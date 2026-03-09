±Ç²è¡Ö¤¤«¤ó¤·¤ã¥Èー¥Þ¥¹ ¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë²Î¤ª¤¦ ¥É¥ì¥ß¥Õ¥¡¢ö¥½¥ÉーÅç¡×¸ø³«µÇ°¥Èー¥Þ¥¹¥é¥ó¥É MUSIC FESTIVAL ³«ºÅ¡¡3·î14Æü(ÅÚ)¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È!!
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡(C)2026 Gullane (Thomas) Limited.¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡ÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¡Ê»³Íü¸©ÉÙ»ÎµÈÅÄ»Ô¡Ë¤Ë¤¢¤ëÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¤Î¡È¤¤«¤ó¤·¤ã¥Èー¥Þ¥¹¡É¤Î²°³°·¿¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¡Ö¥Èー¥Þ¥¹¥é¥ó¥É¡×¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯3·î14Æü(ÅÚ¡Ë～5·î10Æü(Æü)¤Î´ü´Ö¡¢¿·ºî±Ç²è¡Ø¤¤«¤ó¤·¤ã¥Èー¥Þ¥¹ ¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë²Î¤ª¤¦ ¥É¥ì¥ß¥Õ¥¡¢ö¥½¥ÉーÅç¡Ù¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥Èー¥Þ¥¹¥é¥ó¥É MUSIC FESTIVAL¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡Âç¿Íµ¤¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥·¥çー¡Ö¥Èー¥Þ¥¹¥é¥ó¥ÉPLAY ON!¡×¤¬¡¢¡Ö¤¦¤¿¤ª¤¦¢ö¤ª¤É¤í¤¦¡ª²»³Úº×¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢±Ç²è¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤Î¤ª·»¤µ¤ó¡¦¤ª»Ð¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë±Ç²è¥½¥ó¥°¤ä¼çÂê²Î¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥À¥ó¥¹¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â»×¤ï¤º¾Ð´é¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÎ©ÂÎÌÂÏ©¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥µー¥«¥¹¡×¤Ï¡¢±Ç²è¥³¥é¥Ü¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢2¤Ä¤Î¥³ー¥¹¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢±Ç²è¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Èー¥Þ¥¹¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Ï¡Ö¥Ë¥¢¤Î¥á¥í¥Ç¥£¥Ð¥¿ー¥Á¥¥ó¥«¥ìー¡×¡Ö¥Ë¥¢¤Î¤Ë¤³¤Ë¤³¥ª¥ì¥ó¥¸¥Õ¥ëー¥Ä¥µ¥ó¥É¡×¤Ê¤É¥Ë¥¢¤ä²»³Ú¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥Õー¥É¥á¥Ë¥åー¤Ç¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡²Î¤Ç¿´¤È¿´¤ò¤Ä¤Ê¤°¡¢²»³Ú¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¡Ö¥Èー¥Þ¥¹¥é¥ó¥É MUSIC FESTIVAL¡×¤Ë¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø¥Èー¥Þ¥¹¥é¥ó¥É MUSIC FESTIVAL¡Ù¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ
¢£³«ºÅ´ü´Ö
2026Ç¯3·î14Æü(ÅÚ)～5·î10Æü(Æü)
¢£ÆâÍÆ
(£±)¥Èー¥Þ¥¹¥é¥ó¥É PLAY ON!～±Ç²è¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëVer.～
¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥·¥çー¡ÖPLAY ON!¡×¤ò±Ç²è¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤Î¤ª·»¤µ¤ó¡¦¤ª»Ð¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢±Ç²è¼çÂê²Î
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡×¤Ê¤É¤Î±Ç²è¥½¥ó¥°¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥À¥ó¥¹¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥áー¥¸
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û
2026Ç¯3·î14Æü(ÅÚ)～15Æü(Æü)¡¢20Æü(¶â½Ë)～22Æü(Æü)¡¢3·î28Æü(ÅÚ)～29Æü(Æü)¡¢4·î25Æü(ÅÚ)～26Æü(Æü)¡¢29Æü(¿å½Ë)¡¢5·î2Æü(ÅÚ)～5·î6Æü(¿å)
³ÆÆü14»þ00Ê¬～
¡Ú³«ºÅ¾ì½ê¡Û
¥Èー¥Þ¥¹¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥ÈÁ°¡¡¢¨±«Å·»þ¤Ï¥Èー¥Þ¥¹¤Î¥É¥¥É¥¥×¥ì¥¤¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤Æ¼Â»Ü¡£
(£²)Î©ÂÎÌÂÏ©¥Èー¥Þ¥¹¥µー¥«¥¹±Ç²è¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëVer¡¥
