¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡Ö¥«¥ó¥Ôー¡×¥Ö¥é¥ó¥ÉÃÂÀ¸70¼þÇ¯
¡¡²ÃÆ£»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§²ÃÆ£ÏÂÌï¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ë¡Ö¥«¥ó¥Ôー¡ÊKanpy¡Ë¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤¬ÃÂÀ¸70¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Æüº¢¥«¥ó¥Ôー¤ò¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ê¤É´ë²è¤ò2026Ç¯3·î¤è¤ê½ç¼¡Å¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û70¼þÇ¯ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¸ø³«
¥«¥ó¥Ôー¥Ö¥é¥ó¥ÉÃÂÀ¸70¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Êhttps://www.katosangyo.co.jp/kanpy_70th/¡Ë¤ò2026Ç¯3·î9Æü¤Ë¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢70¼þÇ¯¤Ë¤«¤±¤ëÁÛ¤¤¤ä¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¡¢³Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£²¡Û¥«¥ó¥ÔーSNS¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯4·î1Æü～2026Ç¯4·î30Æü
¥«¥ó¥Ôー¸ø¼°X¡¦Instagram¤Ë¤Æ¡¢70¼þÇ¯¸ÂÄê¤Î¡Ö¥«¥ó¥Ôー¤Á¤ã¤óÆÃÀ½¥Û¥Ã¥È¥µ¥ó¥É¥áー¥«ー¡×
¡Ö¥«¥ó¥Ôー¤Á¤ã¤ó¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¤ä¡Ö¿Íµ¤¥¸¥ã¥à7¼ïµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡×¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò
³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ÞÉÊ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²ÃÆ£»º¶È¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ½ç¼¡¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥ó¥Ôー¡ÊKanpy¡Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿©Âî¤ò¡¢¤â¤Ã¤ÈË¤«¤Ë¡£
¥«¥ó¥Ôー¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢1956Ç¯¤ËÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¡¢70Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡ÈËèÆü¤Î¿©Âî¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡ÉÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢
Â¿¤¯¤Î¤´²ÈÄí¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£È¯ÇäÅö»þ¤Ï¡¢ÂÞ¥¿¥¤¥×¤Î¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¥Ð¥¿ー¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¡¢¥¸¥ã¥à¡¦¥Õ¥ëー¥Ä´ÌµÍ¡¦¤¢¤óÀ½ÉÊ¡¦³¤ÂÝ¤Ê¤É¤ÎÉý¹¤¤¥«¥Æ¥´¥êー¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
70¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤´°¦¸Ü¤Ø¤Î¿¼¤¤´¶¼Õ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡Ö¿©Âî¤òË¤«¤Ë¤·¡¢¾Ð´é¤È¹¬¤»¤òÆÏ¤±¤ë¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò¤ªÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
²ÃÆ£»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¾¦ÉÊ´ë²èÉô
TEL¡§0798-33-7677
¼õÉÕ»þ´Ö 9¡§00～17¡§00¡ÊÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¤ò½ü¤¯¡Ë
²ÃÆ£»º¶È¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È https://www.katosangyo.co.jp/
¥«¥ó¥Ôー X¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ https://x.com/Kanpy_official/(https://x.com/Kanpy_official)
¥«¥ó¥Ôー Instagram¡¡¡¡ ¡¡ https://www.instagram.com/kanpy0822/
¥«¥ó¥Ôー¤Á¤ã¤óÆÃÀß¥µ¥¤¥È https://www.katosangyo.co.jp/kanpychan/