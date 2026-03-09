¥Æ¥¥µ¥¹½£¥À¥é¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÌó54ha¤ÎÂçµ¬ÌÏÊ£¹ç³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¡¥À¥é¥¹2°Æ·ïÌÜ¤ÎÄÂÂß½»Âð³«È¯¡ÖAlta Preserve¡Ê¥¢¥ë¥¿¡¦¥×¥ê¥¶ー¥Ö¡Ë¡×¤Ë»²²è
¡¡ÌîÂ¼ÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾ÈøÂçºî¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¥Æ¥¥µ¥¹½£¥À¥é¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë2 ·ïÌÜ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡¢Áí¸Í¿ô311 ¸Í¤ÎÄÂÂß½»Âð³«È¯¡ÖAlta Preserve¡Ê¥¢¥ë¥¿¡¦¥×¥ê¥¶ー¥Ö¡¢°Ê²¼¡ÖËÜÊª·ï¡×¡Ë¡×¤Ø¤Î»²²è¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÃÎ¸«¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤é»ö¶È´ðÈ×¤Î¶¯²½¤È³ÈÂç¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤è¤ê¹âÉÊ¼Á¤Ê½»´Ä¶¤ÎÄó¶¡¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
1. ÄÂÂß½»Âð³«È¯¡ÖAlta Preserve¡×¤Ø¤Î»²²è
¡¡ËÜÊª·ï¤Ï¥¸¥çー¥¸¥¢½£¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤òËÜµò¤ËÁ´ÊÆ18 ½£¤Ç»ö¶ÈÅ¸³«¤¹¤ë¸½ÃÏ¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥ÑーWood Partners ¼Ò¤Î³«È¯°Æ·ï¤Ç¤¹¡£¾¦¶È»ÜÀß¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢¸ø±à¡¢¥ì¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó»ÜÀß¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Êµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿Ìó54 ¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤Ë¤ª¤è¤ÖÂçµ¬ÌÏÊ£¹ç³«È¯¡ÖThe Farm in Allen¡×Æâ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢³¹¤Å¤¯¤ê¤Î°ìÍã¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³«È¯ÃÏ¤È¤Ê¤ë¥À¥é¥¹¤Ï¡¢°ÂÄê¤·¤¿À¸³è¥³¥¹¥È¤È½¼¼Â¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢´ë¶È¤Î°ÜÅ¾¤ä¿Í¸ýÎ®Æþ¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ëÊÆ¹ñÍ¿ô¤ÎÀ®Ä¹ÅÔ»Ô¤Ç¤¹¡£ËÜÊª·ï¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤¬½¸ÀÑ¤¹¤ë¥ì¥¬¥·ー¥¨¥ê¥¢¤«¤é¼Ö¤Ç15 Ê¬¡¢Á´ÊÆÂè2 °Ì¤ÎÎ¹µÒ¿ô¤ò¸Ø¤ë¢¨1 ¥À¥é¥¹¡¦¥Õ¥©ー¥È¥ïー¥¹¶õ¹Á¤«¤é¤âÌó25 Ê¬¤È¡¢ÍøÊØÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿Î©ÃÏ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£Ê£¹ç³«È¯¤Î´°À®»þ¤Ë¤Ï¡¢ÉßÃÏÆâ¤ËÌó4,000 ¿Í¤¬µï½»¤·¡¢Ìó6,000 ¿Í¤¬¶ÐÌ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÂÂß½»Âð³«È¯¤Ø¤Î»²²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²÷Å¬¤Ê½»´Ä¶¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ½ÐÅµ¡§Airports Council International
£². ÄÂÂß½»Âð³«È¯¡ÖAlta Preserve¡×Êª·ï³µÍ×
¡Ú¤´»²¹Í¡Û ¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È³µÍ×
£³. Åö¼ÒÊÆ¹ñµòÅÀ Nomura Real Estate US, LLC ¤Î°ÜÅ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Åö¼Ò¤Ïº£²ó¤ÎAlta Preserve ¤Ø¤Î»²²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÊÆ¹ñÄÂÂß½¸¹ç½»Âð¤Ë¤ª¤¤¤ÆÎß·×2,000 ¸Í¤òÄ¶¤¨¤ëµ¬ÌÏ¤Ë¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ»ö¶È¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÎÀ©¶¯²½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2022 Ç¯9 ·î¤Ë¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ë³«Àß¤·¤¿ÊÆ¹ñµòÅÀ¤òÁ´ÊÆ¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ËÍ¥¤ì¤¿¥À¥é¥¹¤Ø°ÜÅ¾¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥é¥¹¤Ï¶áÇ¯¡¢´ë¶ÈËÜ¼Ò¤äÂçµ¬ÌÏ¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î°ÜÅ¾¤¬Áê¼¡¤®¡¢¸ÛÍÑµ¡²ñ¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ë¿Í¸ýÎ®Æþ¤¬Â³¤¯¤Ê¤É¡¢»ö¶Èµ¡²ñ¤¬ËÉÙ¤ÊÅÔ»Ô¤Ç¤¹¡£
¡¡º£¸å¤Ï¥À¥é¥¹¤òµòÅÀ¤Ë¡¢¸½ÃÏ¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î´Ø·¸¹½ÃÛ¤Î¶¯²½¤äËÉÙ¤Ê»ö¶Èµ¡²ñ¤ÎÃµº÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Ãóºß°÷¤ª¤è¤Ó¸½ÃÏ¼Ò°÷¤ÎÂÎÀ©¤ò½¼¼Â¤µ¤»¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶È´ðÈ×¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÄÂÂß½¸¹ç½»Âð¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿»ö¶È³ÈÂç¤Ë°ìÁØ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤´»²¹Í£±.¡ÛÊÆ¹ñ¤Ç¤Î»²²èºÑ°Æ·ï
¡Ú¤´»²¹Í£².¡Û
ÌîÂ¼ÉÔÆ°»º¥°¥ëー¥×2030 Ç¯¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ö¤Þ¤À¸«¤Ì¡¢Life ¡õ Time Developer ¤Ø¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Ç¡¢¿Í¤Ó¤È¤Î¡Ö¹¬¤»¡×¤È¼Ò²ñ¤Î¡ÖË¤«¤µ¡×¤ÎºÇÂç²½¤òÄÉµá¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2025 Ç¯4 ·î¤Ë¿·¤¿¤Ê·Ð±Ä·×²è¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã·Ð±Ä·×²è¤Ë¤ª¤±¤ë£³¥«Ç¯·×²è¤Î»ö¶ÈÊý¿Ë¡ä
¢¨3¥«Ç¯·×²è¤ÏÄ¹´ü·Ð±ÄÊý¿Ë¤ò´ð¤Ë¡¢º£¸å3¥«Ç¯¤ÇÃíÎÏ¤¹¤ë»ö¶ÈÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨·Ð±Ä·×²è¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡ÚÌîÂ¼ÉÔÆ°»º¥°¥ëー¥×¡¡·Ð±Ä·×²è(https://www.nomura-re-hd.co.jp/ir/pdf/plan2025_presen.pdf)¡Û¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£