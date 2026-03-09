¤Ê¤¼ZÀ¤Âå¤Ï¡ÖÀÅ¤«¤Ë¼¤á¤ë¡×¤Î¤«¡¡¼ã¼ê¼Ò°÷¤È´ÉÍý¿¦¤Î¹Â¤òËä¤á¤ë¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤Îºî¤êÊý¥»¥ß¥Êー¡¡～2026Ç¯3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë14»þ¡¡»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ～
¡¡¶µ°é»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥¢¥«¥Ç¥ßー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º£ËÙ·ò¼£¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡Ö¼ã¼ê¼Ò°÷¤È´ÉÍý¿¦¤Î¹Â¤òËä¤á¤ë¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤Îºî¤êÊý¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢2026Ç¯3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë´ÉÍý¿¦¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¡ØMBAÉ¬ÆÉ½ñ50ºý¥·¥êー¥º¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥éーÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó·¿¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·Ð±Ä¸¦½¤¥µー¥Ó¥¹¡Ö±Ê°æ·Ð±Ä½Î¡×¤Ç¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ë±Ê°æ¹§¾°»á¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤¹¡£¼ã¼ê¤ÎÎ¥¿¦¤ä»Ø¼¨ÂÔ¤Á²½¤ËÇº¤à¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÁØ¤ò¼ç¤ÊÂÐ¾Ý¤Ë¡¢±Ê°æ»á¤Î¼ÂÀÓ¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿¡¢¡Ö¸Ä¿Í¤ÎÇ½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢À®²Ì¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬Åª¤Ê´ÉÍý¿¦°éÀ®½Ñ¡×¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡ü¡Ö¼ã¼ê¼Ò°÷¤È´ÉÍý¿¦¤Î¹Â¤òËä¤á¤ë¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤Îºî¤êÊý¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ
¡ü¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¡ØMBAÉ¬ÆÉ½ñ50ºý¥·¥êー¥º¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¸µÆüËÜIBM¿Íºà°éÀ®ÉôÄ¹¤Ç¤¢¤ë±Ê°æ¹§¾°»á¤¬ÅÐÃÅ
¡ü´ÉÍý¿¦¤¬¼ã¼ê¤ÎÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¼ÂÁ©¼êË¡¤òÄó¼¨
¡ÚËÜ·ï¤Î³µÍ×¡Û
¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÂçÂ´½¢¿¦¼Ô¤Î3Ç¯°ÊÆâÎ¥¿¦Î¨¤Ï33.8¡ó¤È¹â¿å½à¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ã¼ê¿Íºà¤ÎÄêÃå¤Ï´ë¶È¤ÎµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨¡Ë¡£ÆÃ¤Ë¸½Âå¤Î¼ã¼ê¼Ò°÷¤Ï¡¢À®Ä¹¼Â´¶¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤´Ä¶¤ä¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î·çÇ¡¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¡¢ÁÈ¿¥¤«¤é¡ÖÀÅ¤«¤ËÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¡×·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ò¶²¤ì¤ÆÆ§¤ß¹þ¤ó¤À»ØÆ³¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×´ÉÍý¿¦¤È¡¢¡ÖÅ¬ÀÚ¤Ê´Ø¤ï¤ê¤òµá¤á¤ë¡×¼ã¼ê¤È¤Î´Ö¤Ë¿¼¹ï¤Ê¹Â¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¸°¤Ï¡Ö¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¡×¤ÎÀµ¤·¤¤¼ÂÁõ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÍè¤Î¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¡Öµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¤Ì¤ë¤ÞÅò¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Í³¤Ë°Õ¸«¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¸Ä¿Í¤ÎÇ½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤·¤ÆÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹ÁÈ¿¥¾õÂÖ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢´ÉÍý¿¦¤¬¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¹ÔÆ°¤òÊÑ¤¨¡¢¼ã¼ê¤ÎÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¥Áー¥à¤ò¹½ÃÛ¤¹¤Ù¤¤«¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ê°éÀ®¤Î¹Í¤¨Êý¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ö¿·µ¬³ØÂ´½¢¿¦¼Ô¤ÎÎ¥¿¦¾õ¶·(ÎáÏÂ£´Ç¯£³·îÂ´¶È¼Ô)¡×¤è¤ê
¡Ú¥»¥ß¥Êー³µÍ×¡Û
¡¡ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»Üºö¤Ø¤ÎÍî¤È¤·¹þ¤ß¤Þ¤Ç¤ò²òÀâ¤¹¤ë¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»ØÆ³¤ËÇº¤à´ÉÍý¿¦¤òÀïÎ¬Åª¤Ë°éÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥»¥ß¥Êー¾ÜºÙ¡Û
ÆüÄø¡§2026Ç¯3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë14»þ～15»þ30Ê¬
