¥¥ê¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026(¥Û¥ï¥¤¥È500)¡×Ç§Äê¤ò¼èÆÀ
¡¡¥¥ê¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò(¼ÒÄ¹ COO ÆîÊý·ò»Ö)¤Ï¡¢ÊÝ¸±¼Ô¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡È·ò¹¯·Ð±Ä¡É¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÆÃ¤ËÍ¥ÎÉ¤ÊË¡¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026(¥Û¥ï¥¤¥È500)¡×¤ò¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤«¤é3·î9Æü¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¥ê¥ó¥°¥ëー¥×¤ÏÄ¹´ü·Ð±Ä¹½ÁÛ¡ÖInnovate2035!¡×¤òºöÄê¤·¡¢¡Ö¿Í¤Èµ»½Ñ¤ÎÎÏ¤Ç¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤·Â³¤±¤ëCSVÀè¿Ê´ë¶È¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤ò¤â¤Ã¤È¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¼òÎà»ö¶È¤ò±Ä¤à¥¥ê¥ó¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¡×¤òÁ°Äó¤Ë¡Ö·ò¹¯¡×¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡×¡Ö´Ä¶¡×¤ò½ÅÅÀ²ÝÂê¤È¤·¤ÆÁªÄê¤·¡¢¤³¤³¤íË¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¸¥ç¥ó¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï½¾¶È°÷¼«¿È¤¬¡¢ÂÎ¡¦¿´¡¦¼Ò²ñÅªÂ¦ÌÌ¤ò´Þ¤à¡Ö·ò¹¯¡×¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê´ðÈ×¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¥ê¥ó¥°¥ëー¥×¤Ï½ÅÅÀ²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö·ò¹¯¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¼Â¸½¡×¤ò·Ç¤²¡¢½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤ä»Üºö¤Î¿ä¿Ê¡¢½¾¶È°÷¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤äÀ¸³è½¬´·¤Î²þÁ±¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯2·î¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¥¥ê¥ó·ò¹¯Àë¸À¡×¤ò¡Ö¥¥ê¥ó¥°¥ëー¥× ¥¦¥§¥ë¥Óー¥ó¥°Àë¸À¡ÊKirin Group¡Çs Well-being Statement¡Ë¡×¤Ëºþ¿·¤·¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¥ê¥ó¥°¥ëー¥×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½¾¶È°÷¤¬Æ¯¤¯¤è¤í¤³¤Ó¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤â¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¼Â¸½¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¥ê¥ó¥°¥ëー¥×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡Ö¥Ø¥ë¥¹¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹ÎÎ°è¡×¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¡Ö·ò¹¯¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ½¾¶È°÷¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¤¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬ÌÀ¤ë¤¯À¸¤À¸¤¤ÈÆ¯¤¤¬¤¤¤ò¹â¤á¡¢·ò¹¯¤Ê¾õÂÖ¤È°ÂÁ´¤ËÆ¯¤±¤ë´Ä¶¤äµ¡²ñ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·ò¹¯¥ê¥Æ¥é¥·ー¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¼òÎà¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¤â½¾¶È°÷¤ÎÅ¬Àµ°û¼ò¤¬¼Ò²ñ¤Î¼êËÜ¤È¤Ê¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¥ê¥ó¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¼«Á³¤È¿Í¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ç¡¢¡Ö¿©¤È·ò¹¯¡×¤Î¿·¤¿¤Ê¤è¤í¤³¤Ó¤ò¹¤²¡¢¤³¤³¤íË¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢£·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¼Â¸½
¡Ú¥¥ê¥ó¥°¥ëー¥×¡¡¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°Àë¸À¡ÊKirin Group¡Çs Well-being Statement¡Ë¡Û
·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¼Â¸½ | ·ò¹¯ | KIRIN - ¥¥ê¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò(https://www.kirinholdings.com/jp/sustainability/materiality/well-being/1_7/)
¡Ú·ò¹¯·Ð±Ä¿ä¿ÊÂÎÀ©¡Û
2022Ç¯¤Ë¡Ö¥¥ê¥ó¥°¥ëー¥×·ò¹¯·Ð±Ä¿ä¿Ê²ñµÄ¡×¤òÀßÃÖ¡£À®²Ì»ØÉ¸¤òÄê¤á¡¢¥°¥ëー¥×²£ÃÇ¤ÇPDCA¤ò¿ä¿Ê¡£
¡ÚÀ®²Ì»ØÉ¸¡Û
£±. »ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È
£². ¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¥£ー¥º¥à¢¨1¤ÎÄ´ºº¥¹¥³¥¢
£³. ¥ïー¥¯¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È
£´. LTIR¢¨2
£µ. Å¬Àµ°û¼ò¸¦½¤¼Â»ÜÎ¨
¢£¡Ö¥¥ê¥ó¥°¥ëー¥×CSV¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¡×
¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹ | ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£ | KIRIN - ¥¥ê¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡(https://www.kirinholdings.com/jp/sustainability/commitment_performance/)
¢£¡Ö¥¥ê¥ó¥°¥ëー¥×ESG¥Çー¥¿¥Ö¥Ã¥¯¡×
Kirin Group ESG Databook 2025(https://www.kirinholdings.com/jp/investors/files/pdf/esgdatabook2025.pdf)
¢¨1 ·ò¹¯¤ÎÌäÂê¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Î¤³¤È
¢¨2 Ç¯´Ö¤Î¤Ù¼ÂÏ«Æ¯»þ´Ö¿ô100Ëü»þ´Ö(½¾¶È°÷´¹»»¤Ç¤ÏÌó500¿Í)¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¡¢1Æü°Ê¾å¤ÎµÙ¶È¤òÈ¼¤¦Ï«Æ¯ºÒ³²È¯À¸·ï¿ô