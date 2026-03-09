¶üÏ©～ÆüÎ©¤ò·ë¤Ö¡ÖÂèÆó¤Û¤¯¤ì¤ó´Ý¡×¡¡ROROÁ¥¤È¤·¤ÆÆüËÜ½é¢¨1 ¼«Æ°±¿¹ÒÁ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÁ¥Çõ¸¡ºº¤Ë¹ç³Ê
¡¡ÆüËÜºâÃÄ¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢²ñÄ¹ Èø·ÁÉð¼÷¡Ë¤Ï¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¤Ë¤è¤ëÁ¥°÷ÉÔÂ¡¢¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥¨¥éー¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤Î¸º¾¯Åù¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢2020Ç¯2·î¤è¤ê¡¢Ìµ¿Í±¿¹ÒÁ¥¤Î¼Â¸½¤È¿Í¤äÊª»ñ¤Î°ÂÄêÅª¤ÊÍ¢Á÷¤òÌÜ»Ø¤¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖMEGURI2040¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²è¤¹¤ë¼Â¾ÚÁ¥4ÀÉ¤Î¤¦¤Á¡¢¶üÏ©¤ÈÆüÎ©¤ò·ë¤ÖÄê´üÆâ¹ÒROROÁ¥¡ÖÂèÆó¤Û¤¯¤ì¤ó´Ý¡×¡Ê±¿¹Ò¡§Àîºê¶á³¤µ¥Á¥¡Ê³ô¡Ë¡Ë¤Î¼«Æ°±¿¹Ò¼Â¾Ú¼Â¸³¤¬´°Î»¤·¡¢ÆüËÜ³¤»ö¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¼«Æ°±¿¹ÒÁ¥¤Ë´Ø¤¹¤ëÇ§¾Ú¤ò1·î27ÆüÉÕ¤Ç¼èÆÀ¡£¤½¤Î¸å¡¢¼«Æ°±¿¹ÒÁ¥¤È¤·¤Æ¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ÎÁ¥Çõ¸¡ºº¤Ë2·î9ÆüÉÕ¤Ç¹ç³Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ROROÁ¥¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤éÁ¥Çõ¸¡ºº¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿»öÎã¤ÏÆüËÜ½é¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖÂèÆó¤Û¤¯¤ì¤ó´Ý¡×¤Ï±Ä¶È¹Ò¹ÔÃæ¤Ë¤â¼«Æ°±¿Å¾¥ì¥Ù¥ë£´¢¨2ÁêÅö¤È¤Ê¤ë¼«Æ°±¿¹Òµ¡Ç½¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2022Ç¯1·î～3·î¤ËËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÂè1¥¹¥Æー¥¸¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¼Â¾Ú±¿¹Ò¤Ç¤Ï¡¢Á¥Çõ¸òÄÌÎÌ¤ÎÂ¿¤¤¡ÖíÕíÔ¡Ê¤Õ¤¯¤½¤¦¡Ë³¤°è¡×¤È¤·¤ÆÁªÄê¤µ¤ì¤¿ÅìµþÏÑ¤Ç¤Î±¿¹Ò¤ä¡¢Ä¹µ÷Î¥¡ÊËÌ³¤Æ»ÆÑ¾®ËÒ¤«¤é°ñ¾ë¸©ÂçÀö¤Þ¤Ç¤ÎÌó750km¡Ë¡¦Ä¹»þ´Ö¡Ê18»þ´Ö°Ê¾å¡Ë¤ÎÌµ¿Í±¿¹Ò¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£Âè1¥¹¥Æー¥¸¤ÎÃÎ¸«¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¿Ê¹ÔÃæ¤ÎÂè2¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡¢¤è¤ê´Ä¶Éé²Ù¤¬¾®¤µ¤¤Í¢Á÷¼êÃÊ¤ØÅ¾´¹¤¹¤ë¡Ö¥âー¥À¥ë¥·¥Õ¥È¡×¤òÃ´¤¦°ìÍã¤È¤·¤Æ¡¢Î¹µÒÁ¥¤ä¥³¥ó¥Æ¥ÊÁ¥¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÁ¥Çõ¤ò¾¦ÍÑ±¿¹Ò¤µ¤»¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÂèÆó¤Û¤¯¤ì¤ó´Ý¡×¤Ï¡¢¡ÖROROÁ¥¡ÊRoll-on/Roll-off¡Ë¡×¤È¤¤¤¦²ßÊª¤òÀÑ¤ó¤À¥È¥é¥Ã¥¯¤ä¥È¥ìー¥éー¤¬¼«Áö¤·¤Æ¾è¤ê¹ß¤ê¤Ç¤¤ëÁ¥¤Ç¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²è¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Æ°±¿¹Òµ¡Ç½ÅëºÜÁ¥Çõ¡¢·×4ÀÉ¤Î¤¦¤Á¤ÎÂè£³ÃÆ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯12·î¤Ë¤Ï°ìÈÌ¾èµÒ¤ò±¿¤ÖÎ¹µÒÁ¥¡Ö¤ª¤ê¤ó¤Ô¤¢¤É¤êー¤à¤»¤È¡×¡¢º£Ç¯1·î¤Ë¤Ï¿·Â¤Äê´üÆâ¹Ò¥³¥ó¥Æ¥ÊÁ¥¡Ö¤²¤ó¤Ö¡×¤¬¾¦ÍÑ±¿¹Ò¤òÀè¹Ô¤·¤Æ³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢ROROÁ¥¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂèÆó¤Û¤¯¤ì¤ó´Ý¡×¤â±Ä¶È¹Ò³¤Ãæ¤Ë¼«Æ°±¿¹Òµ¡Ç½¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ÂÁ´¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤Ê²ßÊªÍ¢Á÷¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅöºâÃÄ¤Ç¤Ï°ú¤Â³¤µ»½Ñ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Æ°¡¦Ìµ¿Í±¿¹Ò¤Ë·¸¤ë¥ëー¥ë¤äË¡À°È÷¡¢¼Ò²ñÅª¤ÊÍý²ò¤âÂ¥¤·¤Ê¤¬¤é¡¢2040Ç¯¤Ë¤ÏÆâ¹ÒÁ¥¤Î50%¤ÎÌµ¿Í±¿¹Ò²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1:ÆüËÜºâÃÄÄ´¤Ù¡Ê2026Ç¯3·î»þÅÀ¡Ë¡£
¢¨2:ÆÃÄê¥¨¥ê¥¢¤ä¾ò·ï²¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿Í¤Î²ðÆþ¤¬ÉÔÍ×¤Ê´°Á´¼«Æ°±¿¹Ò¤¬²ÄÇ½¤Êµ»½ÑÃÊ³¬¤ò»Ø¤¹¡£¡ÊÁ¥Çõ¤Î¼«Æ°±¿Å¾ÄêµÁ¤Ï¸½ºßIMOÅù¤ÇµÄÏÀÃæ¡£ÊØµ¹Åª¤Ë¼«Æ°¼Ö¤ÎÄêµÁ¤òÎ®ÍÑ¡Ë »²¹Í¡§https://www.mlit.go.jp/common/001226541.pdf
¢£ÆüËÜºâÃÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡https://www.nippon-foundation.or.jp/
ÄË¤ß¤â¡¢´õË¾¤â¡¢Ì¤Íè¤â¡¢¶¦¤Ë¡£
ÆüËÜºâÃÄ¤Ï1962Ç¯¡¢ÆüËÜºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎºâÃÄ¤È¤·¤ÆÁÏÎ©°ÊÍè¡¢¿Í¼ï¡¦¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¡¦¾ã³²¼Ô¡¦ºÒ³²¡¦³¤ÍÎ¡¦¿ÍÆ»»Ù±ç¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Î³èÆ°¤ò¥Üー¥È¥ìー¥¹¤ÎÇä¾å¶â¤«¤é¤Î¸òÉÕ¶â¤òºâ¸»¤È¤·¤Æ¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£´Ø·¸¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡Ê£³·î£¶Æü¡¦µ¼ÔÈ¯É½¡Ë
▶³¤Ìî ¸÷¹Ô¡ÊÆüËÜºâÃÄ ¾ïÌ³Íý»ö¡Ë