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡¡¡¡
·Á¼°¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²Ã
¡ÚÅÐÃÅ¼Ô¡Û
¥¦¥©¥ó¥Ä¥¢¥ó¥É¥Ð¥ê¥åーÂåÉ½ ±Ê°æ¹§¾°¡¡»á
¡¡¡ØMBAÉ¬ÆÉ½ñ50ºý¥·¥êー¥º¡Ù¡Ø100±ß¤Î¥³ー¥é¤ò1000±ß¤ÇÇä¤ëÊýË¡¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥éーÃø¼Ô¡£ ¸µÆüËÜIBM¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Þ¥Í¥¸¥ãー¡¢¿Íºà°éÀ®ÉôÄ¹¡£ ÆüËÜIBM¤Ë¤Æ¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬ºöÄê¤È¿Íºà°éÀ®ÀïÎ¬¤ÎºöÄê¡¦¼Â¹Ô¤òÃ´Åö¡£¼Ò°÷¤Î¥¹¥¥ë¤È¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¤Ë¤è¤ê¡¢Çä¾åÁý¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£¸½ºß¤Ï¡¢´ë¶È¤Î·Ð±Ä´´Éô¤È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¿Íºà¤Î°éÀ®¤Ë½¾»ö¡£
¡Ú±Ê°æ·Ð±Ä½Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡¡Ö±Ê°æ·Ð±Ä½Î¡×¤Ï¡¢ÀïÎ¬ºöÄêÎÏ¤ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÎÏ¤ÎÉÔÂ¡¢ÂÎ·ÏÅª¤Ê¸¦½¤µ¡²ñ¤ÎÉÔÂ¤È¤¤¤Ã¤¿´ë¶È¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó·¿¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·Ð±Ä¸¦½¤¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£±Ê°æ¹§¾°»á¡Ê¸µÆüËÜIBM¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Þ¥Í¥¸¥ãー¡¢¿Íºà°éÀ®ÉôÄ¹¡Ë¤Î´Æ½¤¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤ÎÃæ³Ë¿Íºà¤¬¡¢·Ð±Ä¤ËÉ¬Í×¤ÊÃÎ¼±¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø¤Ó¡¢¼ÂÌ³¤ËÀ¸¤«¤»¤ë·Á¤Ç·Ð±ÄÍýÏÀ¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë½¬ÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Æñ¤·¤¤·Ð±ÄÍýÏÀ¤ò¡¢ËÉÙ¤Ê»öÎã¤È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤²òÀâ¤Ç¡¢Ë»¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤¬¼ÂÌ³¤Ë³è¤«¤»¤ë·Á¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¸úÎ¨Åª¤Ë³Ø½¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¡¢Åö¼Ò¤ÏÃæ¾®´ë¶È¡¦Âç´ë¶È¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¡¢Æ±½Î¤Î²ÁÃÍ¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÆÃÄ¹¡ä
¡Ö±Ê°æ·Ð±Ä½Î¡×¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÆÃÄ¹¤ò»ý¤Á¡¢´ë¶È¤ÎÃæ³Ë¿Íºà°éÀ®¤ËºÇÅ¬¤Ê·Ð±Ä¸¦½¤¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç»þ´Ö¤ä¾ì½ê¤òÌä¤ï¤º¤Ë¼õ¹Ö²ÄÇ½
¡¦É¬½¤30¹ÖµÁ¤ÇMBAÍýÏÀ¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø½¬
¡¦·î¼¡¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¼ÂÁ©ÎÏ¶¯²½
¡¦Ëè½µ¤Î¼ÂÁ©¥á¥ë¥Þ¥¬¤Ê¤É¤Ç³Ø¤Ó¤òÄêÃå
¡¡Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬Êú¤¨¤ë¡Ö¸ÜµÒÍý²ò¤ÎÉÔÂ¡×¤ä¡ÖÀïÎ¬¹½ÃÛÎÏ¤Î·çÇ¡¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢¼Ò°÷¤Î¼«Áö¤ä¿·µ¬»ö¶È¤ÎÀ®¸ù³ÎÎ¨¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹Æ°¸þ¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢½¾¶È°÷¤ÎÇ½ÎÏ¸þ¾å¤È´ë¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¼Ò°÷¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ï¡¢³Ø¤Ó¤ÎÌÌÇò¤µ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖEdutainment Company¡×¤È¤·¤Æ¡¢1985 Ç¯¤ÎÁÏÀß°ÊÍè¡¢»þÂå¤ä¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤¢¤ï¤»¤Ê¤¬¤é800°Ê¾å¤Î¹ÖºÂ¤òÊÔÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸¤«¤éÃæ¹âÀ¸¡¦Âç³ØÀ¸¡¦¼Ò²ñ¿Í¡¦¥·¥Ë¥¢ÁØ¤È¤¢¤é¤æ¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤ª¤±¤ëSTEAM¶µ°é¤ä¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¡¢³Ø¤ÓÄ¾¤·¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÈ¼«¤Î¡Ö¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥¢¥«¥Ç¥ßーGIGA¥¹¥¯ー¥ë¹½ÁÛ¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢³Ø½¬»Ù±ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Öassist¡×¤ò³«È¯¡£SELFing¥µ¥Ýー¥È¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤È¹Ö»Õ¤¬¡¢¸ÄÊÌ¤Ë³Ø½¬ÌÜÅª¤äÌÜÉ¸¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¿ÊÄ½´ÉÍý¤äÁêÃÌ¤Ê¤É¤Î³Ø½¬¥µ¥Ýー¥È¤ò¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¾ï¤ËºÇÀèÃ¼¤Î¶µ°é¼êË¡¤ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢³Ø¤Ó¤Î´î¤Ó¤òÄÉµá¤·¡¢ºÇ¹â¿å½à¤Î¶µ°é¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
