¡Ú¥Ñ¥¹¥ー¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¡ÛÆüËÜ¤ÎÇ§¾Ú¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÃ´¤¦Liquid¼Ò¤¬¸ì¤ë¡Ö¥Ñ¥¹¥ー¾è¤Ã¼è¤ê¤Î¼ê¸ý¤ÈÂÐºö¡×¥¦¥§¥Ó¥Êー³«ºÅ¡¿ÌµÎÁ¡¿2026Ç¯3·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë11:00～
ELEMENTS¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼ÒLiquid¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ä¹Ã«Àî ·Éµ¯¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¡¢¡Ö¥Ñ¥¹¥ー¾è¤Ã¼è¤ê¤Î¼ê¸ý¤ÈÂÐºö¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢³Æ¥µー¥Ó¥¹¤Î¥í¥°¥¤¥ó»þ¤Ë¡¢´é¡¦»ØÌæ¡¦PIN¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥Ñ¥¹¥ïー¥É¥ì¥¹¤ÎÅö¿ÍÇ§¾Ú¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ñ¥¹¥ー¡×¤¬ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢eSIMºÆÈ¯¹Ô¤Î°ÍÑ¤Ë¤è¤ëSIM¾è¤Ã¼è¤ê¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¸½¼Â¤Î¶¼°Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤Ï¡¢Åö¼Ò¼èÄùÌòºÇ¹â¼¹¹ÔÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCOO¡Ë¤Î ÊÝ²Ê ½¨Ç·¡Ê¤Û¤·¤Ê¡¦¤Ò¤Ç¤æ¤¡Ë¤¬¡¢¤¤¤ÞÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëSIM¾è¤Ã¼è¤ê¤Î¼ê¸ý¤äÈï³²¤ÎÂç¤¤µ¡¢Ç§¾Ú¥·ー¥óÊÌ¤Ë±þ¤¸¤¿¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°ÂÑÀMFA¡ÊÂ¿Í×ÁÇÇ§¾Ú¡Ë¤ÎÀß·×ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¡§https://auth260317.peatix.com/(https://auth260317.peatix.com/)
¢£³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡§2026Ç¯3·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë 11:00～12:30¡Ê90Ê¬¡Ë
·Á¼°¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
Äê°÷¡§500Ì¾¡ÊÀèÃå½ç¡Ë
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒLiquid
¿½¹þÄùÀÚ¡§2026Ç¯3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë23:00
¢¨¤ª¿½¤·¹þ¤ß´°Î»¸å¡¢³«ºÅÁ°Æü¤Þ¤Ç¤Ë»ëÄ°ÍÑURL¤ò¥áー¥ë¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¶¥¹çÂ¾¼ÒÍÍ¤Î¤´»²²Ã¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¦¥§¥Ó¥ÊーÆâÍÆ
¡Ö¥Ñ¥¹¥ー¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤«¤é¡¢¤â¤¦°ÂÁ´¡×¨¡¨¡¤½¤ÎÇ§¼±¤¬¡¢¼¡¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
eSIMºÆÈ¯¹Ô¤Î¥±ー¥¹¤ò°ÍÑ¤·¤¿SIM¾è¤Ã¼è¤ê¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¸½¼Â¤Î¶¼°Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌäÂê¤Ï¡¢Èï³²¤¬SMSÇ§¾Ú¤ÎÆÍÇË¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡£ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤òµ¯ÅÀ¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È²óÉü¤òÆÍÇË¤µ¤ì¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤´¤ÈÃ¥¤ï¤ì¤ë¨¡¨¡¤½¤ó¤Ê¹¶·â¥Á¥§ー¥ó¤¬À®Î©¤·ÆÀ¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥¹¥ー¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æ±´ü¡¦Ã¼ËöÄÉ²Ã¡¦¥¢¥«¥¦¥ó¥È²óÉü¤È¤¤¤Ã¤¿"¼þÊÕÆ³Àþ"¤¬ÁÀ¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢¥Ñ¥¹¥ーÃ±ÂÎ¤Î¶¯¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¼é¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¹½Â¤Åª¥ê¥¹¥¯¤òÀµÌÌ¤«¤é°·¤¤¡¢Ç§¾Ú¥·ー¥óÊÌ¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°ÂÑÀ¤Î¤¢¤ëÂ¿Í×ÁÇÇ§¾Ú¡ÊMFA¡Ë¡×¤ò¤É¤¦Àß·×¤¹¤ë¤«¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
