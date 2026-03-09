ÀÄ»³¾¦»ö¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¡×7Ç¯Ï¢Â³Ç§Äê
ÀÄ»³¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§±óÆ£ ÂÙ»°¡Ë¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤Ë¤è¤ë·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¤Ë¤ª¤¤¤Æ3·î9Æü¡Ê·î¡Ë¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¡×¤Ë7Ç¯Ï¢Â³¤ÇÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¿ÍÅª»ñËÜ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡Ö½¾¶È°÷¤Î¿ÈÂÎ¤È¿´¤Î·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¡×¡ÖÀ¸¤À¸¤¤ÈÆ¯¤¯¤³¤È¤Î½ÐÍè¤ë¿¦¾ì´Ä¶¤Å¤¯¤ê¡×¤ò·ò¹¯·Ð±Ä¤ÎÌÜÅª¤È¤·¡¢½¾¶È°÷¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯ÊÝ»ý¡¦Áý¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½÷ÀÆÃÍ¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤Î²þÁ±¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¼õ¿ÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÁ´½÷À½¾¶È°÷¤Ë¸þ¤±¤¿»ÒµÜðô¤¬¤ó¸¡ºº¤Î¼Â»Ü¤ÎÂ¾¡¢³°Éô¤ÎÀìÌçµ¡´Ø¤Ë¤è¤ë·ò¹¯¡¦°åÎÅ¡¦²ð¸î¡¦¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤Î24»þ´ÖÁêÃÌÁë¸ýÂÐ±þ¡¢Á´»ö¶È¾ì¡Ê50Ì¾Ì¤Ëþ´Þ¤à¡Ë¤Î½¾¶È°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¹¥È¥ì¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯¡¢²Ã¤¨¤ÆÂ¿ºÌ¤ÊµÙ²ËÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤ë¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËºòÇ¯ÅÙ¤«¤é³«»Ï¤·¤¿Á´½¾¶È°÷ÂÐ¾Ý¤Î¥Ø¥ë¥¹¥ê¥Æ¥é¥·ー¤Î¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¸¦½¤¤Ç¤Ï·ò¹¯¿ÇÃÇ¹àÌÜ¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê²òÀâ¤ò¹Ô¤¤¡¢½¾¶È°÷¤¬·ò¹¯¿ÇÃÇ·ë²Ì¤«¤é¼«¿È¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤Ë¤è¤ê¶½Ì£¤ò»ý¤Á¤½¤Î²þÁ±¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤è¤¦¡¢½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯ÊÝ»ý¡¦Áý¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¤È¤Ï¡ä
ÆÃ¤ËÍ¥ÎÉ¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÂç´ë¶È¤äÃæ¾®´ë¶ÈÅù¤ÎË¡¿Í¤òÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬Ç§Äê¤¹¤ë¸²¾´À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£·ò¹¯·Ð±Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÍ¥ÎÉ¤ÊË¡¿Í¤ò¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤äµá¿¦¼Ô¡¢´Ø·¸´ë¶È¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤Ê¤É¤«¤é¡Ö½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ò·Ð±ÄÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëË¡¿Í¡×¤È¤·¤Æ¼Ò²ñÅª¤ËÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÐÅµ¡§·ÐºÑ»º¶È¾Ê¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È
<·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¼ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß>
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/115161/table/371_1_9f2c0c486eca91096ff79423de05a750.jpg?v=202603090751 ]
¢£¥¦ー¥Þ¥ó¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©
Åö¼Ò¤ÎËÜÉô¡¢Å¹ÊÞ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÇÁªÇ¤¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢½¾¶È°÷¤Î·ëº§¤ä½Ð»º¡¢°é»ù¡¢²ð¸î¤ÎÉüµ¢»þ¤Ê¤É¤ËºÝ¤·¡¢»Å»ö¤È¤ÎÎ¾Î©¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÅÏÃ¤ä¥áー¥ë¤Çµ¤·Ú¤ËÁêÃÌ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤é¤ì¤ëÁêÃÌÁë¸ý¤òÀß¤±¡¢¸Ä¿Í¸Ä¿Í¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥é¥¤¥Õ¥ïー¥¯¥×¥é¥ó¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È»Ù±ç¤Î¥±ー¥¹¥¹¥¿¥Ç¥£¤ò¾ðÊó¶¦Í¤·¡¢½¾¶È°÷¤ÎÁê¸ßÍý²ò¤È³Æ¼ïÀ©ÅÙ¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦³Æ¼ï¸¦½¤¤Î¼Â»Ü¤ä¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤ÎºîÀ®¤â¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÃ´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡Ê¿Í»öÉô ¥Þ¥Í¥¸¥ãー Í²ì ¾®²Æ¡Ë¡ä
Åö¼Ò¤Ï½÷À½¾¶È°÷¤Î¹½À®Èæ¤¬Ìó55¡ó¤È¹â¤¯¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Îð¤âÃËÀ¤è¤êÄã¤¤¤¿¤á¡¢¤È¤¯¤Ë½÷ÀÆÃÍ¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ë¤ª¤¤¤Æ2018Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï40ºÐ°Ê¾å¤Î½÷À½¾¶È°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë»ÒµÜðô¤¬¤ó¸¡ºº¥¥Ã¥È¤ÎÇÛÉÛ¤È¥Þ¥ó¥â¥°¥é¥Õ¥£ー¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2019Ç¯¤«¤é¤Ï39ºÐ°Ê²¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â»ÒµÜðô¤¬¤ó¸¡ºº¥¥Ã¥È¤ÎÇÛÉÛ¤ÈÆý¤¬¤ó¥¨¥³ー¸¡ºº¤ÎÁ´³ÛÊä½õ¤ò½çÈÖ¤ËËèÇ¯¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â»ÒµÜ¤¬¤ó¡¦Æý¤¬¤ó¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤Ë·Ò¤¬¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÁ´½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯ÊÝ»ý¤òÌÜ»Ø¤·¤¿³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¡¢¤è¤ê½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£