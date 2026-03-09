ÃËÀ°éµÙ¼èÆÀÎ¨100¡ó¡¢½÷ÀÉü¿¦Î¨100¡ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¿¦¾ì´Ä¶¤ò¿ä¿Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¹¥¥ó¡Ö¥×¥é¥Á¥Ê¤¯¤ë¤ß¤ó¡×Ç§Äê¤ò½é¼èÆÀ
³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¹¥¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô¡¢¼ÒÄ¹¡§Âçµ×ÊÝ Íµ¹Ô¡Ë¤Ï¡¢Í¥ÎÉ¤Ê»Ò°é¤Æ¥µ¥Ýー¥È´ë¶È¤È¤·¤Æ¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤è¤ê¡Ö¥×¥é¥Á¥Ê¤¯¤ë¤ß¤ó¡×Ç§Äê¤ò½é¼èÆÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¼¡À¤Âå°éÀ®»Ù±çÂÐºö¿ä¿ÊË¡¤Ë´ð¤Å¤¡¢½¾¶È°÷¤Î»Å»ö¤È»Ò°é¤Æ¤ÎÎ¾Î©»Ù±ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¹â¤¤¿å½à¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÆÃÎãÇ§Äê¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï2016Ç¯ÅÙ¤Ë¡Ö¤¯¤ë¤ß¤ó¡×Ç§Äê¤ò¼èÆÀ¤·¡¢Âè6´ü¹ÔÆ°·×²è¤ò1Ç¯Á°ÅÝ¤·¤Ç´°Î»¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢´ÉÍý¿¦¤Ø¤Î¶µ°é¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³ºÅö¼Ô¤È¿Í»öÉôÌç¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¡¢ÃËÀ½¾¶È°÷¤Î°é»ùµÙ¶È¼èÆÀÎ¨100¡ó¤òÃ£À®¡£¹¹¤Ë½ÀÆð¤Ê¶ÐÌ³À©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤·¡¢Ë¡Äê´ð½à¤ò¾å²ó¤ë»þÃ»¶ÐÌ³¤ä»þº¹½Ð¶ÐÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤ê»Ò°é¤Æ¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê½÷À½¾¶È°÷¤Î°é»ùµÙ¶È¸å¤ÎÉü¿¦Î¨100¡ó¤â¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î½¾¶È°÷¤¬¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤Ë±þ¤¸¤Æ°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬Ç½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¿¦¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼¡À¤Âå°éÀ®»Ù±çÂÐºö¿ä¿ÊË¡¤Ë´ð¤Å¤¯°ìÈÌ»ö¶È¼ç¹ÔÆ°·×²è¡Û
¢£¥À¥¹¥¥ó¹ÔÆ°·×²èÂè£¶´ü¡§·×²èÆâÍÆ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÃ£À®¤·¡Ö¥×¥é¥Á¥Ê¤¯¤ë¤ß¤ó¡×Ç§Äê¤ò¼èÆÀ
¢¨·×²è´ü´Ö¡§2022Ç¯4·î1Æü～2026Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î4Ç¯´Ö
¼Ò°÷¤¬»Å»ö¤È»Ò°é¤Æ¡¦²ÈÄíÀ¸³è¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤«¤Ä³Æ¸Ä¿Í¤Î»ý¤Æ¤ëÇ½ÎÏ¤òºÇÂç¸ÂÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¼Ò°÷¤Î¸ÄÀ¤¬µ±¤¯²ñ¼Ò¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¹ÔÆ°·×²è¤òºöÄê¤¹¤ë¡£
¡ÚÌÜÉ¸1¡Û¥ïー¥¯¡¦¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¿ä¿Ê¤Î¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë
¡¦¥Æ¥ì¥ïー¥¯´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë
¡¦Ç¯¼¡ÍµëµÙ²Ë¤Î·×²è¼èÆÀ»Üºö¤ò·ÑÂ³¼Â»Ü¤¹¤ë
¡¦¥Îー»Ä¶È¥Çー»Üºö¤ò·ÑÂ³¼Â»Ü¤¹¤ë
¡ÚÌÜÉ¸2¡Û»Å»ö¤È°é»ù¤ÎÎ¾Î©¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì´Ä¶¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¦
¡¦°é»ùµÙ¶È¼Ô¤ª¤è¤Ó¿¦¾ìÉüµ¢¤ÎºÝ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò·ÑÂ³¼Â»Ü¤¹¤ë
¡¦ÃËÀ¤Î°é»ùµÙ¶È¼èÆÀ¿ä¿Ê¤Î¤¿¤á¤Ë¾ðÊóÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦
¡¦°é»ùÅù¤òÍýÍ³¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥·¥Õ¥È¶ÐÌ³À©ÅÙ¤ò·ÑÂ³¼Â»Ü¤¹¤ë
¡¦²È»ö»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸¤ò·ÑÂ³¼Â»Ü¤¹¤ë
¢£¥À¥¹¥¥ó¹ÔÆ°·×²èÂè7´ü¡§Âè6´üÌÜÉ¸¤ò£±Ç¯Á°ÅÝ¤·¤ÇÃ£À®¤·2025Ç¯£´·î¤è¤ê¿·¤¿¤Ë¥¹¥¿ー¥È
¢¨·×²è´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î1Æü～2028Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î3Ç¯´Ö
¼Ò°÷¤¬»Å»ö¤È»Ò°é¤Æ¡¦²ÈÄíÀ¸³è¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤«¤Ä³Æ¸Ä¿Í¤Î»ý¤Æ¤ëÇ½ÎÏ¤òºÇÂç¸ÂÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¼Ò°÷¤Î¸ÄÀ¤¬µ±¤¯²ñ¼Ò¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¹ÔÆ°·×²è¤òºöÄê¤¹¤ë¡£
¡ÚÌÜÉ¸¥Æー¥Þ¡Û¥ïー¥¯¡¦¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¿ä¿Ê¤Î¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë
¡ÚÌÜÉ¸£±¡Û»þ´Ö³°Ï«Æ¯»þ´Ö¤¬Ç¯´ÖÊ¿¶Ñ60»þ´Ö°Ê¾å¤Î¼Ò°÷¤ò100¡óÈ¯À¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
¡¦Ç¯¼¡ÍµëµÙ²Ë¤Î·×²è¼èÆÀÎ¨¤¬60¡ó°Ê¾å¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¼èÆÀÂ¥¿Ê»Üºö¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë
¡ÚÌÜÉ¸¥Æー¥Þ¡Û»Å»ö¤È°é»ù¤ÎÎ¾Î©¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì´Ä¶¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¦
¡ÚÌÜÉ¸£²¡ÛÃË½÷¶¦¤Ë°é»ùµÙ¶È¼èÆÀÎ¨100¡ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹
¡¦Ç¥¿±¡¦½Ð»º¤Î¿½½Ð»þ¤È»Ò¤¬£³ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢¼Ò°÷¤ØÀ©ÅÙÀâÌÀ¤ò¹Ô¤¤¡¢»þÃ»¶ÐÌ³Åù¤ÎËÜ¿Í°Õ¸þ¤ò
³ÎÇ§¤¹¤ë
¡¦°é»ùµÙ¶ÈÉüµ¢»þ¤ÎÉÔ°Â¡Ê¥Ö¥é¥ó¥¯Åù¡Ë¤ò²ò¾Ã¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢e¥éー¥Ë¥ó¥°Åù¤Ç½¾¶È°÷¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ò
»Ù±ç¤¹¤ë¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë
¡¦ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤È»Å»ö¤È¤ÎÎ¾Î©¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò·Ç¼¨ÈÄ¤Ë¤Æ¼þÃÎ¤·¶¦Í¤¹¤ë