- ¥Ñ¥¹¥ーÆ³ÆþºÑ¤ß or ¸¡Æ¤Ãæ¤Ç¡¢°ÂÁ´À¤òºÆÅÀ¸¡¤·¤¿¤¤Êý
- Ç§¾Ú´ðÈ×¤ÎÀß·×¡¦¶¯²½¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¿PM
- SIM¥¹¥ï¥Ã¥×¡¦ATO¡Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾è¤Ã¼è¤ê¡Ë¤ÎºÇ¿·¼ê¸ý¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¤¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ã´Åö¼Ô
- ¶âÍ»¡¦·èºÑ¡¦ÄÌ¿®¤Ê¤É¹â¤¤ËÜ¿Í³ÎÇ§¿å½à¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÀÕÇ¤¼Ô
90Ê¬¤Ç»ý¤Áµ¢¤ì¤ë¤³¤È
- ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´°·ë·¿SIM¾è¤Ã¼è¤ê¤ÎÅµ·¿¥Ñ¥¿ー¥ó¤È¹ñÆâ»öÎã
- SIM¾è¤Ã¼è¤ê ¢ª ¥¢¥«¥¦¥ó¥È²óÉüÆÍÇË ¢ª ¶âÍ»Èï³²¤Ë»ê¤ë¹¶·â¥Á¥§ー¥ó¤ÎÁ´ÂÎÁü
- ¥Ñ¥¹¥ー¡ÊWebAuthn/FIDO¡Ë¤Î¶¯¤ß¤È¡¢Æ±´ü¡¦²óÉüÆ³Àþ¤Ë»Ä¤ë¥ê¥¹¥¯¤ÎÀ°Íý
- 4¤Ä¤ÎÇ§¾Ú¥·ー¥óÊÌ¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°ÂÑÀ¤Î¤¢¤ëÂ¿Í×ÁÇÇ§¾Ú¡ÊMFA¡Ë¤Î¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¡Ê¥Ñ¥¹¥ー¡¿´éÇ§¾Ú¡¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹Ç§¾Ú¡¿ICÊý¼°eKYC¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¥Ñ¥¿ー¥ó¡Ë
¥×¥í¥°¥é¥à
Âè1Éô ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç´°·ë¤¹¤ëSIM¾è¤Ã¼è¤ê¤Î¼ê¸ý
Âè2Éô Æ±´ü¥Ñ¥¹¥ー¤ÇÁý¤¨¤ë°ÍÂ¸ÅÀ¤È"Íî¤È¤··ê"
Âè3Éô Ç§¾Ú¥·ー¥óÊÌ¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°ÂÑÀMFA¤ÎÀß·×ÊýË¡
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÅÐÃÅ¼Ô ÊÝ²Ê ½¨Ç·¡Ê¤Û¤·¤Ê¡¦¤Ò¤Ç¤æ¤¡Ë
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¶âÍ»ÈÈºáÂÐºö¶¨²ñ¡¡Íý»ö
³ô¼°²ñ¼ÒELEMENTS CSÉô¼¹¹ÔÌò°÷
³ô¼°²ñ¼ÒLiquid ¼èÄùÌòºÇ¹â¼¹¹ÔÀÕÇ¤¼Ô COO
¡ÚÎ¬Îò¡Û
ÆüËÜ¥¢¥¤¡¦¥Óー¡¦¥¨¥à³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º±Ä¶È¤Ë·È¤ï¤ë¡£¤Î¤Á³ô¼°²ñ¼ÒSHIFT¤ÇË¡¿Í±Ä¶È¤Î¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥Þ¥Í¥¸¥ãー¤È¤·¤Æ¥Þ¥¶ー¥º¾å¾ì¤Ë¹×¸¥¡£2015Ç¯¡¢³ô¼°²ñ¼ÒLiquid¤Ë»²²è¡¢¼èÄùÌòCOO½¢Ç¤¡Ê¸½Ç¤¡Ë¡£¸½ºß¤ÏELEMENTS¥°¥ëー¥×¤ÎVPoCS¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹Á´ÈÌ¡Ê±Ä¶È¤ª¤è¤Ó¥µー¥Ó¥¹±¿ÍÑ¡Ë¤òÃ´Åö¡£
¢£eKYC»Ô¾ì¥·¥§¥¢6Ç¯Ï¢Â³No.1 *1¤Ç¤¢¤ë¡ÖLIQUID eKYC¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Î·ÀÌó¤ä¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿¡¢¸ýºÂ³«Àß»þ¤Ê¤É¤ËÉ¬Í×¤Ê¿È¸µ³ÎÇ§¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´°·ë¤Ç¹Ô¤¦¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤ä¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤Ê¤É¤ÎËÜ¿Í³ÎÇ§½ñÎà¤Î»£±Æ¡¢¤â¤·¤¯¤ÏIC¥Á¥Ã¥×¤ÎÆÉ¤ß¼è¤ê¤ò¹Ô¤¤¡¢¼«»£¤ê¤Î´é¼Ì¿¿¤È¤Î¾È¹ç¤ò¹Ô¤¦Êý¼°¤ä¡¢¸øÅª¸Ä¿ÍÇ§¾Ú¡ÊJPKI / ¥¹¥Þ¥ÛJPKI¡Ë ¤ò³èÍÑ¤·¤¿Êý¼°¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ø³ä¤Ê¤É¤ÎÇ¯Îð³ÎÇ§¤Ë¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÆÈ¼«¤ÎAIµ»½Ñ¡¢À¸ÂÎÇ§¾Úµ»½Ñ¡¢OCRµ»½Ñ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢»£±Æ³«»Ï¤«¤é´°Î»¤Þ¤Ç¤ÎÎ¥Ã¦Î¨¤ÎÄã¤µ¤ò¼Â¸½¤·¡¢ELEMENTS¥°¥ëー¥×¹ç·×¤ÇÎß·×ËÜ¿Í³ÎÇ§·ï¿ô¤ÏÌó1.5²¯·ï¡¢Îß·×·ÀÌó¿ô¤ÏÌó600¼Ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
