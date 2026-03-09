¹ñÆâ½á³êºÞ¥áー¥«ー½é¡Ê¢¨1¡Ë¡¢¼¡À¤ÂåÅÅÃÓ¤ÎÀ½Â¤¸úÎ¨¸þ¾å¤Ë¹×¸¥NOK¥¯¥ê¥åー¥Ðー¡¢Ä¶´¥Áç´Ä¶ÂÐ±þ¡ÖÄãÏªÅÀÍÑ¥°¥êー¥¹¡×¤ò¿·³«È¯ BATTERY JAPAN [¹ñºÝ] Æó¼¡ÅÅÃÓÅ¸¤Ç½é¸ø³«
NOK³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼ÇÂçÌç¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ ¥°¥ëー¥×CEO¡§Äá ÀµÍº¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëNOK¥¯¥ê¥åー¥Ðー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼ÇÂçÌç¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§»³º¬ °ìÏº¡¢°Ê²¼¡ÖNOK¥¯¥ê¥åー¥Ðー¡×¡Ë¤Ï¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤ª¤è¤ÓÁ´¸ÇÂÎÅÅÃÓ¤ÎÀ½Â¤¹©Äø¤Ë¤ª¤±¤ëÏªÅÀ-50¡î～-70¡î¤ÎÄ¶´¥Áç´Ä¶¡ÊÄãÏªÅÀ¡Ê¢¨2¡Ë´Ä¶¡Ë¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë½á³êºÞ¡ÖÄãÏªÅÀÍÑ¥°¥êー¥¹¡×¤ò¿·³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢ÅÅÃÓÀ½Â¤ÁõÃÖ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½¾Íè¤Î½á³êºÞ¤Ç²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶îÆ°Éô¡Ê¼´¼õ¤ä¥Üー¥ë¤Í¤¸Åù¡Ë¤Î½á³êÉÔÂ¤òËÉ¤®¡¢À½Â¤ÁõÃÖ¤ÎÄ¹¼÷Ì¿²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÄãÏªÅÀÍÑ¥°¥êー¥¹¡×¤Ï¡¢2026Ç¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖBATTERY JAPAN [¹ñºÝ] Æó¼¡ÅÅÃÓÅ¸¡×¤Ë¤Æ½é¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÄãÏªÅÀÍÑ¥°¥êー¥¹
¢£³«È¯¤ÎÇØ·Ê
¿·³«È¯¤Î¡ÖÄãÏªÅÀÍÑ¥°¥êー¥¹¡×¤Ï¡¢Ä¶´¥Áç´Ä¶²¼¤Ç¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÀ½Â¤¹©Äø¤Ç°ÂÄê¤·¤¿½á³êÀ¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤äÁ´¸ÇÂÎÅÅÃÓ¤ÎÀ½Â¤¹©Äø¤Ç¤Ï¡¢¿åÊ¬¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¼è¤ê½ü¤¤¤¿Ä¶´¥Áç´Ä¶¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤Ç¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê½á³êºÞ¤ÎËà»¤Äñ¹³¤¬ÁýÂç¤·¡¢½á³êÀ¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ NOK¥¯¥ê¥åー¥Ðー¤Ï¡¢¤³¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢´ûÂ¸»î¸³µ¡¤ò²þÂ¤¤·¤ÆÄ¶´¥Áç´Ä¶¤òºÆ¸½¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î»î¸³µ»½Ñ¤ò³«È¯¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤Î´Ä¶²¼¤Ç½á³êÀ¤òÉ¾²Á¤¹¤ëµ»½Ñ¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢°ÂÄê¤·¤¿½á³êËì¤òÊÝ»ý¤Ç¤¤ë½á³êÀ®Ê¬¤ÎÁªÄê¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢ÅÅÃÓÆÃÀ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÆÃÄê¶âÂ°¸µÁÇ¤ò´Þ¤Þ¤º¤Ë½á³êÀÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÆÈ¼«¤ÎÇÛ¹çÀß·×¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ÏªÅÀ-50¡î¤òºÆ¸½¤·¤¿Ëà»¤»î¸³¤Ç¤Ï¡¢»þ´Ö·Ð²á¤Ë¤è¤ëËà»¤Äñ¹³¤ÎÁýÂç¤òÍÞ¤¨¡¢°ÂÄê¤·¤¿½á³êÀÇ½¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼Â¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÄãËà»¤ÆÃÀ¤Ë¤è¤ê¡¢À½Â¤ÁõÃÖÉôÉÊ¤ÎËàÌ×¤òÍÞÀ©¤·¤ÆÄ¹¼÷Ì¿²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÁõÃÖ¤Î°ÂÄê²ÔÆ¯¤òÄÌ¤¸¤¿À¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¡Ú¿·³«È¯¡ÛÄãÏªÅÀÍÑ¥°¥êー¥¹¤ÎÆÃÄ¹
¡¦ÄãÏªÅÀ´Ä¶¤Ç¤Î½á³êÀ¤ËÍ¥¤ì¤ë¤¿¤á¡¢À½Â¤ÁõÃÖ¤ÎÄ¹¼÷Ì¿²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÆÃÄê¤Î¶âÂ°¸µÁÇ(Cu¡¢Zn¡¢Fe)¤ò¸¶ÎÁºà¤Ë´Þ¤Þ¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¶âÂ°¸µÁÇ¤Ëµ¯°ø¤¹¤ëÅÅÃÓÆÃÀ¤ÎÉÔÎÉ¥ê¥¹¥¯
¡¡¤òÄã¸º¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Âçµ¤´Ä¶¤Ç¤Î½á³êÀ¤Ë¤âÍ¥¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÀßÈ÷¤Î¾Ê¥¨¥Í²½¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
NOK¥¯¥ê¥åー¥Ðー¤Ç¤Ï¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¥¯¥êー¥ó¥ëー¥à´Ä¶¤ËÂÐ±þ¤·¤¿½á³êÀ½ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üISOFLEX TOPAS NCA 152 (¥¤¥½¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥È¥Ñ¥¹ NCA 152)
¡¦¥¯¥êー¥ó¥ëー¥àÍÑ¤ÎÄãÈ¯¿Ð¥°¥êー¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡À½Â¤ÀßÈ÷¤«¤éÈ¯À¸¤¹¤ëÈùºÙ¤ÊÎ³»Ò¡Ê¥Ñー¥Æ¥£¥¯
¡¡¥ë¡Ë¤Ë¤è¤ëÀ½Â¤ÉÔÎÉ¤òËÉ»ß¤·¤Þ¤¹¡£
https://products.nokgrp.com/low-particle-grease-for-cleanroom_basicinfo.html
¡¦¥°¥êー¥¹Í³Íè¤Î¥Ñー¥Æ¥£¥¯¥ëÈ¯À¸ÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤À½
¡¡ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¦¥É¥¤¥Ä¤Î¥Õ¥é¥¦¥ó¥Ûー¥Õ¥¡ー¸¦µæµ¡¹½¡Ê¢¨3¡Ë
¡¡¤Ë¤è¤ëCleanroom Suitable Materials(CSM)Ç§
¡¡¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÆÃÄê¤Î¶âÂ°À®Ê¬(Cu¡¢Zn¡¢Fe)¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤¤¿
¡¡¤á¡¢ÅÅÃÓÆÃÀ¤ÎÉÔÎÉ¤È¤Ê¤ëÍ×°ø¤òÄã¸º¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ISOFLEX TOPAS NCA 152
¢£¡ÖBATTERY JAPAN [¹ñºÝ] Æó¼¡ÅÅÃÓÅ¸¡×Å¸¼¨²ñ¾ðÊó
¡¦²ñ´ü¡§2026Ç¯3·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë～19Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡¦²ñ¾ì¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÍÌÀ3-11-1¡Ë
¡¡¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡https://www.wsew.jp/hub/ja-jp/about/bj.html
¢¨1¡¡¹ñÆâ½á³êºÞ¥áー¥«ー½é¡§2026Ç¯2·î»þÅÀ¡¢¼«¼ÒÄ´¤Ù¡£¹ñÆâ½á³êºÞ¥áー¥«ー¤Î¸ø³«¾ðÊó¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¡
