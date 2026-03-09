¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¦¶ÈÌ³²þ³×¤Ë¤è¤ë¥ªー¥ÊーËþÂÅÙ¸þ¾å¤ò¼Â¸½ ÊÌÁñ¥ªー¥Êー¸þ¤±¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¢¥×¥ê¡ÖÊÌÁñOWNERS¡×3·î9Æü¤è¤êÄó¶¡³«»Ï
¡¡ÅìµÞÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À±Ìî ¹ÀÌÀ¡¢°Ê²¼¡ÖÅìµÞÉÔÆ°»º¡×¡Ë¤ÈÅìµÞ¥ê¥¾ー¥Ä¡õ¥¹¥Æ¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ã°²¼ ¿µÌé¡¢°Ê²¼¡ÖÅìµÞ¥ê¥¾ー¥Ä¡õ¥¹¥Æ¥¤¡×¡Ë¤Ï¡¢2¼Ò¤¬´ÉÍý¡¦±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦ÊÌÁñ¤Î¥ªー¥ÊーÍÍ¸þ¤±¤Ë¡¢¥é¥¤¥Õ¥µ¥Ýー¥È¤Î°ÍÍê¡¢ÀÁµá¡¦Æþ¶â¾ðÊó¤Î³ÎÇ§¡¢³Æ¼ï»ÜÀßÍ½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¦´ÉÍýÁÈ¹çÁí²ñ´ØÏ¢¤ÎµÄ·è¸¢¹Ô»È¤ª¤è¤Ó¥¢¥ó¥±ー¥È²óÅú¤Þ¤Ç¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¾å¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ëÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¡ÖÊÌÁñOWNERS¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖËÜ¥¢¥×¥ê¡×¡Ë¤ÎÄó¶¡¤ò¡¢2026Ç¯3·î9Æü(·î)¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¢¥×¥ê¤Ï¡¢ÊÌÁñ¥ªー¥ÊーÍÍ¸ÂÄê¤ÎÆóÃÊ³¬Ç§¾Ú¤Ë¤è¤ê¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê¸ø¼°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
¢£Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¥ªー¥Êー¥é¥¤¥Õ¤Ë¡¢¥¹¥Þー¥È¤Ç°Â¿´¤ÊÂÎ¸³¤ò
¡¡ÆóµòÅÀµï½»¤ä¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢²ÈÂ²¡¦Í§¿Í¤È¤Î¥·¥§¥¢ÍøÍÑ¤Ê¤É¡¢ÊÌÁñ¤Î»È¤¤Êý¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢´ÉÍý²ñ¼Ò¤È¤ÎÏ¢Íí¤Ï¡¢½¾Íè±Ä¶È»þ´ÖÆâ¤ÎÅÅÏÃ¼õÉÕ¤ä½ñÌÌ¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬Ãæ¿´¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áÁÐÊý¤Ë¥¿¥¤¥à¥é¥°À¸¤¸¡¢¥ªー¥ÊーÍÍ¤Ø¤Î¥¿¥¤¥à¥êー¤ÊÂÐ±þ¤äDX¿ä¿Ê¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³¤Î²þÁ±¡¦¸úÎ¨²½¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥¢¥×¥ê¤Ï¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ò²ò¾Ã¤·¡¢´ÉÍý²ñ¼Ò¤Î¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¸úÎ¨²½¤ò¿Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÁêÃÌ¤«¤é°ÍÍê¤Î¼õÉÕ¤Þ¤Ç¤Î³Î¼Â¤Ê¼êÇÛ¡¢¿ÊÄ½¾õ¶·¤ÎÄÌÃÎ¡¢ÍúÎò¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë´ÉÍý¡¦²Ä»ë²