LIQUID eKYC¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§https://liquidinc.asia/liquid-ekyc/
¸øÅª¸Ä¿ÍÇ§¾Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§ https://liquidinc.asia/jpki/
*1¡¡ITR¡ÖITR Market View¡×¡§¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¦¥¢¥¯¥»¥¹´ÉÍý¡¿¸Ä¿ÍÇ§¾Ú·¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»Ô¾ì2025¡×eKYC»Ô¾ì¡§¥Ù¥ó¥ÀーÊÌÇä¾å¶â³Û¥·¥§¥¢(2019Ç¯ÅÙ～2024Ç¯ÅÙÍ½Â¬)
¢£³ô¼°²ñ¼ÒLiquid¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Liquid¤Ï¡¢À¸ÂÎÇ§¾Ú¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ç§¾Ú¤ò¶õµ¤²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦Ìó80²¯¿ÍÁ´¤Æ¤Î¿Í¤¬¤¢¤ë¤¬¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò´ÊÃ±¡¦°ÂÁ´¤Ë»È¤¨¤ë¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶âÍ»¤Î¼è°ú»þ³ÎÇ§¡ÊÈÈºá¼ý±×°ÜÅ¾ËÉ»ßË¡¡Ë¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ·ÀÌó¡Ê·ÈÂÓÅÅÏÃÉÔÀµÍøÍÑËÉ»ßË¡¡Ë¡¢Ãæ¸ÅÉÊÇã¼è¡Ê¸ÅÊª±Ä¶ÈË¡¡Ë¡¢ÉÔÆ°»º¼è°ú¡¢CtoC¼è°ú¤Ê¤É¤Ë¤ª¤±¤ëËÜ¿Í³ÎÇ§¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²½¤ÎÎ®¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¶È³¦¤äÆ³Æþ»ö¶È¼Ô¤ò¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤Æ²£ÃÇÅª¤ËÉÔÀµ¸¡ÃÎ¤ò¹Ô¤¦»ÅÁÈ¤ß¤òÄó¶¡¤·¡¢ÍøÊØÀ¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎÎ¾ÌÌ¤òÄÉµá¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶ËÜÄ®3-8-3 ÆüËÜ¶¶¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°3¡¡5³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò Ä¹Ã«Àî ·Éµ¯
ÀßÎ©¡§2018Ç¯12·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§À¸ÂÎ¾ðÊó¡¢À¸ÂÎ¹ÔÆ°¤ËÆÃ²½¤·¤¿²èÁü²òÀÏ¡¦¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿²òÀÏ¡ÊLIQUID eKYC¡¢LIQUID AuthÅù¡Ë
Web¥µ¥¤¥È¡§ https://liquidinc.asia
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§
¿È¸µ³ÎÇ§¥µー¥Ó¥¹¡ÖLIQUID eKYC¡×https://liquidinc.asia/liquid-ekyc/
Åö¿ÍÇ§¾Ú¥µー¥Ó¥¹¡ÖLIQUID Auth¡×https://liquidinc.asia/liquid-auth/
¥Ç¥¸¥¿¥ëID¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡ÖPASS¡× https://liquidinc.asia/smartcity/
³°¹ñ¿Í¸þ¤±¥Ç¥¸¥¿¥ëID¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡ÖGPASS¡×https://liquidinc.asia/gpass/
¢£³ô¼°²ñ¼ÒELEMENTS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶ËÜÄ®3-8-3 ÆüËÜ¶¶¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°3¡¡5³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Ä¹Ã«Àî ·Éµ¯
¾Ú·ô¥³ー¥É¡§Åì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì 5246
ÀßÎ©¡§2013Ç¯12·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§À¸ÂÎÇ§¾Ú¡¦²èÁü²òÀÏ¡¦µ¡³£³Ø½¬µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸Ä¿ÍÇ§¾Ú¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢°á¿©½»¤Ë¤ª¤±¤ë¸Ä¿ÍºÇÅ¬²½¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
Web¥µ¥¤¥È¡§ https://elementsinc.jp/
¢¨ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¤ª¤è¤ÓÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