¡¡¡¡ ¤¿¡ÖÄãÏªÅÀ¡×¤Î¥ー¥ïー¥ÉÄ´ºº¤è¤ê¡£
¢¨2¡¡ÄãÏªÅÀ¡§¶õµ¤Ãæ¤Î¿å¾øµ¤¤¬Îä¤ä¤µ¤ì¤Æ¡¢¿åÅ©¤Ë¤Ê¤ê»Ï¤á¤ë²¹ÅÙ¤ò¡ÖÏªÅÀ¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£ÏªÅÀ²¹ÅÙ
¡¡¡¡ -50¡î¤Ï¡¢-50¡î¤Ç¿åÅ©¤¬È¯À¸¤·¤Ï¤¸¤á¤ëÄ¶´¥Áç¾õÂÖ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨3¡¡¥Õ¥é¥¦¥ó¥Ûー¥Õ¥¡ー¸¦µæµ¡¹½¡§¥É¥¤¥Ä¤ËËÜÉô¤òÃÖ¤¯¡¢²¤½£ºÇÂç¤Î±þÍÑ¸¦µæµ¡´Ø¡£
¡¡¡¡ Æ±µ¡¹½¤Ë¤è¤ë¡ÖCleanroom Suitable Materials¡ÊCSM¡ËÇ§¾Ú¡×¤Ï¡¢¥¯¥êー¥ó¥ëー¥à´Ä¶²¼¤Ë¤ª¤±¡¡¡¡
¡¡¡¡ ¤ëºàÎÁ¤äÀ½ÉÊ¤ÎÅ¬¹çÀ¤ò¼¨¤¹µÒ´ÑÅª¤Ê»ØÉ¸¤È¤·¤Æ¹¤¯Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£NOK³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
NOK¥°¥ëー¥×¤Ï¡ÖEssential Core Manufacturing ― ¼Ò²ñ¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÃæ¿´ÎÎ°è¤òÃ´¤¦¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¡×¤ò·Ç¤²¡¢Ë¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Îº¬´´¤È¤Ê¤ë¡Ö°ÂÁ´¡×¤È¡Ö²÷Å¬¡×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 15¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ë½êºß¤¹¤ëÌó38,000¿Í¤Ç¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿´ðÁÃ¸¦µæ¤Ë´ð¤Å¤¯À½ÉÊ³«È¯¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ç¤ÎÂçÎÌ¡¦°ÂÄêÀ¸»º¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¼«Æ°¼Ö¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢PC¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëÅÅ»Òµ¡´ï¡¢OAµ¡´ï¡¢°åÎÅ¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢µ¡´ï¡¢»º¶ÈÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤Æ¿Í¹©±ÒÀ±¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë»º¶ÈÊ¬Ìî¤Ëµ»½Ñ¡¦À½ÉÊ¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ NOK¥¯¥ê¥åー¥Ðー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
NOK¥¯¥ê¥åー¥Ðー¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÆÃ¼ì½á³êºÞ¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢Ìó50Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÉý¹¤¤¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤¿½á³êºÞ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÈ¼«¤ÎÇÛ¹çÀß·×µ»½Ñ¤ÈÊ¬ÀÏ¡¦É¾²Áµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¡¢¸ÄÀÅª¤Ê½á³êºÞ¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ËÃ¼¤Ê´Ä¶²¼¤Ç¤â¹â¤¤ÀÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ëNOK¥¯¥ê¥åー¥Ðー¤Î½á³êºÞ¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£