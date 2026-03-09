「YLÈVE」 3月11日（水）～3月17日（火）銀座三越にて POP UP SHOPを開催

株式会社TSIホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：下地 毅）が展開するブランド「YLÈVE（イレーヴ）」は、銀座三越にてPOPUP SHOPを開催致します。2026 SPRING SUMMERコレクションに加え、ポップアップにてFIBRIL LAYERED OPとCOTTON CUPRA OPの2型を先行販売致します。





期間中、税込55,000円以上お買い上げの方にノベルティとして京都を拠点とする御菓子丸による特別な小筥プレゼント致します。


※数量限定、なくなり次第終了







「YLÈVE」 銀座三越 POP UP SHOP概要


日時：3月11日（水）～ 3月17日（火）


営業時間：10：00～20：00


〒104-0082東京都中央区銀座4-6-16


銀座三越新館３階GINZAステージ





「YLÈVE（イレーヴ）」


YLÈVEは素材の質感、シルエット、仕立てのこだわり。上質とシンプルを徹底しながら、今の気分を表現する。ベーシック、ワーク、テーラリング、シーズンアイテムの4つの要素からデザインされた服は、シンプルさとクオリティーにこだわった大人のためのリアルクローズ。


IG：yleve_official


HP：www.yleve.jp




‐ブランドに関するお問い合わせ‐


株式会社TSI YLÈVE


PR


岡本 優美子


中嶋 麻里


mail :m_nakajima_tc@anglobal.co.jp