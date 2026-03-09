¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È500¡Ë¡×¤Ë6Ç¯Ï¢Â³9ÅÙÌÜ¤ÎÇ§Äê
¥íー¥ÈÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»Ô¡¢¼ÒÄ¹¡§À¥ÌÚ±Ñ½Ó¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ª¤è¤ÓÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬ÁªÄê¤¹¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È500¡Ë¡Ë¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÀ©ÅÙ¤¬³«»Ï¤·¤¿2017Ç¯¤«¤é9ÅÙÌÜ¤ÎÇ§Äê¡Ë¡£
¢£ÁÏ¶È¤«¤éÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ò°÷¤Î·ò¹¯¤Ë¤«¤±¤ëÁÛ¤¤
Åö¼Ò¤Ï¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢À¤³¦¤Î¿Í¡¹¤ËÈþ¤È·ò¹¯¤Ë´Ø¤ï¤ë¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥íー¥È¥°¥ëー¥×Áí¹ç·Ð±Ä¥Ó¥¸¥ç¥ó2030¡ÖConnect for Well-being¡×¤ò·Ç¤²¡¢¿©¤äºÆÀ¸°åÎÅÊ¬Ìî¤Ë¤â»ö¶È¤ÎÎÎ°è¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹¤¤ËÅÏ¤ê¡Ö·ò¹¯¡×¤Ë½¾»ö¤¹¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î´ðÈ×¤ò»Ù¤¨¤ë¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ðÇ®¡ÊÆ¯¤¤¬¤¤¡¦À¸¤¤¬¤¤¡Ë¤ò¤â¤Ã¤ÆÆü¡¹¤Î»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤è¤¦¡¢²áµî¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2016Ç¯¤Ë·ò¹¯·Ð±Ä¿ä¿Ê¥°¥ëー¥×¤òÀßÃÖ¤·¡¢2018Ç¯¤Ë¤ÏÅö¼Ò¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÀë¸À¡×¤È¤·¤ÆÀ©Äê¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï¥íー¥È¥°¥ëー¥×·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¤òÀßÎ©¤·¡¢¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Ç·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼Ò°÷¤Î·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤äÊý¸þÀ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö¥íー¥È·ò¹¯Çò½ñ2025¡×*1¤òÈ¯¹Ô¤·¡¢¼ÒÆâ³°¤Ø¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¯¿®¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤¿¤ÊÂÐÏÃ¤ä³Ø¤Ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¼Ò°÷¼«¿È¤¬Åö¼Ò¤Î·ò¹¯·Ð±Ä¤äWell-being¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»Üºö¤Î¸¡Æ¤¡¦²þÁ±¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*1¡§¡Ö¥íー¥È·ò¹¯Çò½ñ2025¡×È¯¹Ô¤Î¤ªÃÎ¤é¤»(https://www.rohto.co.jp/news/whatsnew/2025/1225_01)
»²¹Í¡§¥íー¥ÈÀ½Ìô¤Ë¤ª¤±¤ë·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¿ä¿Ê(https://www.rohto.co.jp/sustainability/employee/health_management/)
¢£¶áÇ¯¤Î¼è¤êÁÈ¤ß»öÎã
¡¦±¿Æ°½¬´·¤ÎÄêÃå¤òÌÜ»Ø¤¹Á´¼Ò°÷»²²Ã·¿¥¦¥©ー¥¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤È¤³¥Á¥ã¥ì¶Ë¡Ê¤¤ï¤ß¡Ë¡×¡Ê2025Ç¯10·î～¡Ë
¡Ö1Æü8,000Êâ¤ª¤è¤Ó20Ê¬¤ÎÂ®Êâ¤¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¼Ò°÷¤Î³ä¹ç¡×¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¡¢2017Ç¯¤è¤ê·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¿¥¦¥©ー¥¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤È¤³¥Á¥ã¥ì¡×¤ò¿Ê²½¤µ¤»¡¢¡Ö¤È¤³¥Á¥ã¥ì¶Ë¡×¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æü¡¹¤Î¥É¥ê¥ë¤äÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÌ¤¸¤ÆÊâ¹Ô¤Î½ÅÍ×À¤ò³Ø¤Ó¡¢Êâ¹Ô¤Î¡ÈÎÌ¡É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡È¼Á¡É¤Î¸þ¾å¤Ë¤âÃåÌÜ¤·¡¢Ìó3½µ´Ö¤Î¼Â»Ü´ü´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢±¿Æ°ÌÜÉ¸¤Î¼ÂÁ©Î¨¸þ¾å¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Ò°÷´Ö¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó³èÀ²½¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¥£ー¥¤¥º¥à¤Î²þÁ±¤È¤¤¤Ã¤¿À®²Ì¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦À¸³è½¬´·¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¿Þ¤ë¡Ö¤±¤ó¤³¤¦º×¡Ç25½© ～¿çÌ²¡¦¥á¥¿¥Ü¡¦ÉÏ·ì²þÁ±¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸～¡×¡Ê2025Ç¯9·î¡Ë
