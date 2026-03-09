¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È500¡Ë¡×¤ÎÇ§Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»°É©UFJ¿®Â÷¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§·¦ÅÄ(¤¯¤Ü¤¿) Çî(¤Ò¤í¤·)Ž¤°Ê²¼ Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢ËÜÆü¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¶¦Æ±¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í 2026¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È 500¡Ë¡×¤Ë4Ç¯Ï¢Â³¤ÇÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¡×¤Ø¤ÎÇ§Äê¤Ï7Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¡×¤È¤ÏÍ¥ÎÉ¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤àË¡¿Í¤ò¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤·¡¢¡Ö½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ò·Ð±ÄÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ë¼èÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëË¡¿Í¡×¤È¤·¤Æ¼Ò²ñÅª¤ËÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë´Ä¶À°È÷¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¾å°Ì500Ë¡¿Í¤¬¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È 500¡×¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Ö¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°¡£Ì¤Íè¤ò¤Ä¤Ê¤°¡£¡×¤Î²¼¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ä¼Ò²ñ¤ÎÂçÀÚ¤ÊÁÛ¤¤¤òÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤°Â¸ºß¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤¿¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤òÄÌ¤¸¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ï¡¢Ìò¿¦°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼Â¸½¤ä¼£ÎÅ¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©»Ù±ç¡¢À¸³è½¬´·²þÁ±¤ä¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÂÐºö¡¢Æ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¡¦À©ÅÙ¤ÎÀ°È÷¤Ê¤É¡¢Ìò¿¦°÷¤Ê¤é¤Ó¤ËÌò¿¦°÷¤Î²ÈÂ²¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯¡¢¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼èÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö·ò¹¯·Ð±Ä¡×¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤ä¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¿®Íê¤ä´üÂÔ¤Ë°ìÁØ¤ª±þ¤¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ë»ñ¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤´»²¹Í¡Ë»°É©UFJ¿®Â÷¶ä¹Ô¤Î·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¼ÂÁ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
