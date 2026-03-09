¥¦¥©¥ó¥Æ¥Ã¥É¥êー¡Ö»ØÌ¾¥«¥¸¥åÌÌ¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡×µÞÀ®Ä¹Ãæ´ë¶È¤Î·Ð±Ä¿Ø¤â¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ëÌÌÃÌ¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¼õÉÕÃæ¡ª
¥¦¥©¥ó¥Æ¥Ã¥É¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§Ãç¶Ç»Ò¡¢°Ê²¼¡§¥¦¥©¥ó¥Æ¥Ã¥É¥êー¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¡¢µá¿¦¼Ô¤¬ÏÃ¤·¤¿¤¤Áê¼ê¤ò»ØÌ¾¤·¤Æ¥«¥¸¥å¥¢¥ëÌÌÃÌ¤Ë¥¨¥ó¥È¥êー¤Ç¤¤ë¡Ö»ØÌ¾¥«¥¸¥å¥¢¥ëÌÌÃÌ¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜµ¡Ç½¤Î¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2026Ç¯3·î9Æü¡Ê·î¡Ë～3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½ÂÃ«±Ø¹½Æâ¤Ë¸òÄÌ¹¹ð¡Ö»ØÌ¾¥«¥¸¥åÌÌ¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ò·Ç½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¤ò¤«¤¶¤·¤Æ¡¢±¿Ì¿¤Î´ë¶È¤Ë¡È½Ð²ñ¤¤¡É¤Ë¤¤¤³¤¦¡£
¡Ö»ØÌ¾¥«¥¸¥åÌÌ¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤Ï¡¢¤¤¤ÞµÞÀ®Ä¹Ãæ¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È9¼Ò¤Î·Ð±Ä¥á¥ó¥Ðー¤Ë¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ëÌÌÃÌ¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¹¹ð¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆó¼¡¸µ¥Ðー¥³ー¥É¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÆÉ¤ß¹þ¤à¤È¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç³Æ¼Ò¤ÎÊç½¸¤Ë¥¨¥ó¥È¥êー¤¬²ÄÇ½¡£·Ð±Ä¥È¥Ã¥×ÁØ¤ò¡Ö»ØÌ¾¡×¤·¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ëÌÌÃÌ¤ò¿½¤·¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¥«¥¸¥å¥¢¥ëÌÌÃÌ¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ï¡¢Wantedly¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò¼´¤Ë¿Í¤È»Å»ö¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢»Å»ö¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¡£¥¦¥©¥ó¥Æ¥Ã¥É¥êー¤Ï¡¢µëÍ¿¤äÂÔ¶ø¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÁÛ¤¤¡×¤Ç¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¡¢µá¿¦¼Ô¤¬Áª¹Í¤ÎÁ°¤Ë´ë¶ÈÃ´Åö¼Ô¤È¥Õ¥é¥Ã¥È¤ËÏÃ¤¹¡Ö¥«¥¸¥å¥¢¥ëÌÌÃÌ¡×¤òÆüËÜ¤ÎºÎÍÑ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÊ¸²½¤È¤·¤Æ¹¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ØÌ¾¥«¥¸¥å¥¢¥ëÌÌÃÌ¡×µ¡Ç½¤Ç¤Ï¡¢¾Íè°ì½ï¤ËÆ¯¤¯²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¥á¥ó¥Ðー¤äÄ¾Â°¤Î¾å»Ê¤ò»ØÌ¾¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼«¼Ò¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¤òºÇ¤âÍý²ò¤·¡¢µá¿¦¼Ô¤ËºÇÂç¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÈÇ®ÎÌ¤òÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Â¾¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ö¼ÒÄ¹¡¦·Ð±Ä¿Ø¡×¤Ç¤¹¡£ ¤³¤Î¡Ö·Ð±Ä¥È¥Ã¥×ÁØ¼«¤é¤¬¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò¸ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦´ë²è¼ñ»Ý¤Ë¶¦´¶¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´ë¶È9¼Ò¤Î·Ð±Ä¿Ø¤Ë²÷Âú¤¤¤¿¤À¤¡¢º£²ó¤Î¸òÄÌ¹¹ð´ë²è¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ØÌ¾¥«¥¸¥åÌÌ¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡×´ë²è³µÍ×
▪️»²²Ã´ë¶È¥³¥á¥ó¥È¡Ê50²»½ç¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥¿¥¤¥Æ
¼èÄùÌòCOO / CHRO¡¡ÇòÀÐ °ì¹ë
¤³¤³¤Ï¡¢¡Ö¹¥¤¡×¤Ë¸þ¤¤¢¤Ã¤Æ¤¤¿»þ´Ö¡¢½ã¿è¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¾ì½ê¡£Ã¯¤«¤Î¿ÍÀ¸¤òºÌ¤ë¡¢¥é¥¤¥Ö´¶¤Î¤¢¤ëÇ®¶¸¤ò¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤Ø¤ÎÇ®¤òÉð´ï¤Ë¡¢¿´¤¬Ìö¤ë´¶Æ°¤ò¡¢À¤³¦¤Ø¡£¶¦¤ËÎáÏÂ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿¥á´ë¶È¤òÁÏ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
