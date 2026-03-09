È¢º¬¡¦°²¥Î¸Ð¤Ç¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ö°½Âë ¤Ò¤È¤¯¤Á ¤Ò¤È¤¤¤ Î¹¡×¡ß¡ÖÈ¢º¬Í·Á¥ ÂçÃã²ñ¡×3/16(·î)～11/13(¶â)³«ºÅ
¡¡ÉÙ»ÎµÞ¥°¥ëー¥×¤ÎÈ¢º¬Í·Á¥³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÎÐÃã¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö°½Âë¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ö°½Âë ¤Ò¤È¤¯¤Á ¤Ò¤È¤¤¤ Î¹¡×¡ß¡ÖÈ¢º¬Í·Á¥ ÂçÃã²ñ¡×¤ò2026Ç¯3·î16Æü(·î)～11·î13Æü(¶â)¤Î´ü´Ö¡¢³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.hakone-yuransen.jp/daichakai-ayataka/
¡¡¡ÖÈ¢º¬Í·Á¥ ÂçÃã²ñ¡Ê¤À¤¤¤Á¤ã¤«¤¤¡Ë¡×¤Ï¡¢2025Ç¯12·î¤ËÈ¢º¬¡¦°²¥Î¸Ð¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢¤ªÃã¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿´Ñ¸÷Í·Í÷Á¥¤Ç¤¹¡£Á¥Æâ¤Ë¤Ï²«¶â¤Ëßê¤á¤¯Ãã¼¼¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¾öÀÊ¡ÖÃã¼¼ ¶âÉ÷°Ã¡×¤ä¡¢ÃãÈª¤ò³«ÊüÅª¤Ê²°³°¥Ù¥ó¥Á¡ÖÃãÈª¤À¤ó¤À¤ó¡×¡¢´ÝÁë¤«¤é·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤é¤ì¤ë¡ÖÃã¼¼ ÎÐÉ÷°Ã¡×¤Ê¤É¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤Êµï¾ì½ê¤¬Â¿¿ôÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÃãÅ¹¡×¤Ç¤ÏËõÃã¤ò»È¤Ã¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¤âÄó¶¡¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¸Ð¾åÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¡ÖÈ¢º¬Í·Á¥ ÂçÃã²ñ¡×Á¥Æâ¤ÎÁë¤¬°½Âë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¡¢ÏÂ¥â¥À¥ó¤Ê¿å¾å¶õ´Ö¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¡Ö°½Âë¡×¤È¡ÖÁ¥Î¹¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Á¥Æâ8¤«½ê¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¡Ö°½Âë Ãã¤Ð¤Ê¤·¡×¤ò½ä¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ëµ¤µ¤ì¤¿Ê¸»ú¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Æ¥ー¥ïー¥É¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥ー¥ïー¥É¥é¥êー¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢5·î2Æü(ÅÚ)～4Æü(·î¡¦½Ë)¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö°½Âë ¤Ò¤È¤¯¤Á ¤Ò¤È¤¤¤ Î¹¡×¤ò¡ÖÈ¢º¬Í·Á¥ ÂçÃã²ñ¡×¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£°½Âë¤ÈÏÂ²Û»Ò¤¬ÌµÎÁ¤Ç¤â¤é¤¨¡¢°²¥Î¸Ð¤ÎÀä·Ê¤ÎÃæ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¡ÖÈ¢º¬Í·Á¥ ÂçÃã²ñ¡×¤Ç°½Âë¤ò°û¤ó¤Ç°ìÂ©¤Ä¤¡¢°²¥Î¸Ð¤È¤¤¤¦ÈóÆü¾ï¤Î¶õ´Ö¤Ç¡¢¤ªÃã¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤Ë¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅÆüÄø
2026Ç¯3·î16Æü¡Ê·î¡Ë～11·î13Æü¡Ê¶â¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê
È¢º¬Í·Á¥ ÂçÃã²ñ
È¯ÃåÃÏ
È¢º¬Í·Á¥ È¢º¬´Ø½êÀ×¹Á～¸µÈ¢º¬¹Á～È¢º¬±à¹Á～¸Ð¿¬¹Á
¢¨³Æ¹Á¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹Åù¡¢¾ÜºÙ¤ÏÈ¢º¬Í·Á¥WEB¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ö°½Âë¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç±¿¹Ò
¡ÖÈ¢º¬Í·Á¥ ÂçÃã²ñ¡×Á¥Æâ¤ÎÁë¤¬°½Âë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¡¢ÏÂ¥â¥À¥ó¤Ê¿å¾å¶õ´Ö¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¡Ö°½Âë¡×¤È¡ÖÁ¥Î¹¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
5·î2Æü(ÅÚ)～£´Æü(·î¡¦½Ë)°½Âë¤ÈÏÂ²Û»Ò¤¬ÌµÎÁ¤Ç¤â¤é¤¨¤ëÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ
°½Âë¤ÈÏÂ²Û»Ò¤òÌµÎÁ¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£°²¥Î¸Ð¤Î¾å¤Ç¡Ö°½Âë¡×¤ò°û¤ó¤Ç°ìÂ©¤Ä¤¡¢¼«Ê¬¤Î¥ê¥º¥à¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
³«ºÅÆü
2026Ç¯5·î2Æü¡ÊÅÚ¡Ë～5·î4Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡¡
¢¨½©¤Ë¤â¼Â»ÜÍ½Äê
³«ºÅ¾ì½ê
È¢º¬Í·Á¥ ÂçÃã²ñ 3³¬¡ÖÃãBAR(Ãã¾ì)¡×
»²²Ã¾ò·ï
70Ê¬¼þÍ·¥³ー¥¹¡¢1Æü¥Õ¥êー¾è¼Ö·ô¤¤¤º¤ì¤«¤Î¹ØÆþ¼Ô
ÆâÍÆ
¡Ö°½Âë(300ml)¡×¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÏÂ²Û»Ò(4¼ïÎà¤Î¤¦¤Á1¼ïÎà)¤ò¤ª°ì¿ÍÍÍ1¥»¥Ã¥È¤ªÅÏ¤·
1ÆüÀèÃå300Ì¾ÍÍ¡¡¢¨Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¾ÜºÙ
²¼µ¡Ö°½Âë¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö°½Âë(300ml)¡×¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÏÂ²Û»Ò¡Ê4¼ïÎà¤Î¤¦¤Á1¼ïÎà¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
²ñ¾ì¡¡ÃãBAR(Ãã¾ì)
¡Ö°½Âë Ãã¤Ð¤Ê¤·¡×¤Ç°½Âë¤ÎÎò»Ë¤ò¤¿¤É¤ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¤â¤é¤ª¤¦
¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥¤¥áー¥¸
¡¡Á¥Æâ8¤«½ê¤Ë¡¢°½Âë¤ÎÎò»Ë¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡Ö°½Âë Ãã¤Ð¤Ê¤·¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Ëµ¤µ¤ì¤¿Ê¸»ú¤ò·Ò¤²¤Æ¥ー¥ïー¥É¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤È¡¢¡Ö°½Âë ¤Ò¤È¤¯¤Á ¤Ò¤È¤¤¤ Î¹¡×¡ß¡ÖÈ¢º¬Í·Á¥ ÂçÃã²ñ¡×¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨²¼Á¥¸å¤Ë¡¢³Æ¹Á¤ÎÁë¸ý¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡¢¥ー¥ïー¥É¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª°ì¿ÍÍÍ¡¢£±²ó¤Î¾èÁ¥¤Ë¤Ä¤¡¢1Ëç¸Â¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÖÈ¢º¬Í·Á¥ ÂçÃã²ñ¡×¤È¤Ï
