¥Æ¥¤¥¯¥¢¥ó¥É¥®¥ô¡¦¥Ëー¥º¤ÈAn-Nahal¤¬¡ØY-SDGs ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥¢¥ïー¥É2026¡Ù¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¾Þ¤ò¼õ¾Þ
º§ÎéÂç¼ê¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥¤¥¯¥¢¥ó¥É¥®¥ô¡¦¥Ëー¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´äÀ¥ ¸¼£¡¢°Ê²¼ T&G¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼ÒAn-Nahal¡Ê½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÉÊÀî Í¥¡¢°Ê²¼ An-Nahal¡Ë¤Ï¡¢²£ÉÍ»Ô¤Î¡ÖY-SDGs¡×Ç§¾Ú»ö¶È¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤ËÃÏ°è¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ¥¤ì¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¶È¼Ô¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ØY-SDGs ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥¢¥ïー¥É 2026¡Ù¤Ë¤Æ¡¢2¼Ò¤Î¶¦ÁÏ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
T&G¤Ï2023Ç¯¤Ë¡¢º§Îé¤ò¼ç¤¿¤ë»ö¶È¤È¤¹¤ë¥Ö¥é¥¤¥À¥ë»ö¶È¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¡Ê¢¨¡Ë¡¢²£ÉÍ»Ô¤¬SDGsÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¡¦NPOÅù¤òÇ§¾Ú¤¹¤ëÀ©ÅÙ¡ÖY-SDGs¡×¤Î¾å°ÌÇ§¾Ú Superior(¥¹ー¥Ú¥ê¥¢)¤ò¼èÆÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£An-Nahal¤âÆ±¤¸¤¯2023Ç¯¤Ë¡ÖY-SDGs¡×¤ÎStandard¡Ê¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡Ë¤ÎÇ§¾Ú¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¼«¼ÒÄ´¤Ù(2023Ç¯12·î»þÅÀ)
º£²óÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2024Ç¯¤ÎY-SDGsÇ§¾Ú¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿T&G¤ÈAn-Nahal¤Ë¤è¤ë¡¢Î¾¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤¿¹ñºÝ½÷À¥Çー¥¤¥Ù¥ó¥È¶¦ÁÏ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£´ë¶È¤Î¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£&¥¤¥ó¥¯¥ëー ¥¸¥ç¥ó¿ä¿Ê»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦An-Nahal¤È¡¢½÷À½¾¶È°÷¤¬Â¿¤¯³èÌö¤¹¤ë¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°Âç¼ê¤ÎT&G¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î½¼¼Â¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢T&G¤¬·ëº§¼°¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ë¤è¤ê¡¢¥í¥¹¥Õ¥é¥ïー¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ç¥á¥Ã¥»ー¥¸À¤Î¶¯¤¤¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤¬¥¸¥§¥ó¥ÀーÊ¿Åù¤äDE&I¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¸þ¤¹ç¤¦1Æü¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢ÌÀÆü3·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¡¢3²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ÖInternational Women¡Çs Day Leadership Forum 2026¡×¤ò¡¢T&G¤¬±¿±Ä¤¹¤ë²£ÉÍ¡¦¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤Î·ëº§¼°¾ì¡ÖBAYSIDE GEIHINKAN VERANDA minatomirai¡×¤Ë¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥¸¥§¥ó¥ÀーÊ¿Åù¤äÂ¿ÍÍÀ¤Î¥Æー¥Þ¤ò¡¢ÍýÇ°¤äÀ©ÅÙ¤ÎÏÃ¤Ë¤È¤É¤á¤º¡¢·Ð±Ä¤ä¸½¾ì¤Î°Õ»×·èÄê¤Ë¤É¤¦´Ø¤ï¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¾ì¤È¤·¤Æ³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÇ¯¤âÍÍ¡¹¤Ê´ë¶È¡¢Âç³Ø¤ÇDE&I¤Ë·È¤ï¤ëÊý¡¹¤ÎÅÐÃÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅöÆü¤ÏT&G¤Î¥Õ¥é¥ïー¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¤¬¡¢¹ñºÝ½÷À¥Çー¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Ç¤¢¤ë¥ß¥â¥¶¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¤¥¨¥íー¥«¥éー¤ÎÁõ¾þ¤Ç²ñ¾ì¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
T&G¤ÈAn-Nahal¤ÏY-SDGs¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿®Íê´Ø·¸¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢º£¸å¤â¹ñºÝ½÷À¥Çー¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¶¦ÁÏ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»²²Ã¼Ô¤¬¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£International Women¡Çs Day Leadership Forum 2026 ³«ºÅ³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§ International Women¡Çs Day Leadership Forum 2026
