²ÈÅÅ¤òÇã¤¦Á°¤Ë¡¢¼«Âð¤Ç»î¤»¤ë»þÂå¤Ø¡£¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é ¡ß airCloset Mall¡¢¡È»ý¤Áµ¢¤ê¥ì¥ó¥¿¥ë¡È ¤òÅ¹Æ¬¤Ë½é¼ÂÁõ

³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¢ー¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡§Å·¾Âæâ¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë²ÈÅÅÅù¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¡ØairCloset Mall¡Ê¥¨¥¢¥¯¥í¥âー¥ë¡Ë¡Ù¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥éÍÍ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§½©ÊÝ Å°¡Ë¤Î¿·Å¹ÊÞ¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥éÃÓÂÞÀ¾¸ýIT towerÅ¹¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Å¹Æ¬¤Ç¥ì¥ó¥¿¥ë¿½¤·¹þ¤ß¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ÎÆü¤«¤é¾¦ÉÊ¤ò»ý¤Áµ¢¤ê¼«Âð¤Ç»î¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡È»ý¤Áµ¢¤ê¥ì¥ó¥¿¥ë¡É¤ÎÄó¶¡¤ò2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎ¾¼Ò¤ÎÏ¢·È¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢¼«Âð¤Ç»ÈÍÑ´¶¤ò³Î¤«¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤Ç¤¤ë¡Ö»î¤·¤Æ¤«¤éÇã¤¦¡×¤È¤¤¤¦¹ØÇãÂÎ¸³¤ò¡¢Å¹Æ¬¤«¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ¼«Âð¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë·Á¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¹ØÆþÁ°¤Ë¼ÂÀ¸³è¤Ç»ÈÍÑ´¶¤ò³Î¤«¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤Î¾¦ÉÊ³ÎÇ§¤«¤é¼«Âð¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¹ØÇãÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ÈÅÅ¤Î¹ØÇãÂÎ¸³¤Î³ÈÄ¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¹â¤Þ¤ë¹ØÆþÁ°ÂÎ¸³¥Ëー¥º¤È¡Ö»î¤·¤Æ¤«¤éÇã¤¦¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è
¶áÇ¯¡¢²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤Î¹â²Á³Ê²½¡¦Â¿µ¡Ç½²½¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢¹ØÆþÁ°¤Î°Õ»×·èÄê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤è¤ê¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¥Ëー¥º¤òËþ¤¿¤¹¾¦ÉÊ¤òµá¤á¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ú¥Ã¥¯¾ðÊó¤äÅ¹Æ¬¤Ç¤Î¸ýÆ¬ÀâÌÀ¤À¤±¤Ç¤Ï»ÈÍÑ´¶¤ò½½Ê¬¤ËÇÄ°®¤·¤Å¤é¤¤¾¦ÉÊ¤â¤¢¤ê¡¢¼ÂÀ¸³è´Ä¶¤Ç¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¾å¤Ç¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Åö¼Ò¤Ï¡Ö»î¤·¤Æ¤«¤éÇã¤¦¡×¤È¤¤¤¦¹ØÇãÂÎ¸³¤Î³ÈÄ¥¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥éÍÍ¤ÎÅ¹ÊÞ¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·ÐÍ³¤Ç¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¿½¹þ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹ØÆþÁ°¤Ë¼«Âð¤Ç»î¤¹¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤ÎÄó¶¡¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿Ï¢·È¤ò¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢Å¹Æ¬¤Ç¥ì¥ó¥¿¥ë¿½¹þ¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¾¦ÉÊ¤ò»ý¤Áµ¢¤ê¼«Âð¤Ç»î¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö»î¤·¤Æ¤«¤éÇã¤¦¡×¤È¤¤¤¦¹ØÇã¤ÎÁªÂò»è¤òÇä¾ì¤Ë³ÈÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Çä¾ì¤Ë¼ÂÁõ¤¹¤ë¡È»ý¤Áµ¢¤ê¥ì¥ó¥¿¥ë¡É¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¹ØÇãÂÎ¸³
¡ØairCloset Mall¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Å¹Æ¬¤Ç¥ì¥ó¥¿¥ë¿½¹þ¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ÎÆü¤«¤é¾¦ÉÊ¤ò»ý¤Áµ¢¤ê¼«Âð¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡È»ý¤Áµ¢¤ê¥ì¥ó¥¿¥ë¡É¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¹â²Á³Ê²½¤äÂ¿µ¡Ç½²½¤Ë¤è¤ê¹ØÆþÁ°¤Ë¼ÂºÝ¤Î»ÈÍÑ´¶¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤¬¹â¤¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Å¹Æ¬¤ËÀìÍÑ¥Öー¥¹¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ØÆþÁ°¤Î¤ª»î¤·ÂÎ¸³¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç¤â¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥éÍÍ¤È¤Îºß¸ËÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢Å¹Æ¬¾¦ÉÊ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ì¥ó¥¿¥ë¤È¤·¤Æ»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¡ØairCloset Mall¡Ù¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¿Í¿¿®¡¦ºß¸Ë´ÉÍý¡¦²ó¼ý¡¦¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ê¤É¤Î±¿ÍÑ´ðÈ×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤Î¾¦ÉÊ¼õ¤±ÅÏ¤·¤«¤é¥ì¥ó¥¿¥ëÍøÍÑ¡¢ÊÖµÑ¤Þ¤Ç¤ò°ìÂÎÅª¤ËÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Æ³Æþ¸å¤Ï¡¢ÍøÍÑ¾õ¶·¤äÂÎ¸³¤ÎÀ®²Ì¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢Â¾Å¹ÊÞ¤Ø¤ÎÅ¸³«¤â¸¡Æ¤¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥éÃÓÂÞÀ¾¸ýIT tower Å¹¡×³µÍ×
¡¦¥ªー¥×¥óÆü¡§2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¦½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÀ¾ÃÓÂÞ3-28-4
¡¦¡ØairCloset Mall¡Ù¥Öー¥¹ÀßÃÖ¾ì½ê¡§4³¬¡Ö½»¡×¥Õ¥í¥¢Æâ
¢£¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥éÍÍ ¡ß ¥¨¥¢¥¯¥í¥âー¥ë¤ÎÆÃ½¸¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.biccamera.com/bc/c/service/airclosetmall/index.jsp
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¢ー¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È
ÆüËÜ½é¡¦¹ñÆâºÇÂçµé¡¢½÷À¸þ¤±¤ÎÉáÃÊÃå¤ËÆÃ²½¤·¤¿·î³ÛÀ©¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥ì¥ó¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¡ØairCloset(¥¨¥¢ー¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È)¡Ù¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤¬¤ªµÒÍÍ¤Ë»÷¹ç¤¦¤ªÍÎÉþ¤òÁª¤Ö¡Ö¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î½÷À¤Ø¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È½Ð²ñ¤¨¤ëÂÎ¸³¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÈ¼«¤Ë¹½ÃÛ¤·¤¿½Û´Ä·¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò³è¤«¤·¡¢¾¦ÉÊ¤ò»î¤·¤Æ¤«¤é¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥áー¥«ー¸øÇ§·î³ÛÀ©¥ì¥ó¥¿¥ë¥âー¥ë¡ØairCloset Mall(¥¨¥¢¥¯¥í¥âー¥ë)¡Ù¡¢ÅùÊ£¿ô¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥¢ー¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È¤Ï¡¢¥â¥Î¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤ë¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¼´¤Ë¡¢¡È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÎÉ¤¤¥â¥Î¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¨¥¢ー¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È¤Î¥µー¥Ó¥¹¡ä
·î³ÛÀ©¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥ì¥ó¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¡ØairCloset¡Ù¡§https://www.air-closet.com/
¥áー¥«ー¸øÇ§·î³ÛÀ©¥ì¥ó¥¿¥ë¥âー¥ë¡ØairCloset Mall¡Ù¡§https://mall.air-closet.com/
ÅÔÅÙÍøÍÑ·¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥ì¥ó¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¡ØairCloset Spot Rental¡Ù¡§https://www.air-closet.com/spot-rental/
¹ü³Ê¡¦¥«¥éー¿ÇÃÇ¥µ¥í¥ó¡ØairCloset Salon¡Ù¡§https://www.air-closet.com/salon/
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¼ÒÌ¾¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¢ー¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È (airCloset, Inc.)
ÀßÎ©¡§ 2014Ç¯7·î15Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO Å·¾Â æâ
Ìò°÷¡§ ¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹ Á°Àî Í´²ð¡¿¼èÄùÌò ¾®Ã« æÆ°ì
¼Ò³°¼èÄùÌò ºç¸¶ ·òÂÀÏº¡¿¼Ò³°¼èÄùÌò ·î¿¹ Àµ·û¡¿¼Ò³°¼èÄùÌò Éð»Ô ÃÒ¹Ô
½êºßÃÏ¡§ ¢©107-0062 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³3-1-31 KDÆîÀÄ»³¥Ó¥ë5F
URL¡§ https://corp.air-closet.com