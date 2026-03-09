¶â¾¡»³¡Ê¤³¤ó¤¼¤ä¤Þ¡Ë¡ÖÎÓÆ»¥¯¥êー¥óºîÀï¡×¤Ëº£Ç¯¤â»²²Ã
¡¡ÆüËÜÅÅµ¤¾Ë»Ò³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»Ô¡¢¼ÒÄ¹¡§´ßËÜ¶Ç¡Ë¤Ï¡¢3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¶â¾¡»³(¢¨)¤Î¡ÖÎÓÆ»¥¯¥êー¥óºîÀï¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ³èÆ°¤Ï¡¢¼¢²ì¸©·ªÅì»Ô¤Î¶â¾¡À¸»º¿¹ÎÓÁÈ¹ç¤¬¼çºÅ¤¹¤ë´Ä¶Èþ²½³èÆ°¤Ç¤¹¡£ÈüÇÊ¸Ð¤Î¿å¼Á¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢¿¹ÎÓ¤Î´Ä¶ÊÝÁ´¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ÎÓÆ»¤«¤éÉÔË¡Åê´þ¤µ¤ì¤¿Âç·¿¤´¤ß¤Ê¤É¤Î²ó¼ý¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï°ÊÁ°¤è¤ê¤³¤Î³èÆ°¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÃÏ°è¤ÈÏ¢·È¤·¤¿´Ä¶ÊÝÁ´³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡Ê»ýÂ³²ÄÇ½¡Ë¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¶â¾¡»³¤Ï¡¢¼¢²ì¸©ÆîÉô¤Î·ªÅì»Ô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë»³¤Ç¡¢ÈüÇÊ¸Ð¤ÎÆîÂ¦¤Ë¹¤¬¤ë¡Ö¸ÐÆî¥¢¥ë¥×¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»³°è¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¡£Ë¤«¤Ê¼«Á³¤È¥Ï¥¤¥¥ó¥°¥³ー¥¹¤òÍ¤·¡¢ÃÏ°è¤Î·Æ¤¤¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ó¼ý¤µ¤ì¤¿¤´¤ß¤ò»ÅÊ¬¤±¤¹¤ëÍÍ»Ò
¢£¼¢²ì¤Î¿¹¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¡¢Êì¤Ê¤ë¸Ð¡ÖÈüÇÊ¸Ð¡×¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ËÄÌ¤¸¤ë
¡¡¼¢²ì¸©¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤â¤¢¤ëÈüÇÊ¸Ð¤Î¿å¼Á¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Ë¹¤¬¤ë¿¹ÎÓ¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê´ÉÍý¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸©Æâ¤Î°ìÉô¤ÎÎÓÆ»¤Ç¤Ï²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤ä²È¶ñ¡¢¸Å¥¿¥¤¥ä¤Ê¤É¤ÎÉÔË¡Åê´þ¤¬¸å¤òÀä¤¿¤º¡¢¿¹ÎÓ´Ä¶¤Î°²½¤¬¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤ÏÈüÇÊ¸Ð¤Î¿å¼Á¤ËÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤¬Í«Î¸¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢»º¶ÈÇÑ´þÊª¤äÂç·¿¤´¤ß¤Ï½èÊ¬¤ËÈñÍÑ¤òÍ×¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¿ÍÌÜ¤Ë¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤ÎÓÆ»±è¤¤¤ËÅê´þ¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢¶â¾¡À¸»º¿¹ÎÓÁÈ¹ç¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯¤³¤Î»þ´ü¤ËÉÔË¡Åê´þÊª¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¡ÖÎÓÆ»¥¯¥êー¥óºîÀï¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶â¾¡»³¼þÊÕ¤Î¿¹ÎÓ¤ò·òÁ´¤Ê¾õÂÖ¤Ç°Ý»ý¤·¡¢ÈüÇÊ¸Ð¤Î¿å¼ÁÊÝÁ´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤Î³èÆ°¤ËÅö¼Ò¤â»¿Æ±¤·¡¢ËèÇ¯¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤Î³èÆ°¤Ç¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Ï20Âå～60Âå¤Þ¤Ç¤Î¼Ò°÷¡¢¹ç·×£¹Ì¾¡Ê¤¦¤Á£³Ì¾¤Ï½é»²²Ã¡Ë¤¬»²²Ã¤·¡¢£²ÈÉ¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÎÓÆ»¤òÀ¶ÁÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶â¾¡À¸»º¿¹ÎÓÁÈ¹ç¤Îß·¹¬»ÊÁÈ¹çÄ¹¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯À¶ÁÝ³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª¤«¤²¤Ç°ÊÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤´¤ß¤ÎÎÌ¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·¤¿¤ËÉÔË¡Åê´þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤´¤ß¤âÂ¿¤¯¡¢°ú¤Â³¤ÎÓÆ»À¶ÁÝ¤ÎÉ¬Í×À¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ÆüËÜÅÅµ¤¾Ë»Ò¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼Ò²ñ¼Â¸½¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¡¡Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¡Ö´Ä¶¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¡É¼«Á³¤È¤Î¶¦À¸¡É¤ò¡¢¤Þ¤¿¡Ö¼Ò