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½ñÌÌ¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»æ»ñ¸»¤Îºï¸º¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤ä´Ä¶ÊÝÁ´¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥ªー¥ÊーÍÍ¤¬¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â24»þ´Ö¡¢¿×Â®¤«¤Ä°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢ÍøÊØÀ¤ÈËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥¢¥×¥ê¤Ï¸½ºß¡¢±¿±Ä´ÉÍý¤¹¤ë7µòÅÀ¡ÊÆá¿Ü¡¢µ´ÅÜÀî¡¢¾¡±º¡¢È¢º¬¡¢ÈÃÈø¡¢èú²Ê¡¢ÉÍÌ¾¸Ð¡Ë¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÏÊÌÁñ¥ªー¥ÊーÍÍ¤Î¤ªÀ¼¤â»Ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢½ç¼¡¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÊÌÁñOWNERS¡×¤Î6¤Ä¤ÎÊØÍø¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê¼ç¤Êµ¡Ç½¡Ë
£±.½êÍ¤¹¤ëÊÌÁñ¥¿¥¦¥ó¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¥×¥Ã¥·¥åÄÌÃÎ¤Ç¼õ¿®¡Êµ¤¾Ý¡¦Æ»Ï©¾õ¶·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤Ê¤É¡Ë
£².¥Á¥ã¥Ã¥È¤Çµ¤·Ú¤ËÁêÃÌ¡ÊÅÅÏÃ¤äÂÐÌÌ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥Æ¥¥¹¥È¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤â²ÄÇ½¡Ë
£³.¥é¥¤¥Õ¥µ¥Ýー¥È¤Î°ÍÍê¤«¤é¼êÇÛ¾õ¶·¤Þ¤Ç¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¤ä¼Ì¿¿¤Ç¿ÊÄ½¤ò¿ï»þ³ÎÇ§
£´.ÀÁµá½ñ¡¦»ÙÊ§¤¤ÌÀºÙ¡¦Æþ¶â¾õ¶·¤ò¥¢¥×¥ê¾å¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤â³ÎÇ§
£µ.ÊÌÁñ´ÉÍý³Ð½ñ¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥ô¥£¥éÅù¤Î´ÉÍýÁÈ¹çÁí²ñ´ØÏ¢»ñÎÁ¡ÊµÄ°Æ½ñ¤Ê¤É¡Ë¤Î±ÜÍ÷¤¬²ÄÇ½
£¶.¥¢¥ó¥±ー¥È²óÅú¡¢ÀâÌÀ²ñ¤Î½Ð·çÅÐÏ¿¡¢´ÉÍýÁÈ¹çÁí²ñ¤ÎµÄ·è¸¢¹Ô»È¤¬²ÄÇ½
¡ÖÊÌÁñOWNERS¡×³µÍ×
¡ÚÄó¶¡³«»Ï¡Û2026Ç¯3·î9Æü (·î)
¡ÚÂÐ¾Ý¡ÛÅìµÞÉÔÆ°»º¡¦ÅìµÞ¥ê¥¾ー¥Ä&¥¹¥Æ¥¤¤¬´ÉÍý¡¦±¿±Ä¤¹¤ëÊÌÁñ¤Î¥ªー¥ÊーÍÍ
¡ÚÂÐ¾ÝµòÅÀ¡ÛÆá¿Ü¡¢µ´ÅÜÀî¡¢¾¡±º¡¢È¢º¬¡¢ÈÃÈø¡¢èú²Ê¡¢ÉÍÌ¾¸Ð
¡ÚÍøÍÑÎÁ¶â¡ÛÌµÎÁ
¡ÚÍøÍÑÊýË¡¡Û¡¦¥ªー¥ÊーÍÍ¤´¤È¤ËÀìÍÑ¤ÎQR¥³ー¥É¡Ê¾·ÂÔÍÑ¡Ë¤òÈ¯¹Ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦ID¡¿¥Ñ¥¹¥ïー¥É¤òÀßÄê¤Î¾å¡¢°ÆÆâ¤Ë½¾¤¤¥¢¥×¥ê¤ò¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊApp Store¡¿Google Play¾å¤Ï°ìÈÌÈó¸ø³«¡¦¾·ÂÔÀ©¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¸å¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¡¢ÆóÃÊ³¬Ç§¾Ú¤Ç¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò¶¯²½
