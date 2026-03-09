¥Ë¥Á¥Ð¥ó¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í 2026¡×¤ËÇ§Äê
¡¡¥Ë¥Á¥Ð¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹âÄÅ ÉÒÌÀ¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ*1 ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ*2¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½¾¶È°÷Åù¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ò·Ð±ÄÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¡¢·ò¹¯¤ÎÊÝ»ý¡¦Áý¿Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼èÁÈ¤òÀïÎ¬Åª¤Ë¼ÂÁ©¤¹¤ëË¡¿Í¤È¤·¤Æ¡¢Âçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¤Ç¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í 2026¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯ÅÙ¤è¤ê4Ç¯Ï¢Â³¤ÎÇ§Äê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥Ë¥Á¥Ð¥ó¥á¥Ç¥£¥«¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤âÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í 2026¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÇ§Äê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥Ë¥Á¥Ð¥ó¥×¥ê¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤ÏÃæ¾®µ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¤Ç¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í 2026¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ë¥Á¥Ð¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢´ðËÜÍýÇ°¤Ç¤¢¤ë¡¢å«¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¥Ë¥Á¥Ð¥ó¥°¥ëー¥×¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Î¹¬¤»¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯¤¬½ÅÍ×¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£½¾¶È°÷¤¬¤¤¤¤¤¤¤ÈÆ¯¤¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯¤ËÃíÎÏ¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã·ò¹¯·Ð±ÄÊý¿Ë¤Î¼èÁÈ¡ä
£±¡¥À¸³è½¬´·ÉÂ¤Ê¤É¤Î¼ÀÉÂ¤ÎÈ¯À¸Í½ËÉ¡¦½Å¾É²½Í½ËÉ
·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î¼õ¿Ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¼õ¿Ç·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¯¼ÀÉÂ¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤ÈÍ½ËÉ¤Ë¸þ¤±¤¿À¸³è½¬´·²þÁ±¤Î¤¿¤á¤Î¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹
£². ¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÉÔÄ´¤Ê¤É¤Î¥¹¥È¥ì¥¹´ØÏ¢¼À´µ¤ÎÈ¯À¸Í½ËÉ
¥¹¥È¥ì¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¼Â»Ü¤Ë¤è¤ë¥á¥ó¥¿¥ëÉÔÄ´¼Ô¤ä¹â¥¹¥È¥ì¥¹¼Ô¤Ø¤ÎÁá´üÂÐ±þ¤äÈ¯À¸Í½ËÉ¤Ë¸þ¤±¤¿£´¤Ä¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹
£³¡¥·ò¹¯¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¸þ¾å
½¾¶È°÷¼«¿È¤Î·ò¹¯¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¡¢·ò¹¯°Ý»ýÁý¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿»ØÆ³¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹
£´¡¥·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë´Ä¶¤ÎÀ°È÷
¿¦¾ì¤Î°ÂÁ´¤äÏ«Æ¯»þ´Ö¤ÎÅ¬Àµ²½¡¦ÍµëµÙ²Ë¤Î¼èÆÀ¤·¤ä¤¹¤µ¤Ê¤É¤Î¿¦¾ìÉ÷ÅÚ¤Î²þÁ±¤Ê¤É¡¢½¾¶È°÷¤¬Æ¯¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì´Ä¶¤äÀ©ÅÙ¤ÎÀ°È÷¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹
¡ã´ØÏ¢¾ðÊó¡ä
¡¦¥Ë¥Á¥Ð¥ó¥°¥ëー¥×¡¡·ò¹¯·Ð±ÄÊý¿Ë
https://www.nichiban.co.jp/corp/sustainability/sustainability/health_management_policy/
*1 ÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤È¤Ï¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¤¬µÞÂ®¤Ë¿ÊÅ¸¤¹¤ëÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ñÌ±°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î·ò¹¯¼÷Ì¿±ä¿¤ÈÅ¬Àµ¤Ê°åÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ì±´ÖÁÈ¿¥¤¬Ï¢·È¤·¹ÔÀ¯¤ÎÁ´ÌÌÅª¤Ê»Ù±ç¤Î¤â¤È¼Â¸úÅª¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤ËÁÈ¿¥¤µ¤ì¤¿³èÆ°ÂÎ¤Ç¤¹¡£
*2 ·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¤È¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤ËÂ¨¤·¤¿¼èÁÈ¤äÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¿Ê¤á¤ë·ò¹¯Áý¿Ê¤Î¼èÁÈ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÆÃ¤ËÍ¥ÎÉ¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÂç´ë¶È¤äÃæ¾®´ë¶ÈÅù¤ÎË¡¿Í¤ò¸²¾´¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
¢¨¡Ö·ò¹¯·Ð±Ä¡×¤Ï¡¢NPOË¡¿Í·ò¹¯·Ð±Ä¸¦µæ²ñ¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