SHE³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò / CEO¡¦CCO¡¡Ê¡ÅÄ ·ÃÎ¤
¡Ö½÷À¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¡×¤«¤é¡Ö¼Ò²ñ¤Î¿·¤·¤¤Åö¤¿¤êÁ°¤ò¤Ä¤¯¤ë²ñ¼Ò¡×¤Ø¡£Ã¯¤â¤¬ÍýÁÛ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¸þ¤«¤¨¤ëÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢·Ð±Ä»ëÅÀ¤Ç»ö¶È¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤ëÊý¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ØÌ¾¥«¥¸¥åÌÌ¤Ç¡¢¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¤È¤³¤È¤óËÜ²»¤òÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒTOKIUM
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¹õºê ¸°ì
TOKIUM¤Ï¡ÖÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ë»þ¤òÀ¸¤à¡×¤È¤¤¤¦»Ö¤Î¤â¤È¡¢¤¢¤é¤æ¤ë·ÐÍý"ºî¶È"¤«¤é¿Í¡¹¤ò²òÊü¤¹¤ë¡Ø·ÐÍýAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡Ù¤ò³«È¯¡£¥Ç¥¸¥¿¥ëÏ«Æ¯ÎÏ¤òÄó¶¡¤·¡¢ÆüËÜÁ´ÂÎ¤ÎÀ¸»ºÇ½ÎÏ¸þ¾å¤ò¸£°ú¤·¤Þ¤¹¡£À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ»Ä¤ë¡Ö»þ´Ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤ÈÁÏ¤ê¾å¤²¤Þ¤»¤ó¤«¡£Ä¾ÀÜ¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
newmo³ô¼°²ñ¼Ò
¼èÄùÌòCOO / Co-Founder¡¡ÌîÃÏ ½ÕºÚ
Ã¯¤«¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»Å»ö¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Ì¤·Ð¸³¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤º¤Ï¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡¢ÌÌÃÌ¤Ç¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ó¥Ã¥É¥¬ー¥Ç¥ó
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡½©¸µ Î¤Æà
°ì¼¡»º¶È¡¢²æ¡¹¤Ï¤³¤³¤«¤é°ìµ¤¤ËÊÑ¤¨¤Ë¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿·µ¬»ö¶È¤âM&A¤âÆ±»þ¤ËÁö¤ê½Ð¤¹¡¢¤«¤Ê¤ê¤ª¤â¤·¤í¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£Àµ²ò¤Î¤Ê¤¤¥Õ¥§ー¥º¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡¤Î°ì¼ê¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤¿¤¤Êý¤È¤¼¤Ò¤ªÏÃ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¥Õ¥¡¥¹¥È¥É¥¯¥¿ー³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¿åÌî ·É»Ö
¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñ¤È¤¤¤¦¹ñÆñ¡£AI¤È¤¤¤¦¿ÍÎà»Ë¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¡£¤³¤ÎµðÂç¤ÊÆó¤Ä¤¬¸òº¹¤¹¤ëÎÎ°è¤Ç¡¢°åÎÅ¤ÎÌ¤Íè¤òºÆÄêµÁ¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡£°åÎÅ¸½¾ì¤ËÌ©Ãå¤·¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥¹¥È¥É¥¯¥¿ー¤À¤«¤é¤³¤½¡¢AI¤ÎÎÏ¤ò¼Ò²ñ¤Ë´Ô¸µ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï20Ç¯¸å¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤â°Â¿´¤ò·Ò¤°¤È¤¤¤¦ÊÑ³×¤Î°Õ»Ö¡£¤³¤Î¹ñ¤ÎÆñÌä¤ò¡¢¶¦¤Ë²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
³ô¼°²ñ¼ÒVoicy
VPoE¡¡»³¸µ Î¼Åµ
Voicy¤È¤¤¤¦¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥æー¥¶ー¤Ë³Î¤«¤Ê²ÁÃÍ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÊý¤Ø¡£»ÅÍÍÄÌ¤ê¤Ëºî¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¿¤òºî¤ë¤Ù¤¤«¤«¤é¹Í¤¨¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤È»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¤Êý¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥Þ¥Ã¥×
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡½Õ»³ ·ÄÉ§
