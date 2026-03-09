¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È500¡Ë¡×¤ËÇ§Äê
¡¡¿¹¥È¥é¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2026Ç¯3·î9ÆüÉÕ¤Ç·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ª¤è¤ÓÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¶¦Æ±¤ÇÇ§Äê¤¹¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È500¡Ë¡Ë¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¡×¤Ø¤ÎÇ§Äê¤Ï7Ç¯Ï¢Â³¡¢¥Û¥ï¥¤¥È500¤ÏËÜÇ¯ÅÙ¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÇ§Äê¤Ç¤¹¡£
¢£É¾²Á¤µ¤ì¤¿¼ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß
¡¡º£²ó¥Û¥ï¥¤¥È500¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¼«¼ÒÆâ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¼è°úÀè¤ä·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¡¢¥¨¥ê¥¢½¢¶È¼Ô¸þ¤±¤Î·ò¹¯¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÅù¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦Åö¼Ò±¿±Ä¥Ó¥ë¤¬Î©ÃÏ¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À·ò¹¯Áý¿Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼Â»Ü
¡Ê¿ÀÃ«Ä®Morning Yoga¡¢¿ÀÃ«Ä®¤á¤°¤Þ¤Á¥×¥í¥®¥ó¥°¤Ê¤É¡Ë
¡¦¼ÒÆâ¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼Â»Ü
¡Ê¥¦¥©ー¥¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¿©À¸³è²þÁ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡Ë
¡¦·ò¹¯¿ÇÃÇ¼õ¿ÇÎ¨100¡ó¤Î·ÑÂ³
¡¦ÃËÀ°éµÙ¼èÆÀÎ¨¤Î¸þ¾å¡Ê2024Ç¯ÅÙ¼ÂÀÓ¡§82%¡Ë
¢£¿ÀÃ«Ä®¥¨¥ê¥¢¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë·ò¹¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú¿ÀÃ«Ä®Morning Yoga¡Û
¡¡»Ï¶ÈÁ°¤ÎÄ«¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¡¢Åö¼ÒËÜ¼Ò¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¶õ´Ö¡Ö¥í¥Óー¡×¤ò³«Êü¤·¡¢µ¨Àá¤Î¥Æー¥Þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥è¥¬¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯6·î¤Î½é³«ºÅ°Ê¹ß¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë21²ó¡¢±ä¤ÙÌó360Ì¾¤Î¥ïー¥«ー¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¿ÀÃ«Ä®¤á¤°¤Þ¤Á¥×¥í¥®¥ó¥°¡Û
¡¡¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤·¤Ê¤¬¤é¥´¥ß½¦¤¤¤ò¹Ô¤¦¡¢¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥óÈ¯¾Í¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡Ö¥×¥í¥®¥ó¥°¡×¤ò¡¢¿ÀÃ«Ä®¥¨¥ê¥¢¤Î³¹¤á¤°¤ê¥Ä¥¢ー¤ËÆ³Æþ¡£¥¨¥³³èÆ°¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¿ÀÃ«Ä®¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë3²ó³«ºÅ¤·¡¢±ä¤ÙÌó100¿Í¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼èÄùÌò¡¡ÁêÇÏ ·õÇ·²ð
¢£ÁíÌ³¿Í»öËÜÉô ´É¾¸Ìò°÷¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢ÃÏ°è¤È¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¡¦È¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤¹ÉÔÆ°»º¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÃ´¤¦½¾¶È°÷¤¬·ò¤ä¤«¤ËÌÀ¤ë¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÆü¡¹Æ¯¤±¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¥Û¥ï¥¤¥È500Ç§Äê¤Ï¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÉ¾²Á¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤â¤Î¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÇ¯ÅÙ¤Ï¡¢¥Ó¥ë¼þÊÕ¥¨¥ê¥¢¤ÎÊý¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À·ò¹¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¼ÒÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÀ¤Âå¤òÌä¤ï¤º³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é·ò¹¯Áý¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤â¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ½¾¶È°÷¤Î³èÎÏ¸þ¾å¤È»ö¶È¤Î»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¿¹¥È¥é¥¹¥È¤Î·ò¹¯·Ð±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡https://www.mori-trust.co.jp/corporate/healthmanagement/
¿¹¥È¥é¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡https://www.mori-trust.co.jp/
¡¡¿¹¥È¥é¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°ËÃ£ ÈþÏÂ»Ò¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÔ¿´Éô¤Ë¤ª¤±¤ëÂç·¿Ê£¹ç³«È¯¤ä¡¢Á´¹ñ¤Î¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾ー¥È»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÁí¹çÉÔÆ°»º¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¤Ç¤¹¡£¡ÖÉÔÆ°»º»ö¶È¡×¡Ö¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾ー¥È»ö¶È¡×¡ÖÅê»ñ»ö¶È¡Ê¹ñÆâ¡¦³¤³°¡Ë¡×¤Î3»ö¶È¤ò¼ç¼´¤Ë¡¢¹ñÆâ³°52Åï¤Î¥Ó¥ë¡¦½»Âð¡¦¾¦¶È»ÜÀß¡Ê2025Ç¯3·î»þÅÀ¡Ë¤È¡¢36¥ö½ê¤Î¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ê¥¾ー¥È»ÜÀß¡Ê2026Ç¯3·î¡Ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢ÅÔ»Ô³«È¯¤ä´Ñ¸÷»ñ¸»¤È¤Ê¤ëÎò»ËÅª·úÂ¤Êª¤òÊÝÂ¸¡¦³èÍÑ¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë³«È¯¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¤ò¹â¤á¤ë»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£