ¼ÒÔ¤Áë ÂåÉ½¼èÄùÌò ß·±ß»á¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢2026Ç¯3·î16Æü(·î)14:30¤è¤ê³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢10¼þÇ¯ÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://lp.globis.jp/gloho/10th_anniversary
¢£¡ÖGLOBIS ³Ø¤ÓÊüÂê¡×»ö¶È¥êー¥Àー ¥³¥á¥ó¥È
Ä»³ã ¹¬»Ö
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥íー¥Ó¥¹ ¥Þ¥Í¥¸¥ó¥°¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー/¥°¥íー¥Ó¥¹·Ð±ÄÂç³Ø±¡ ¶µ°÷
¡ÖGLOBIS ³Ø¤ÓÊüÂê¡×¤¬10¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤Î10Ç¯´Ö¤ÇÎß·×140Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÊý¡¹¤Î³Ø¤Ó¤ò¤´»Ù±ç¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ¯¤Êý²þ³×¤ä¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢ÊÑ²½¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤Î10Ç¯¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ä»ä¤¿¤Á¤Î°Õ¼±¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¸ø³«¤·¤¿¥Çー¥¿¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö³Ø¤Ó¡×¤Î¥Ëー¥º¤âÇ¯¡¹ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤ÎÇ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¿Í¡¹¤Î¡ÖÊÑ²½¤òÍý²ò¤·¡¢ÂÐ±þ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë°Õ»Ö¡×¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤«¤é¡¢¡Ö¡Ø³Ø¤Ó¡Ù¤È¤ÏÃ±¤ËÃÎ¼±¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÑ²½¤ò¼õ¤±»ß¤áÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯ÎÏ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æº£¡¢AI¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Îºß¤êÊý¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¤¦¤Þ¤¯Ì£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¼«ÂÎ¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉáÊ×Åª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£»×¹ÍÎÏ¤äÈ½ÃÇÎÏ¤È¤¤¤¦¡ÖÅÚÂæ¡×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¡Ö±þÍÑ¡×¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÇÌ¤Íè¤òÉÁ¤±¤ëÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬È¯Å¸¤¹¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¼¡¤Î10Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÉáÊ×Åª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¥ë½¬ÆÀ¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÍý²ò¤ÎÎ¾Êý¤ò³Ø¤Ó¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£º£²ó¡¢¥µー¥Ó¥¹10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¹Ô¤¦ÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÖGLOBIS ³Ø¤ÓÊüÂê¡×¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¥µー¥Ó¥¹¤ò¤è¤ê¤è¤¯¿Ê²½¤µ¤»¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î³Ø¤Ó¤òÁ´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