¼Ò°÷¤¬¼«¤é¤Î·ò¹¯¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤òµ¯¤³¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Å¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¿çÌ²ËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¡×¡Ö¥á¥¿¥Ü¥ê¥Ã¥¯¥·¥ó¥É¥íー¥à³ºÅö¼Ô¤ÎÄã¸º¡×¡ÖÉÏ·ì³ºÅö¼Ô¤ÎÄã¸º¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢2¥«·î´Ö¤Î²þÁ±¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥Æ¥é¥·ー¸þ¾å¥»¥ß¥Êー¤È¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°ÌÜÉ¸¤òÀßÄê¡¦¼ÂÁ©¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤òÅ¸³«¤·¡¢Í»Ö¤Î271Ì¾¤¬»²²Ã¤·¡¢ËþÂÅÙ¤Ï90¡ó°Ê¾å¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ºÇ¿·MRIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡ÖÁ´¿È¤¬¤ó¥É¥Ã¥¯¡×·ò¿ÇÀ©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¡Ê2025Ç¯6·î～¡Ë
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢Äê´ü·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖPET¸¡¿Ç¡×¡ÖÇ¾¥É¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¤ÎÄÉ²Ã·ò¿Ç»Ù±ç¤ò³È½¼¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢2025Ç¯6·î¤è¤êºÇ¿·¤ÎMRIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡ÖÁ´¿È¤¬¤ó¥É¥Ã¥¯¡×¤Î¼õ¿Ç»Ù±çÀ©ÅÙ¤ò¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«³Ð¾É¾õ¤Î¾¯¤Ê¤¤¼À´µ¤ä¤¬¤ó¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤ò»Ù±ç¤·¡¢¼Ò°÷¤Î·ò¹¯¼÷Ì¿¤Î±ä¿¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ä¹´üÅª¤ÊWell-being¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¡ºº»þ¤ÎÍÍ»Ò
¢£·ò¹¯·Ð±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë³°ÉôÈ¯¿®
¡¦ÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¼çºÅ¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄAWARD2026¡Ú·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¡Û¡×¤ËÅö¼ÒCHRO¤¬ÅÐÃÅ
¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È500¡Ë¡×Ç§Äê¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢2026Ç¯3·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¼çºÅ¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄAWARD2026¡Ú·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¡Û¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¼èÄùÌò ¥Áー¥Õ¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥ê¥½ー¥¹¥ª¥Õ¥£¥µー¡ÊCHRO¡Ë²Ïºê ÊÝÆÁ¤¬ÅÐÃÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¢¥ïー¥É¤Ï¡¢·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿Ë¡¿Í¡ÊÂçµ¬ÌÏ¡¦Ãæ¾®µ¬ÌÏ¡Ë¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ëÃíÌÜ¤Î¥Æー¥Þ¤´¤È¤ËÍ¼±¼Ô¤äÀè¿ÊÅª¤ÊË¡¿Í¤¬ÅÐÃÅ¡£¸¦µæ¡¦»öÎã¤Ê¤É¤ÎÈ¯¿®¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜÁ´ÂÎ¤Î·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¿ä¿Ê¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
·ò¹¯·Ð±ÄAWARD2026¡Ú·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¡Û
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯3·î11Æü¡Ê¿å¡Ë13:00～16:15¡ÊÍ½Äê¡Ë
²ñ¾ì¡§¥¤¥¤¥Î¥Ûー¥ë¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë
¢¨²ñ¾ì³«ºÅ¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆ±»þÇÛ¿®Í½Äê¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®URL¡§https://events.nikkei.co.jp/78582/
¢£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¤³¤ÎÅÙ¤ÎÁªÄê¤òÎå¤ß¤È¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¿ä¿Ê¤ËÅØ¤á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ë¤â¹¤²¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ç³è¤³è¤¤ÈÆ¯¤±¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤Î´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤È¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¡×¤È¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤ËÂ¨¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤äÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¿Ê¤á¤ë·ò¹¯Áý¿Ê¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÆÃ¤ËÍ¥ÎÉ¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÂç´ë¶È¤äÃæ¾®´ë¶ÈÅù¤ÎË¡¿Í¤ò¸²¾´¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£Âçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¤Î¤¦¤Á¾å°ÌË¡¿Í¤Ï¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È500¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
·ÐºÑ»º¶È¾Ê¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¡×(https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html)