ーGive to Gain:°Û¤Ê¤ë»ëÅÀ¤¬¸ò¤ï¤ë¡ÈÌ¤Íè¡É¤Î·Ð±Ä¤ò¹Í¤¨¤ëー
Æü¡¡»þ¡§2026Ç¯3·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë14:00～17:30¡Ê¸òÎ®²ñ17:30～18:30¡Ë
¾ì¡¡½ê¡§BAYSIDE GEIHINKAN VERANDA minatomirai
¡¡¡¡¡¡¡Ê¢©231-0001 ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶è¿·¹Á1-3-1¡Ë
¸À¡¡¸ì¡§ÆüËÜ¸ì¡¦±Ñ¸ì
»²²ÃÈñ¡§°ìÈÌ¡¡10.000±ß / ³ØÀ¸¡Ê30ºÐ°Ê²¼¡Ë3.000±ß / MILEÂ´¶ÈÀ¸ 5.000±ß
»²²ÃÈñ¤Ë¤Ï¡¢¥³ー¥Òー¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ª¤è¤Ó¸òÎ®²ñ¡Ê¥¢¥ë¥³ー¥ë¤ò´Þ¤à¡Ë¤Î°û¿©Èñ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
Äê¡¡°÷¡§ºÇÂç200Ì¾
¶¦¡¡ºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥¤¥¯¥¢¥ó¥É¥®¥ô¡¦¥Ëー¥º¡¢³ô¼°²ñ¼ÒAn-Nahal
¾ÜºÙ¡§https://iwd2026.an-nahal.com/
¢£¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/12799/table/276_1_fd90d663e86e4ccedd03d9b5fb4a51f5.jpg?v=202603090451 ]
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥¤¥¯¥¢¥ó¥É¥®¥ô¡¦¥Ëー¥º¡Û
¥Ï¥¦¥¹¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤½¤Ó¤´¤³¤í¤È¤ä¤µ¤·¤µ¤Ç¡¢¿Í¤Î¿´¤ò¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢Á´¹ñ¤ÇÌó60¤Î·ëº§¼°¾ì¤ò±¿±Ä¤·¡¢Ç¯´ÖÌó12,000·ï¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡£¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¢¥É¥ì¥¹»ö¶È¡¢¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È»ö¶È¡¢¥Ï¥Í¥àー¥ó»ö¶È¤Ê¤É¥Ö¥é¥¤¥À¥ë´ØÏ¢»ö¶È¤âÅ¸³«¤·¡¢2017Ç¯¤«¤é¤Ï¥°¥ëー¥×¤ÇTRUNK(HOTEL)¤òÅ¸³«¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Û¥Æ¥ë»Ô¾ì¤ÎÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£DE&I¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥¤¥¯¥¢¥ó¥É¥®¥ô¡¦¥Ëー¥º
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§1998Ç¯10·î
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅìÉÊÀî2-3-12
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡´äÀ¥¸¼£
WEB¥µ¥¤¥È¡§https://www.tgn.co.jp/¡¡
¡ã¼ç¤Ê¼ÂÀÓ¡ä
2024Ç¯¡¡¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥È¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¾Þ¤Î¡ÖÅìµþÅÔÃÎ»ö¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ
2025Ç¯¡¡¤¨¤ë¤Ü¤·Ç§Äê¤Î¡Ö2¤ÄÀ±¡×¤ò¼èÆÀ
2025Ç¯¡¡PRIDE»ØÉ¸¡Ö¥´ー¥ë¥É¡×¼èÆÀ¡Ê2024Ç¯¤«¤é2Ç¯Ï¢Â³¡Ë
2025Ç¯¡¡D&I AWARD¡Ö¥Ù¥¹¥È¥ïー¥¯¥×¥ì¥¤¥¹¡×Ç§Äê
2025Ç¯¡¡¡ÖÅìµþÅÔÇ§¾Ú¥½ー¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡ー¥à¡×¤ÎÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒAn-Nahal¡Û
Â¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤¬¶¨Æ¯¤¹¤ë¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¡¢´ë¶È¤Î¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¿ä¿Ê¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä´ë¶È¸þ¤±¸¦½¤¤òÅ¸³«¡£³°¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ÈÆüËÜ´ë¶È¤ÎD&I¿ä¿Ê¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖMILE¡×¡¢¼«¼£ÂÎ¤äÂç³Ø¤È¤ÎÏ¢·È¤Ê¤É¡¢»º´±³Ø¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡§231-0015¡¡²£ÉÍ»ÔÃæ¶èÈø¾åÄ®»°ÃúÌÜ35ÈÖÃÏ¡¡G Innovation Hub Yokohama
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÉÊÀîÍ¥¡Ê¤·¤Ê¤¬¤ï ¤æ¤¦¡Ë
ÀßÎ©¡§2019Ç¯5·î30Æü
´ë¶ÈHP¡§https://an-nahal.com
¡ã¼ç¤Ê¼ÂÀÓ¡ä
2021Ç¯¡¡¥È¥è¥¿ºâÃÄÆÃÄê²ÝÂê¡Ö³°¹ñ¿Íºà¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ÈÆüËÜ¼Ò²ñ¡×¸¦µæ½õÀ®ºÎÂò
2024Ç¯¡¡HR¥¢¥ïー¥É2024Ç¯¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëÉôÌç¡×Æþ¾Þ
2024Ç¯¡¡Âè13²óÆüËÜHR¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Âç¾Þ¡Ö¾©Îå¾Þ¡×¼õ¾Þ
2025Ç¯¡¡¥«¥ë¥Á¥å¥¢¥ë¡¦¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹2025¡Ö¥´ー¥ë¥É¡×Ç§¾Ú¼èÆÀ
2025Ç¯¡¡D&I AWARD ¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶ÈÉôÌçÂç¾Þ¡×¼õ¾Þ¡Ö¥Ù¥¹¥È¥ïー¥¯¥×¥ì¥¤¥¹¡×Ç§Äê