¹ÓÅ·¤âÂ¿¤¤ËÌ¤Î³¤°è¤Ç±¿¹Ò¤µ¤ì¤ëËÜÁ¥¤Ç¤Ï¡¢µ®½Å¤Ê¥Çー¥¿¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ROROÁ¥¤Ï¥âー¥À¥ë¥·¥Õ¥È¤ò¿Ê¤á¤ë¥ー¤È¤·¤Æº£¸å¤Î¹ñÆâ·ÐºÑ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓËÜÁ¥¡ÖÂèÆó¤Û¤¯¤ì¤ó´Ý¡×¤¬ROROÁ¥¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¼«Æ°±¿¹ÒÁ¥¤È¤·¤ÆÁ¥Çõ¸¡ºº¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÄ©Àï¤ä¡¢º£¸å¤Î¾¦ÍÑ±¿¹Ò¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Á¥°÷¤ÎÉé²Ù·Ú¸º¤òÄÌ¤·¤¿ÊªÎ®¤Î°ÂÄê¤ä¹Ò¹Ô¤Î°ÂÁ´¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥ëー¥ë¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î¹×¸¥¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
▶Àîºêµ¥Á¥(³ô)¡¡³¤ÍÎµ»½Ñ¥°¥ëー¥×Á¥Çõµ»½Ñ¥Áー¥à ¥Áー¥àÄ¹ »³ÅÄ ¸µ
2023Ç¯ÅÙ¤«¤é¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎROROÁ¥WG¤È¤·¤Æ¡¢Àîºêµ¥Á¥(³ô)¡¢Àîºê¶á³¤µ¥Á¥(³ô)¡¢ÆüËÜÌµÀþ(³ô)¡¢(³ô)YDK¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¤Î£´¼Ò¤Ç¡¢ÂèÆó¤Û¤¯¤ì¤ó´Ý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼«Æ°±¿¹Ò¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼Â¾Ú»î¸³¤ª¤è¤Ó¶¦Æ±³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³«È¯¤Î·ë²Ì¡¢ËÜÇ¯1·î27ÆüÉÕ¤Ç¡¢ÆüËÜ³¤»ö¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¼«Æ°±¿¹ÒÁ¥¤Ë´Ø¤¹¤ëÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2·î9Æü¤Ë¤Ï¡¢¼«Æ°±¿¹ÒROROÁ¥¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ÎÁ¥Çõ¸¡ºº¤ËÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¹ç³Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤âÅö¼Ò¤ÎÃÎ¸«¤òÄó¶¡¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
▶¶üÏ©¾¦¹©²ñµÄ½ê ²ñÆ¬/ »°¥ÃÎØ±¿Í¢(³ô)¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ªÎÓ ÄêÀµ
¤³¤Î¤¿¤ÓÆüËÜºâÃÄÍÍ¤Î¡ÖMEGURI2040¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤è¤ê¡¢Àîºê¶á³¤µ¥Á¥ÍÍ¤ÎÄê´üÆâ¹ÒÁ¥¡ÖÂèÆó¤Û¤¯¤ì¤ó´Ý¡×¤¬ROROÁ¥¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¼«Æ°±¿Å¾¥ì¥Ù¥ë4ÁêÅö¤Ç¤Î±¿¹Ò¤ò¶üÏ©¤«¤é³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡¢°Ú·É¤ÎÇ°¤ò¤â¤Ã¤Æ½Ë°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£¶üÏ©¹Á¤ÏÅìËÌ³¤Æ»¤Î¸¼´Ø¸ý¡¦ÊªÎ®¥Ï¥Ö¤È¤·¤ÆÃÏ°è»º¶È¤ò»Ù¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤¬Á¥°÷ÉÔÂ¤Ê¤É³¤±¿¡¦ÊªÎ®¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë´óÍ¿¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÊªÎ®ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤È¤³¤ÎÃÏ¤Î»º¶È´ðÈ×¤ò¼¡À¤Âå¤Ø°ú¤·Ñ¤®¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ROROÁ¥¡ÖÂèÆó¤Û¤¯¤ì¤ó´Ý¡×µÚ¤Ó¼Â