¡¡¹ñÆâ³°¤«¤é°ìÇ¯¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬½¸¤Þ¤ëÈ¢º¬¤È¤¤¤¦¹ñºÝÅª¤Ê´Ñ¸÷ÃÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¡¦ÅÁÅý¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤ªÃã¡×¤ò¡¢°²¥Î¸Ð¤Î»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÈþ¤·¤¤·Ê´Ñ¤È¤È¤â¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢2025Ç¯12·î20Æü¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö°ìÇÕ¤Î¤ªÃã¡×¤¬¤â¤¿¤é¤¹¡È°ì´ü°ì²ñ¡É¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÈÈ¯¸«¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¡Ö¤ªÃã¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¤È¿Í¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò¶¦Í¤¹¤ë¾ì¡×¤È¤·¤Æ¡¢¿´ÄÌ¤¤¹ç¤¦¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¡ÖÂçÃã²ñ¡×¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊË¤«¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¾ì¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ð¾å¤È¤¤¤¦ÈóÆü¾ï¶õ´Ö¤Ç¡¢ÀÅ¤«¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¿¼¤¯¡¢ÆüËÜ¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î¿´¤È±ü¿¼¤¤Ãã¤ÎÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤½¤ì¤¬¡ÖÈ¢º¬¡¦°²¥Î¸Ð Ãã¤ò½ä¤ë¸Ð¾å¤ÎÎ¹¡×¤Î¿¿¿ñ¤Ç¤¹¡£
Äê°÷¡¡
595Ì¾
¹ÒÏ©¡¡
È¢º¬´Ø½êÀ×¹Á～¸µÈ¢º¬¹Á～È¢º¬±à¹Á～¸Ð¿¬¹Á¡ÊÌó11.3km¡Ë
±¿¹Ò»þ´Ö¡¡
10»þ00Ê¬～16»þ00Ê¬
¢¨µ¨Àá¡¢µ¤¾Ý¾ò·ï¤Ë¤è¤ê±¿¹Ò¾õ¶·¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾èÁ¥ÎÁ¡¡
¼þÍ·¥³ー¥¹¡Ê70Ê¬¡Ë¡¢1Æü¥Õ¥êー¡Ê¾è¤ê¹ß¤ê¼«Í³¡Ë
Âç¿Í¡ÊÃæ³ØÀ¸°Ê¾å¡Ë2,400±ß
¾®¿Í¡Ê¾®³ØÀ¸¡Ë1,200±ß
¢¨ÊÒÆ»¥³ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤ÏWEB¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½êÍ×»þ´Ö¡¡
¼þÍ·70Ê¬
1³¬µÒÀÊ¡¡ÄóÅô¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿½À¤é¤«¤Ê¸÷¤¬¸¸ÁÛÅª¤Ê¥¾ー¥ó
2³¬ ²«¶â¤Ëßê¤á¤¯¾öÀÊ¡ÖÃã¼¼ ¶âÉ÷°Ã¡×
2³¬µÒÀÊ¡¡±¦Á°Êý¤Ë¡ÖÊ¿ÏÂ¤ÎÄ»µï¡×¤òÎ×¤à
3³¬²°³°¥Ç¥Ã¥¡ÊÁ¥¼óÂ¦¡Ë¡¡ÃãÈª¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¡ÖÃãÈª¤À¤ó¤À¤ó¡×
3³¬²°³°¥Ç¥Ã¥¡ÊÁ¥ÈøÂ¦¡Ë¡¡´ÝÁë¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¡ÖÃã¼¼ ÎÐÉ÷°Ã¡×
1³¬¡ÖÃãÅ¹¡×ËõÃã¤ò»È¤Ã¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¤òÈÎÇä
¡ÖÃã¤ò½ä¤ëÁ¥Î¹¡×¤Î¤ª¶¡¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢ËõÃã¥á¥Ë¥åー¤òÂ¿¿ô¼è¤êÂ·¤¨¤Þ¤¹
¡¡Á¥Æâ£±³¬¤Î¡ÖÃãÅ¹¡×¤Ç¤Ï¡¢ËõÃã¤ò»È¤Ã¤¿¡¢Â¿¿ô¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Þ¤¹¡£