¡ÖÎ©ÂÎÌÂÏ©¥Èー¥Þ¥¹¥µー¥«¥¹¡×¤¬±Ç²èÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£±Ç²è¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥Ñ¥Í¥ë¤ä¥¹¥¿¥ó¥×¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦ÌÂÏ©¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û
2026Ç¯3·î14Æü(ÅÚ)～5·î10Æü(Æü)
¢¨¹ÓÅ·»þ¤Ï¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬±¿µÙ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±Ç²è¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Û
¥Èー¥Þ¥¹¥³ー¥¹¡¦¥Ë¥¢¥³ー¥¹¤Î2¥³ー¥¹¤ò¥¯¥ê¥¢¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë±Ç²è¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÇÛÉÛ½ªÎ»¡£
¢¨¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥¤¥áー¥¸
(£³)¥Èー¥Þ¥¹¥É¥¥É¥¥×¥ì¥¤¥°¥é¥¦¥ó¥É¡¡±Ç²è¤Ì¤ê¤¨¥³ー¥ÊーÅÐ¾ì¡ª
¥Èー¥Þ¥¹¤Î¥É¥¥É¥¥×¥ì¥¤¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë±Ç²è¤Ì¤ê¤¨¥³ー¥Êー¤òÀßÃÖ¡£±Ç²è¸ÂÄê¤Ì¤ê¤¨¤ÇÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û
2026Ç¯3·î14Æü(ÅÚ)～5·î10Æü(Æü)
¢¨¤Ì¤ê¤¨¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¡Ú³«ºÅ¾ì½ê¡Û
¥Èー¥Þ¥¹¤Î¥É¥¥É¥¥×¥ì¥¤¥°¥é¥¦¥ó¥É
¡ÚÎÁ¶â¡Û
ÌµÎÁ
¢¨ÊÌÅÓ¥ï¥ó¥Ç¥¤¥Ñ¥¹¡¢¥Èー¥Þ¥¹¥é¥ó¥É¥Ñ¥¹¤Þ¤¿¤ÏÍøÍÑ·ô¤¬É¬Í×¡£
¢¨¤Ì¤ê¤¨¥¤¥áー¥¸
(£´)´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー
¡Ú¥Èー¥Þ¥¹¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Û
¡¦¥Ë¥¢¤Î¥á¥í¥Ç¥£¥Ð¥¿ー¥Á¥¥ó¥«¥ìー1,500±ß
¡¦¥Ë¥¢¤Î¤Ë¤³¤Ë¤³¥ª¥ì¥ó¥¸¥Õ¥ëー¥Ä¥µ¥ó¥É750±ß
¡¦¥Ë¥¢¤È¥Èー¥Þ¥¹¤Î¤Ê¤«¤è¤·¥Ñ¥ó¥±ー¥500±ß
¡Ú¥Ï¥Ã¥È¶ªÉ×¿Í¤Î¤ª¤ä¤Ä²°¤µ¤ó¡Û
¡¦¥É¥ì¥ß¥Õ¥¡¥½¥ÉーÅç¥ª¥ì¥ó¥¸¥Õ¥íー¥È900±ß
¡Ú¥«¥¤¥ó¥É¥êーÉ×¿Í¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¡Û
¡¦¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¡õ¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¤×¤ë¤×¤ë¥á¥í¥Ç¥£¥½ー¥À¡¡850±ß
¢£ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.fujiq.jp/event/thomasland_spring2026.html
ÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É±Ä¶È¥Çー¥¿
¢£±Ä¶È»þ´Ö
¥Èー¥Þ¥¹¥é¥ó¥É¡¡9¡§00～17¡§00
ÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É9¡§00～19¡§00¡ÊÆü¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¢¨¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.fujiq.jp/area/thomas/index.html?page=s1
¢£ÎÁ¶â
Æþ±àÎÁ¡§ÌµÎÁ
¡¦¥Èー¥Þ¥¹¥é¥ó¥É¥Ñ¥¹¡Ê¥Èー¥Þ¥¹¥é¥ó¥É¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¾è¤êÊüÂê¤Î°ìÆü·ô¡Ë
Âç¿Í¡¦Ãæ¹âÀ¸3,000±ß～3,500±ß¡¢¾®³ØÀ¸2,500±ß～2,800±ß¡¢ÍÄ»ù¡¦¥·¥Ë¥¢2,000±ß～2,300±ß
¡¦¥ï¥ó¥Ç¥¤¥Ñ¥¹¡§Âç¿Í6,000±ß～7,800±ß¡¢Ãæ¹âÀ¸5,500±ß～7,300±ß ¡¢¾®³ØÀ¸4,400±ß～5,000±ß¡¢ÍÄ»ù¡¦¥·¥Ë¥¢2,100±ß～2,500±ß
¢¨Æü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎÁ¶â¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¸òÄÌ
¤ª¼Ö¤Î¾ì¹ç
¡¦¿·½É¤«¤éÃæ±û¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÇÌó80 Ê¬¡¢²Ï¸ý¸Ð IC ¤ËÎÙÀÜ
¡¦Åìµþ¤«¤éÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¡¦¸æÅÂ¾ì IC¡¢ÅìÉÙ»Î¸Þ¸ÐÆ»Ï©·ÐÍ³¤ÇÌó90Ê¬
¥Ð¥¹¤Î¾ì¹ç
¡¦¿·½É¤«¤é¹âÂ®¥Ð¥¹¤ÇÌó100Ê¬
¡¦Åìµþ¤«¤é¹âÂ®¥Ð¥¹¤ÇÌó110Ê¬¡¡¤¤¤º¤ì¤â¡ÖÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¡×²¼¼Ö
¢¨¼óÅÔ·÷¤ÎÂ¾¡¢Ì¾¸Å²°¡¢´ØÀ¾Åù30¥ö½ê°Ê¾å¤«¤éÄ¾ÄÌ¥Ð¥¹±¿¹ÔÃæ
ÅÅ¼Ö¤Î¾ì¹ç
¡¦JRÃæ±ûËÜÀþÂç·î±Ø¤ÇÉÙ»ÎµÞ¹ÔÀþ¤Ë¾è´¹¡¢Âç·î±Ø¤«¤éÌó50Ê¬
ÉÙ»ÎµÞ¹ÔÀþ¡ÖÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É±Ø¡×¤«¤éÄ¾·ë
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É
ÂåÉ½¼Ô¡§¾å¸¶¡¡¸ü
ÀßÎ©¡§1964Ç¯6·î1Æü
½êºßÃÏ¡§»³Íü¸©ÉÙ»ÎµÈÅÄ»Ô¿·À¾¸¶5ÃúÌÜ6ÈÖ1¹æ
¸ø¼°HP¡§https://www.fujiq.jp/