¾Ú¼Â¸³¡¦Á¥Çõ¸¡ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Æ±Á¥¤Ï¡¢Àîºê¶á³¤µ¥Á¥¤¬½êÍ¡¦±¿¹Ò¤¹¤ë¡¢Á´Ä¹Ìó173¥áー¥È¥ë¡¦Áí¥È¥ó¿ô11,413¥È¥ó¤ÎÆâ¹ÒROROÁ¥¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¶üÏ©¹Á¤«¤é°ñ¾ë¸©ÆüÎ©¹Á¤Þ¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÀ¸Æý¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÇÀ»ºÊª¤Ê¤É¤ÎÍ¢Á÷¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æâ¹Ò³¤±¿¤Ï¹ñÆâ²ßÊªÍ¢Á÷¤ÎÌó4³ä¡Ê¥È¥ó¥¥í¥Ùー¥¹¡Ë¤òÀê¤á¤ë½ÅÍ×¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢Á¥°÷¤Î¹âÎð²½¤ä¿Í¼êÉÔÂ¤Ï¿¼¹ï¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÂèÆó¤Û¤¯¤ì¤ó´Ý¡×¤Ï·×4ÀÉ¤¢¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¼Â¾ÚÁ¥¤Î¤¦¤Á¤Î1ÀÉ¤Ç¡¢´ûÂ¸¤ÎÆâ¹ÒROROÁ¥¤Ø¤Î¥ì¥È¥í¥Õ¥£¥Ã¥È¡Ê´ûÂ¸µ¡´ï¤Ë¿·¤¿¤Êµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤ÆÀÇ½¤ò¸þ¾å¡Ë¤Ë¤è¤ë¼«Æ°±¿¹Ò¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á¥Çõ¤ò¹Ò¹Ô¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¹ñ¤¬Äê¤á¤ëµ»½Ñ´ð½à¤ËÅ¬¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÁ¥Çõ¸¡ºº¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ç¤Ï2024Ç¯6·î¡¢¼«Æ°±¿¹ÒÁ¥¤Ë·¸¤ë°ÂÁ´´ð½à¡¦¸¡ººÊýË¡¤Ê¤É¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡Ö¼«Æ°±¿¹ÒÁ¥¸¡Æ¤²ñ¡×¤òÀßÃÖ¤·¡¢2025Ç¯6·î¤Ë¸¡Æ¤·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¼«Æ°±¿¹ÒÁ¥¡×¤È¤·¤Æ¹Ò¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¥»¥ó¥µー¤ä¥×¥é¥ó¥Êー¡ÊÈò¹Ò¥ëー¥È¤ò¼«Æ°¤Ç·×²è¡ËÅù¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Å¬ÀÚ¤ËÆ°ºî¤¹¤ë¤«Åù¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢2026Ç¯2·î9Æü¡¢¡Ö¼«Æ°±¿¹ÒÁ¥¡×¤È¤·¤Æ¹ñ¤ÎÁ¥Çõ¸¡ºº¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£¸å¡¢ËÜÁ¥¤Ï¼«Æ°±¿¹Ò¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼Â¾Ú¤ò¿Ê¤á¡¢¼ý½¸¤·¤¿±¿¹Ò¥Çー¥¿¤Ï¹ñÆâ³°¤Î¼«Æ°±¿¹ÒÁ¥¤Ë´Ø¤¹¤ë¤µ¤é¤Ê¤ë¥ëー¥ëºöÄê¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³¤±¿¶È³¦¤Ë¤Ï¡¢Á¥Çõ¤Î°ÂÁ´À¤äÉÊ¼Á¤ò¸¡ºº¡¦Ç§¾Ú¤¹¤ëÂè»°¼Ôµ¡´Ø¤È¤·¤Æ¡ÖÁ¥µé¶¨²ñ¡×¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£Á¥µé¤Î¼èÆÀ¤Ï¡¢Á¥ÇõÊÝ¸±¤Î²ÃÆþ¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤«¤é¤ÎÍ»»ñ¤ò¼õ¤±¤ëºÝ¤Î»ö¼Â¾å¤ÎÍ×·ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢À¤³¦Í¿