¼«Á³¤ä»³¤òÉñÂæ¤ËÀ¸¤Êý¤Î±äÄ¹¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¤È¿´¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢´ë¶È¤ò°ì½ï¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
³ô¼°²ñ¼Òyutori
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÊÒÀÐ µ®Å¸
¤³¤ì¤«¤éyutori¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡ßIP¤ÎÊ¸Ì®¤Ç¡¢¿·µ¬»ö¶È¡È¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßÄë¹ñ¡È¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇËÍ¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Ê¤ëBizDev¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¨¥ó¥¿¥á¡¦IP¶È³¦¤ÎÃÎ¸«¤ò»ý¤Á¡¢Æó¿Í»°µÓ¤Ç¿·µ¬»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤Ç¤¤ëÊý¤Ç¤¹¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£À¤³¦¤òÁÀ¤¦Ä©Àï¤ò¶¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
▪️¸òÄÌ¹¹ð¡Ø»ØÌ¾¥«¥¸¥åÌÌ¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù³µÍ×
·Ç½Ð¾ì½ê¡§ÅìµÞÅì²£Àþ ½ÂÃ«±Ø ¥Ó¥Ã¥°8¡ÊB4F¥³¥ó¥³ー¥¹¡Ë
·Ç½Ð´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î9Æü¡Ê·î¡Ë～ 3·î15Æü¡ÊÆü¡ËÍ½Äê
»²²Ã´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥¿¥¤¥Æ ÂåÉ½¼èÄùÌòCOO/CHRO ÇòÀÐ°ì¹ë¡¢SHE³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò/CEO¡¦CCO Ê¡ÅÄ·ÃÎ¤¡¢³ô¼°²ñ¼ÒTOKIUM ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹õºê¸°ì¡¢newmo³ô¼°²ñ¼Ò ¼èÄùÌòCOO/Co-Founder ÌîÃÏ½ÕºÚ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ó¥Ã¥É¥¬ー¥Ç¥ó ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ½©¸µÎ¤Æà¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥É¥¯¥¿ー³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò ¿åÌî·É»Ö¡¢³ô¼°²ñ¼ÒVoicy VPoE »³¸µÎ¼Åµ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥Þ¥Ã¥× ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ½Õ»³·ÄÉ§¡¢³ô¼°²ñ¼Òyutori ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÊÒÀÐµ®Å¸¡Ê50²»½ç¡¦·É¾ÎÎ¬¡Ë
¡¡¢¨ ËÜ¹¹ð¤Ë´Ø¤·¤Æ±Ø·¸°÷¤Ø¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¢¨ ²þ»¥Æâ¤ØÆþ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï±ØÆþ¾ì·ô¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡¢¨ ¥«¥¸¥å¥¢¥ëÌÌÃÌ¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Wantedly¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡¢¨ ·Ç½Ð´ü´Ö¤ä¾ì½ê¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨ »ØÌ¾¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ÏÌÌÃÌ¤Î¼Â»Ü¤ò³ÎÌó¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£´ë¶È¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¤´´õË¾¤ËÅº¤¨¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥«¥¸¥å¥¢¥ëÌÌÃÌ »ØÌ¾No.1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×³«ºÅ
»ØÌ¾¥«¥¸¥å¥¢¥ëÌÌÃÌ¤ÎÄó¶¡³«»Ï¤òµÇ°¤·¡¢ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¤ËWantedly¤ò¤´ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¸þ¤±¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ö¥«¥¸¥å¥¢¥ëÌÌÃÌ »ØÌ¾No.1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ´ë²è¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¤Ëµá¿¦¼Ô¤«¤éºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¡Ö»ØÌ¾¥«¥¸¥å¥¢¥ëÌÌÃÌ¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤ò½¸¤á¤¿´ë¶È1¼Ò¤Ë¡¢ÅÔÆâ¹¹ðÇÞÂÎ¤Ç¤Î¹¹ð½Ð±é¸¢¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¡ä
- Ì¾¾Î¡§¥«¥¸¥å¥¢¥ëÌÌÃÌ »ØÌ¾No.1¥°¥é¥ó¥×¥ê
- ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î9Æü¡Ê·î¡Ë～ 3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59¤Þ¤Ç
