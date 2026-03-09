U-15À¤Âå¤Î½÷»Ò¥µ¥Ã¥«ーÂç²ñ¤ò¥µ¥Ýー¥È U-15¥×¥ì¥Ê¥¹¤Ê¤Ç¤·¤³¥¢¥«¥Ç¥ßー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2026
³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥ì¥Ê¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§Ãæ±û¶è¶äºÂ¡¢¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§¶â»Ò »ËÏ¯¡Ë¤Ï¡¢»ý¤Áµ¢¤êÊÛÅö¤Î¡Ö¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡×¡¢Äê¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¡Ö¤ä¤è¤¤¸®¡×¡¢¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤ÈËÜ³Ê°ûÃã¤Î¡ÖMK ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥éー¥á¥ó¤ÎÅ¹¡ÖKAYAVA.¡×¤ò¡¢¹ñÆâ 2,823Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê2026·î2·îËö¸½ºß¡Ë
Åö¼Ò¤Ï2008Ç¯¤è¤ê¡¢ÆüËÜ½÷»Ò¥µ¥Ã¥«ー¥êー¥°¡Ê°Ê²¼¤Ê¤Ç¤·¤³¥êー¥°¡Ë¤Î¥È¥Ã¥×¥Ñー¥È¥Êー¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î½÷»Ò¥µ¥Ã¥«ー³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢4·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¡¢¡ÖU-15¥×¥ì¥Ê¥¹¤Ê¤Ç¤·¤³¥¢¥«¥Ç¥ßー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2026¡×¤ò¡¢ÂçºåÉÜºæ»Ô¤ÎJ-GREENºæ¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖU-15¥×¥ì¥Ê¥¹¤Ê¤Ç¤·¤³¥¢¥«¥Ç¥ßー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤Ï¡¢¤Ê¤Ç¤·¤³¥êー¥°¤Ë½êÂ°¤¹¤ë15ºÐ°Ê²¼¤Î12¥Áー¥à¤¬½¸¹ç¤·¤Æ»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£3Æü´Ö¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥Áー¥à¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀÚâøÂöËá¤·¤Ê¤¬¤é¥Áー¥àÎÏ¤ò¹â¤á¤ÆÆü¤´¤í¤ÎÎý½¬¤ÎÀ®²Ì¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ëÂç²ñ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Âç²ñÃæ¤Ë¤Ï¿©»ö¤Î³Ú¤·¤µ¤äÂçÀÚ¤µ¤ÎÍý²ò¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢¿©°é¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤ÏËÜ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¤«¤é¤À¤È¤³¤³¤í¤Î¸µµ¤¤ò°é¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ½÷»Ò¥µ¥Ã¥«ー¤Î¿þÌî³ÈÂç¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
£±¡¥¡ÖU-15¥×¥ì¥Ê¥¹¤Ê¤Ç¤·¤³¥¢¥«¥Ç¥ßー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2026¡×³µÍ×
(1)Ì¾¾Î¡¡¡¡ ¡¡ U-15¥×¥ì¥Ê¥¹¤Ê¤Ç¤·¤³¥¢¥«¥Ç¥ßー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2026
(2)Æü»þ¡¡¡¡ ¡¡ 2026Ç¯4·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î3Æü´Ö
(3)²ñ¾ì¡¡¡¡ ºæ»ÔÎ©¥µ¥Ã¥«ー¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー J-GREENºæ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÂçºåÉÜºæ»Ôºæ¶èÃÛ¹ÁÈ¬È¨Ä®145ÈÖÃÏ
(4)¶¦ºÅ °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ½÷»Ò¥µ¥Ã¥«ー¥êー¥°¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥ì¥Ê¥¹
(5)¼ç´É¡¡ °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÂçºåÉÜ¥µ¥Ã¥«ー¶¨²ñ
(6)¸å±ç ¡¡¡¡ ¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥µ¥Ã¥«ー¶¨²ñ
(7)»²²Ã»ñ³Ê ¡¡ 2026Ç¯ÅÙÅÐÏ¿Áª¼ê¡¢ÅÐÏ¿Í½ÄêÁª¼ê
(8)»²²Ã¥Áー¥à¡¡12¥Áー¥à
2¡¥»²²Ã¥Áー¥à
¡¦ÂçÏÂ¥·¥ë¥Õ¥£ー¥ÉU-15¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë
¡¦SEISA OSA¥ì¥¤¥¢¾ÅÆîFC U-15¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë
¡¦FC¤Õ¤¸¤¶¤¯¤é»³ÍüJE¡Ê»³Íü¡Ë
¡¦ÀÅ²¬SSUÉÍ¾¾ÀôFC¡ÊÀÅ²¬¡Ë
¡¦°Ë²ìFC¤¯¥Î°ì»°½Å¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¡Ê»°½Å¡Ë
¡¦¥ô¥£¥¢¥Æ¥£¥ó»°½Å¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥æー¥¹¡Ê»°½Å¡Ë
¡¦¥¹¥Ú¥é¥ó¥Ä¥¡ÂçºåU15¡ÊÂçºå¡Ë
¡¦AS¥Ï¥ê¥Þ¥¢¥ë¥Ó¥ª¥ó¥æー¥¹¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë
¡¦¥Ç¥£¥ª¥Ã¥µ½Ð±ÀFC¥¸¥å¥Ë¥¢¥æー¥¹¡ÊÅçº¬¡Ë
¡¦²¬»³Åò¶¿£Â£å£ì£ì£åU-15¡Ê²¬»³¡Ë
¡¦°¦É²FC¥ì¥Ç¥£ー¥¹MIKAN U-15¡Ê°¦É²¡Ë
¡¦¥ô¥£¥¢¥Þ¥Æ¥é¥¹µÜºêSoreina¡ÊµÜºê¡Ë