ô¤ÎÁ¥µé¶¨²ñ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ³¤»ö¶¨²ñ¡ÊClassNK¡Ë¤Ï¡¢¼«Æ°±¿¹ÒÁ¥¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¤³¦½é¤ÎÁ¥µéÇ§¾Ú¡Ê¥Îー¥Æー¥·¥ç¥ó¡Ë¡ÖMASS¡×¤òÁÏÀß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÂèÆó¤Û¤¯¤ì¤ó´Ý¡×¤ÏMEGURI2040¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¼Â¾ÚÁ¥¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤²¤ó¤Ö¡×¤ËÂ³¤¯¡¢2»öÎãÌÜ¤ÎÇ§¾Ú¼èÆÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»²¹Í¡§¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡Ö¼«Æ°±¿¹ÒÁ¥¤Î¸¡ººÊýË¡¤Î³µÍ×¡× https://www.mlit.go.jp/maritime/content/001884711.pdf
¢£ÇØ·Ê¡¦¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ
¸½ºß¡¢¼«Æ°¼Ö¤ÎÊ¬Ìî¤òÃæ¿´¤ËÌµ¿Í±¿Å¾¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³¤±¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Á¥Î¦´Ö¤ÎÄÌ¿®´Ä¶À°È÷¤ä¾ã³²Êª¤ò½Ö»þ¤ËÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤Ê¤É¤Îµ»½ÑÌÌ¡¢³«È¯¤Ø¤ÎÇüÂç¤Ê»ñ¶â¤¬É¬Í×¤Ê¤É¤Î·ÐºÑÌÌ¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌµ¿Í±¿¹ÒÁ¥¤Î³«È¯¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¤ÇÆüËÜ¤Ï¡¢ICT¡Ê¾ðÊóÄÌ¿®µ»½Ñ¡Ë¡¢AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤ä²èÁü²òÀÏµ»½Ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¤³¦Åª¤Ë¹â¤¤µ»½Ñ¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤ì¤é¤Îµ»½Ñ¤ò»ý¤ÄÊ£¿ô¤ÎÌ±´Ö´ë¶È¤¬¶¦Æ±¤Çµ»½Ñ³«È¯¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ìµ¿Í±¿¹ÒÁ¥¤Ë·¸¤ëµ»½Ñ³«È¯¤òÈôÌöÅª¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÆüËÜºâÃÄ¤Ï¡ÖMEGURI2040¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡¢Ìµ¿Í±¿¹ÒÁ¥¤Îµ»½Ñ³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£Âè1¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï6ÀÉ¤Î¼Â¾ÚÁ¥¤Ç2022Ç¯1·î¤«¤é3·î¤Ë¤«¤±¤Æ¼«Æ°±¿¹Ò¼Â¾Ú¤ò¼Â»Ü¤·¡¢2022Ç¯ÅÙ¤«¤é³«»Ï¤·¤¿Âè£²¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼Ò²ñ¼ÂÁõ¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢4ÀÉ¤Î¼Â¾ÚÁ¥¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼«Æ°±¿Å¾¥ì¥Ù¥ë£´ÁêÅö¤òÌÜ»Ø¤¹µ»½Ñ³«È¯¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤Î¼«Æ°±¿¹ÒÁ¥¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ëー¥ëÀ°È÷¤äÊÝ¸±À©ÅÙ¤ÎÀ°Íý¡