- ÂÐ¾Ý´ë¶È¡§Wantedly¤Ë¤Æ¡Ö»ØÌ¾¥«¥¸¥å¥¢¥ëÌÌÃÌ¡Ê1Ì¾°Ê¾å¤¬»ØÌ¾OKÀßÄê¡Ë¡×¤òÍøÍÑÃæ¤ÎÁ´´ë¶È
- Áª¹Í´ð½à¡§ÂÐ¾Ý´ü´ÖÆâ¤Ë¡¢µá¿¦¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¡Ö»ØÌ¾¥«¥¸¥å¥¢¥ëÌÌÃÌ¤Î¿½¤·¹þ¤ß¡Ê¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡ËÁí¿ô*¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿´ë¶È1¼Ò¤òÁª½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
*¡Ö¿½¤·¹þ¤ß¡Ê±þÊç¡Ë¥Ùー¥¹¡×¤ÇÈ½Äê¡£´ü´ÖÆâ¤Ç¤ÎÌÌÃÌ¼Â»ÜÍÌµ¤ä¼Â»Ü¿ô¤ÏÌä¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
- ¥°¥é¥ó¥×¥êÆÃÅµ¡§ÅÔÆâ¤Î¹¹ðÇÞÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ëÅö¼ÒPRÆ°²è¤Ø¤ÎÆÃÊÌ½Ð±é¸¢
- »²²ÃÊýË¡¡§ÆÃÊÌ¤Ê¥¨¥ó¥È¥êー¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢¼«¼Ò¥á¥ó¥Ðー¤Î¡Ö»ØÌ¾²ÄÇ½¤Ê¥á¥ó¥ÐーÀßÄê¡×¤ò¥ª¥ó¤Ë¤·¡¢Êç½¸¤ò¸ø³«¤â¤·¤¯¤ÏÊç½¸¤ÈÉ³ÉÕ¤±¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÈñÍÑ¤ÏÌµ½þ¤Ç¤¹¡£
ÀßÄêÊýË¡¤Ï¤³¤Á¤é(https://help.wantedly.com/hc/ja/articles/54439225384089-%E6%8C%87%E5%90%8D%E3%82%AB%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%E9%9D%A2%E8%AB%87%E3%81%A8%E3%81%AF?_gl=1*c8z8jf*_ga*Mjc3NzM5ODM0LjE3NjE3MjE3NzA.*_ga_KSMWKVHQ64*czE3NzIxODU3NzkkbzM2NyRnMSR0MTc3MjE4NTgxMSRqMjgkbDAkaDA.)¤«¤é¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¦¥©¥ó¥Æ¥Ã¥É¥êー³ô¼°²ñ¼Ò
¡Øµæ¶Ë¤ÎÅ¬ºàÅ¬½ê¤Ë¤è¤ê¡¢¥·¥´¥È¤Ç¥³¥³¥í¥ª¥É¥ë¤Ò¤È¤ò¤Õ¤ä¤¹¡Ù¡£¥¦¥©¥ó¥Æ¥Ã¥É¥êー¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤¬¥·¥´¥È¤ËË×Æ¬¤·À®²Ì¤ò¾å¤²¡¢¤½¤Î·ë²ÌÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢µæ¶Ë¤ÎÅ¬ºàÅ¬½ê¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹SNS¡ÖWantedly¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2012Ç¯2·î¤Î¥µー¥Ó¥¹¸ø¼°¥ê¥êー¥¹¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¡¢ÅÐÏ¿²ñ¼Ò¿ô44,000¼Ò¡¢¸Ä¿Í¥æー¥¶ー¿ô437Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2021Ç¯9·î¤Ë¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤ÎÄêÃå¤È³èÌö¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹·²¡ÖEngagement Suite¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¡£2024Ç¯11·î¤Ë¤Ï¡¢ºÎÍÑ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖWantedly Hire¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥©¥ó¥Æ¥Ã¥É¥êー¤Ï¡¢µæ¶Ë¤ÎÅ¬ºàÅ¬½ê¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æþ¼Ò¸å¤Î½¾¶È°÷¤ÎÄêÃå¡¢³èÌö¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥¦¥©¥ó¥Æ¥Ã¥É¥êー³ô¼°²ñ¼Ò
URL¡§https://www.wantedly.com
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÇò¶âÂæ5-12-7 MGÇò¶âÂæ¥Ó¥ë4F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ãç ¶Ç»Ò
ÀßÎ©¡§2010Ç¯9·î
»ö¶È³µÍ×¡§
¡¦400Ëü¿Í°Ê¾å¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹SNS¡ÖWantedly¡×https://www.wantedly.com/
¡¦½Ð²ñ¤¤¤òµÏ¿¤·³èÌö¤ò¶¦Í¤¹¤ë Wantedly People¡¡https://people.wantedly.com/about
¡¦¼«¸ÊÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢¶¯¤ß¤ò¿¤Ð¤¹ Wantedly Assessment¡¡
¡¦Engagement Suite¡Ê¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È ¥¹¥¤ー¥È¡Ë
¡¡- Ê¡Íø¸üÀ¸¥µー¥Ó¥¹¡ÖPerk¡×¡¡https://engagement.wantedly.com/perk/
¡¡- ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼ÒÆâÊó¥µー¥Ó¥¹¡ÖStory¡×¡¡https://www.wantedly.com/stories
¡¡- ¥Áー¥à¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¡ÖPulse¡×¡¡https://www.wantedly.com/about/engagement/pulse
¡¦¼¡À¤Âå·¿ºÎÍÑ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖWantedly Hire¡×¡¡https://hire.wantedly.com/