¢¨¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¤âÍøÍÑ²ÄÇ½
¢£ÅìµÞ¥ê¥¾ー¥Ä&¥¹¥Æ¥¤¤Î¥é¥¤¥Õ¥µ¥Ýー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÊÌÁñ¥ªー¥ÊーÍÍ¤ÎÆü¾ï¤ÎÍøÊØÀ¤È²÷Å¬À¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÀ¸³è»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£·úÊª¡¦ÀßÈ÷¤ÎÊÝ¼é´ÉÍý¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Êë¤é¤·¤Ë´Ø¤ï¤ë³Æ¼ï¼êÇÛ¡¦Âå¹Ô¶ÈÌ³¤òÁ´¹ñ¤Î³ÆÊÌÁñ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ë´ÉÍý»öÌ³½ê¤¬¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊÌÁñ¥ªー¥ÊーÍÍ¤¬¤´ÉÔºß¤ÎºÝ¤â¡¢´ÉÍý»öÌ³½ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤·¡¢Å¬µ¹¿ÊÄ½¡¦¾õ¶·¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¼ç¤Ê¥µ¥Ýー¥ÈÎã¡ä
¡¡¡¦¼¼ÆâÀ¶ÁÝ¡¢Åà·ëËÉ»ß¡¢½üÀã¡¢Äí±à´ÉÍý¡¢³°¹½¤Î°Ý»ý´ÉÍý
¡¡¡¦Ï³¿åÅù¤Î¥È¥é¥Ö¥ëÈ¯À¸»þ¤Î°ì¼¡ÂÐ±þ¤ª¤è¤ÓÀìÌç¶È¼Ô¤Î¼êÇÛ¡¦Ä´À°
¡¡¡¦³°ÊÉÅÉÁõ¡¢¼¼Æâ¥ê¥Õ¥©ー¥à¤Î¿Ê¹Ô´ÉÍý¡¢¥¬¥¹ÅÀ¸¡Åù¤ÎÎ©²ñ¤¤¡¡¤Ê¤É
¢£Á´¹ñ¤ËÅ¸³«¤¹¤ëÊÌÁñ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÅìµÞÉÔÆ°»º¡¢ÅìµÞ¥ê¥¾ー¥Ä&¥¹¥Æ¥¤¤¬Á´¹ñ9¥«½ê¤ÇÅ¸³«¤¹¤ëÊÌÁñ¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢¹Âç¤Ê¼«Á³´Ä¶¤ÎÃæ¤Ë¡ÖÇñ¤Þ¤ë¡¦Í·¤Ö¡¦¿©¤Ù¤ë¡¦Êë¤é¤¹¡×µ¡Ç½¤ò½¸Ìó¤·¤¿¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥ê¥¾ー¥È¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¶õ´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÌÁñ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¡¢¥¹¥ー¾ì¤Ê¤É¤âÎÙÀÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹´üÂÚºß¤äÂ¿À¤Âå¤Ç¤ÎÂÚºß¤¬²÷Å¬¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡×¤ò·Ç¤²¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¡¢·×²è´ÖÈ²¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¿¹ÎÓÊÝÁ´¡¢ÃÏ»ºÃÏ¾Ã¡¢»ñ¸»¤ÎÃÏ°è½Û´Ä¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ø¤âÂÎ¸³¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥ê¥¾ー¥È±¿±Ä¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅ¸³«»ÜÀß¡Û
¡¡¥Ë¥»¥³¹â¸¶¥ê¥¾ー¥È¥Îー¥¹¥Ò¥ë¥º(ËÌ³¤Æ»)¡¢ÅìµÞÆá¿Ü¥ê¥¾ー¥ÈÊÌÁñÃÏ¡ÖThe Hills¡×(ÆÊÌÚ¸©)
¡¡¥¹¥Ñ¥Ã¥¯¥¹µ´ÅÜÀî(ÆÊÌÚ¸©)¡¢¾¡±ºÅìµÞ¥µ¥Ëー¥Ñー¥¯(ÀéÍÕ¸©)¡¢È¢º¬¥µ¥Ëー¥Ñー¥¯(¿ÀÆàÀî¸©)
¡¡ÅìµÞÀçÀÐ¸¶ÊÌÁñÃÏ(¿ÀÆàÀî¸©)¡¢èú²ÊÅìµÞ¥¿¥¦¥ó¥»¥ó¥¿ー(Ä¹Ìî¸©)¡¢ÈÃÈøÅìµÞ¥ê¥¾ー¥È(Ä¹Ìî¸©)
¡¡ÉÍÌ¾¸ÐÅìµÞ¥µ¥Ëー¥Ñー¥¯(ÀÅ²¬¸©)