²ñ¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¡ÉÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤Î¶¦À¸¡É¤ò¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼Ò²ñ¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤ËÅö¼Ò¥°¥ëー¥×¤¬¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2018Ç¯¤«¤éJ-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¤ò³«»Ï¤·¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¿¹ÎÓ´ÉÍý¤Ë¤è¤ëCO2ÇÓ½Ðºï¸º¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡J-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤È¤Ï¡¢¿¹ÎÓÊÝÁ´³èÆ°Åù¤òÄÌ¤¸¤Æºï¸º¤µ¤ì¤¿CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤ò¹ñ¤¬Ç§¾Ú¤·¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¼è°ú¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£´ë¶È¤¬¤³¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤ÎÇÓ½Ð¤òÁê»¦¤·¤Ê¤¬¤é´Ä¶ÊÝÁ´¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤ÏJ-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ¸µ¤Î¿¹ÎÓÊÝÁ´¤ò»Ù¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤ë·Á¤Ç¡ÖÎÓÆ»¥¯¥êー¥óºîÀï¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£J-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë»Ù±ç¤È¸½¾ì¤Ç¤ÎÀ¶ÁÝ³èÆ°¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¡¢ÃÏ°è¤Î´Ä¶ÊÝÁ´¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡J-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡§https://japancredit.go.jp/
¢£¼Â»Ü³µÍ×
ÆüÄø¡§2026Ç¯3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë8:30～12:00
¾ì½ê¡§¶â¾¡»³ÎÓÆ»¡Ê¼¢²ì¸©·ªÅì»Ô¡Ë
ºî¶ÈÆâÍÆ¡§ÎÓÆ»¼þÊÕ¤ÎÉÔË¡Åê´þ¤´¤ß¤Î²ó¼ý¡¦±¿ÈÂ¡¦Ê¬ÊÌ
»²²Ã¼Ô¡§·×54Ì¾¡Ê¤¦¤ÁÅö¼Ò9Ì¾¡Ë
¢£»²²Ã¼Ò°÷¤Î´¶ÁÛ
- ½é¤á¤Æ»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÎÓÆ»¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤«¤é¡¢°ìÈÌÆ»¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤´¤ß¤ò½¦¤¦¤è¤¦¤Ê¥¤¥áー¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤äÎäÂ¢¸Ë¡¢É÷Ï¤³ø¤¬¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¾×·â¤Ç¤·¤¿¡£
- »²²Ã2²óÌÜ¤Ç¤¹¡£µîÇ¯À¶ÁÝ¤·¤¿¾ì½ê¤Ë¥¿¥¤¥ä¤¬30¸Ä¤Û¤É¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã«Äì¤«¤é¥íー¥×¤Ç£±¸Ä¤º¤Ä°ú¤ÃÄ¥¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£ËèÇ¯¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â°ìÇ¯¤Ç¤Þ¤¿¿·¤·¤¤¤´¤ß¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢J-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Î³èÍÑ¤äÃÏ°è¤Î´Ä¶ÊÝÁ´³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¼¢²ì¸©¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
ÆüËÜÅÅµ¤¾Ë»Ò³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÆÃ¼ì¥¬¥é¥¹¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£¿·¤¿¤Êµ¡Ç½¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÆÃ¼ì¥¬¥é¥¹¤Ï¡¢ÈÄ¤ä´É¡¢»å¡¢Ê´Ëö¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ½ÉÊ¤Ë»Ñ¤òÊÑ¤¨¡¢È¾Æ³ÂÎ¤ä¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢ÅÅ»Òµ¡´ï¡¢°åÎÅ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤¬70Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤ÇËá¤¾å¤²¤Æ¤¤¿µ»½Ñ¤È¼ÂÀÓ¤Ë¤è¤ê³«È¯¤µ¤ì¤¿ÆÃ¼ì¥¬¥é¥¹¤Ï¡¢Êë¤é¤·¤Î¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤«¤é»º¶È¤ÎºÇÀèÃ¼¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§ÆüËÜÅÅµ¤¾Ë»Ò³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§¼ÒÄ¹¡¡´ßËÜ ¶Ç
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»ÔÀ²ÍòÆóÃúÌÜ7ÈÖ1¹æ
ÁÏÎ©¡¡¡¡¡¡¡§1949Ç¯12·î1Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§ÆÃ¼ì¥¬¥é¥¹À½ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ª¤è¤Ó¥¬¥é¥¹À½Â¤µ¡³£¤ÎÀ½ºî¡¦ÈÎÇä
URL¡¡¡¡¡¡¡§https://www.neg.co.jp/