¤ªÃã¤Î±ü¿¼¤µ¤ò´®Ç½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÅ¤«¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÍºÂç¤Ê°²¥Î¸Ð¤Î·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤à¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÃã¤ò½ä¤ë¸Ð¾å¤ÎÎ¹¡×¤Ç¤¹¡£
ÂçÃã²ñ¥Ü¥È¥ë ÎÐÃã
ÂçÃã²ñ¥×¥ê¥ó¥¢¥¤¥¹
¡Ö°½Âë¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡2007Ç¯10·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö°½Âë¡×¤Ï¡¢ÁÏ¶È450Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò ¸Ø¤ëµþÅÔ¡¦±§¼£¤ÎÏ·ÊÞÃãÊÞ¡Ö¾åÎÓ½Õ¾¾ËÜÅ¹¡Ê¤«¤ó¤Ð¤ä¤·¤·¤å¤ó¤·¤ç¤¦¤Û¤ó¤Æ¤ó¡Ë¡×¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È³«È¯¤µ¤ì¤¿¡¢µÞ¿Ü¤Ç¤¤¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊËÜ³ÊÅª¤Ê¤ªÃã¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÌÜ»Ø¤¹ÎÐÃã¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö°½Âë¡×¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ï¡¢£±.¾åÎÓ½Õ¾¾ËÜÅ¹¤ÎÅÁÅý¤Îµ»¤Ç¤¢¤ë¡È¹çÁÈ¡Ê¤´¤¦¤°¤ß¡Ë¡ÉÃãÍÕ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ëµ»½Ñ¡¢£².¡Ö°½Âë¡×ÆÈ¼«¤Î¤Ë¤´¤ê¤ÎÀ½Ë¡¡¢£³.¸¶ºàÎÁ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ëÃãÍÕ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ÈÉÊ¼Á¤ò¾åÎÓ½Õ¾¾ËÜÅ¹¤È¥³¥«¡¦¥³ー¥é¼Ò¤ÇºÇ½ª³ÎÇ§¤¹¤ë¡ÈÃãÍÕÇ§Äê¼°¡É¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÎÐÃã¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤«¤éÂçÊÑ¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤Ë¤Ï7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò¹Ô¤¤¡¢Þ»¤ì¤¿¤Æ¤Î°ìÇÕÌÜ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤¢¤ë¡ÈËÜ³ÊÅª¤Ê¤¦¤Þ¤ß¤È·Ú¤ä¤«¤Ê¸åÌ£¡É¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö°½Âë¡×¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È
¡Ö°½Âë¡×¸ø¼°X
¡Ö°½Âë¡×¸ø¼°Instagram
¢¨¡Ö°½Âë¡×¤Ï¡¢The Coca-Cola Company¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ÖÈ¢º¬Í·Á¥¡×¡¡±Ä¶È¾ðÊó
¡ã¥¢¥¯¥»¥¹¡ä¡¡¡¡
¼Ö¡¡¡¿¡¡
È¢º¬ÅòËÜ²¹Àô¤«¤éÈ¢º¬¿·Æ»·ÐÍ³¤ÇÌó30Ê¬
ÅìÌ¾¸æÅÂ¾ìIC¤«¤é²µ½÷Æ½¡¢°²¥Î¸Ð·ÐÍ³¤ÇÌó50Ê¬
ÅÅ¼Ö¡¿¡¡
¾®ÅÄ¸¶±Ø¤«¤é°ËÆ¦È¢º¬¥Ð¥¹¤ÇÌó50Ê¬
È¢º¬ÅòËÜ±Ø¤«¤é°ËÆ¦È¢º¬¥Ð¥¹¤ÇÌó35Ê¬
¡ã¤ªÌä¹ç¤»¡ä¡¡¡¡
È¢º¬Í·Á¥³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¸µÈ¢º¬±Ä¶È½ê¡Ë
½»½ê¡§¿ÀÆàÀî¸©ÂÊÁ²¼·´È¢º¬Ä®¸µÈ¢º¬45-3
TEL¡§0460-83-6351¡¡¡¡
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾
È¢º¬Í·Á¥³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô
ÌÐÌÚ¡¡°ìÏº
ÀßÎ©
2022Ç¯12·î1Æü¡¡
½êºßÃÏ
¿ÀÆàÀî¸©ÂÊÁ²¼·´È¢º¬Ä®¸µÈ¢º¬45-3
»ö¶ÈÆâÍÆ
Î¹µÒÁ¥»ö¶È
¸ø¼°£È£Ð