¢¥æー¥¶ー¥Ëー¥º¤Î³«ÂóÅù¤Î¼þÊÕ´Ä¶À°È÷¤òÊ»¤»¤Æ¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢RORO¡ÊRoll-on/Roll-off¡ËÁ¥¡ÖÂèÆó¤Û¤¯¤ì¤ó´Ý¡×¤Ï¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²è¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Æ°±¿¹Òµ¡Ç½ÅëºÜÁ¥Çõ¡¢·×4ÀÉ¤Î¤¦¤Á¤ÎÂè£³ÃÆ¤Ç¡¢ºòÇ¯12·î¤Ë¤Ï°ìÈÌ¾èµÒ¤ò±¿¤ÖÎ¹µÒÁ¥¡Ö¤ª¤ê¤ó¤Ô¤¢¤É¤êー¤à¤»¤È¡×¡¢º£Ç¯1·î¤Ë¤Ï¿·Â¤Äê´üÆâ¹Ò¥³¥ó¥Æ¥ÊÁ¥¡Ö¤²¤ó¤Ö¡×¤¬¾¦ÍÑ±¿¹Ò¤òÀè¹Ô¤·¤Æ³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Âè£²¥Õ¥§ー¥º¤ÎÁ¥Çõ
¤¤¤º¤ì¤ÎÁ¥Çõ¤â¹âÅÙ¤Ê¼«Æ°±¿¹Ò¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë²Ã¤¨¡¢Âè1¥Õ¥§ー¥º¤Ç²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿Á¥Çõ¸òÄÌÎÌ¤ÎÂ¿¤¤³¤°è¤Ç¤Î¹Ò¹Ô¤ä¼«Æ°Î¥Ãå»·¡¢Ê£¿ôÁ¥Çõ¤ËÂÐ¤¹¤ëÎ¦¾å¤«¤é¤Î´Æ»ë¡¦»Ù±çÅù¤Îµ»½Ñ¤ò¸þ¾å¤·¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£²áµî¤Î»²¹Í»ñÎÁ°ìÍ÷
¡¦202£¶Ç¯1·î30Æü¡¡¡Ö¤²¤ó¤Ö¡×¾¦ÍÑ±¿¹Ò³«»Ï µ¼Ô²ñ¸«
²ñ¸«¤ÎÍÍ»Ò¡§https://www.youtube.com/live/dcZ_hwijHDM
¡¦2025Ç¯12·î10Æü¡¡¡Ö¤ª¤ê¤ó¤Ô¤¢¤É¤êー¤à¤»¤È¡×¾¦ÍÑ±¿¹Ò³«»Ï µ¼Ô²ñ¸«
²ñ¸«¤ÎÍÍ»Ò¡§https://youtu.be/PWogiw_zocs
¡¦Âè£±¥¹¥Æー¥¸¤Î6ÀÉ¤Î¼Â¾ÚÁ¥¤Î¼Ì¿¿¡§https://x.gd/1KV3k
¢£¥¹¥Æー¥¸£±¡¦£²¤Î³µÍ×Æ°²è
¡¦Âè£±¥¹¥Æー¥¸¤Î³µÍ×Æ°²è¡¡https://youtu.be/tNcWdsQljcE
¡¦Âè£²¥¹¥Æー¥¸¤Î³µÍ×Æ°²è¡¡https://youtu.be/IrIuPA7KqvU
¢£¼«Æ°±¿¹Ò¤ò»Ù¤¨¤ëÎ¦¾å»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー
¡¡½¾ÍèÁ¥¾å¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¶ÈÌ³¤òÎ¦¾å¤Ç¼Â»Ü¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢µ¡´ØÉô¤Î±ó³Ö´Æ»ë¤ä¡¢±¿¹Ò·×²è¤ÎÎ©°Æ¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤·Ê£¿ô¤ÎÌµ¿Í±¿¹ÒÁ¥¤òÆ±»þ¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢Î¦¾å»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¡ÊFleet Operation Center, FOC¡Ë¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Á¥°÷¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤Î¼Â¸½¤ä¤è¤ê°ÂÁ´¤Ê±¿¹Ò¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦2025Ç¯2·î5Æü¡¡°ÜÆ°·¿Î¦¾å»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¤ªÈäÏªÌÜ²ñ
²ñ¸«¤ÎÍÍ»Ò¡§https://www.youtube.com/live/4K0uXFfRjtk
¡¦2024Ç¯£··î18Æü¡¡¾ïÀß·¿Î¦¾å»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¤ªÈäÏªÌÜ²ñ
²ñ¸«¤ÎÍÍ»Ò¡§https://www.youtube.com/live/wzZFPwcJ6ec