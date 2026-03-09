¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¡×£²Ç¯Ï¢Â³¤ÇÇ§Äê¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
ÆüËÜ¥É¥é¥¤¥±¥ß¥«¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
- À©ÅÙ¤Î³µÍ×
¡¡¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¡×¤È¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÍ¥ÎÉ¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÂç´ë¶È¤äÃæ¾®´ë¶ÈÅù¤ÎË¡¿Í¤ò¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤äµá¿¦¼Ô¡¢´Ø·¸´ë¶È¤ä¶âÍ»µ¡´ØÅù¤«¤é¼Ò²ñÅª¤ÊÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬Ç§Äê¤¹¤ë¸²¾´À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
- NDC¥°¥ëー¥×¤Î·ò¹¯·Ð±Ä¤Ø¤Î¼èÁÈ¤ß
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢2024Ç¯8·î¤Ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÀë¸À¡×¤òºöÄê¤·¡¢·ò¹¯·Ð±Ä´ÉÍýÀÕÇ¤¼Ô¤Î²¼¡¢´ÉÍýËÜÉôÃ´ÅöÌò°÷µÚ¤ÓÁíÌ³¿Í»öÉô¡¢»º¶È°å¡¢°ÂÁ´±ÒÀ¸°Ñ°÷²ñÅù¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡×¤ÎÇ§Äê¤ò2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯£´·î¤Ë¤Ï¡¢¼ÒÆâ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î³èÀ²½¤ò¤Ï¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¶¦¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢´ë¶ÈÊ¸²½¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡Ö¼ÒÆâ¥µー¥¯¥ë³èÆ°´ð½à¡×¤òÀ©Äê¤·¡¢ÃÄÂÎ¥¹¥Ýー¥Ä¤äÊ¸²½Åª¤Ê¥µー¥¯¥ë³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢·òÁ´¤Ç·ò¹¯Áý¿Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë³èÆ°¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¤ÎÇ§Äê¤òÎå¤ß¤Ë¡¢º£¸å¤â·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¼èÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤êÎÉ¼Á¤Ê¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼Ò²ñÅª»ÈÌ¿¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¯¡¢È¯Å¸¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ª¤è¤ÓÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¡×¤Ë2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Åö¼Ò¤Î·ò¹¯·Ð±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Åö¼Ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.ndc-group.co.jp/info/sustainability/kenko-keiei.html
¡ÒËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Ó
ÆüËÜ¥É¥é¥¤¥±¥ß¥«¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÁíÌ³¿Í»öÉô
¢©114-0014 ÅìµþÅÔËÌ¶èÅÄÃ¼£¶ÃúÌÜ£±-£± ÅÄÃ¼ASUKA ¥¿¥ïー18 ³¬
TEL:03-5815-5052¡¡FAX:03-3822-9770
https://www.ndc-group.co.jp/index.html