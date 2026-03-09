MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¡È½é¡É¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È³«ºÅ¥ì¥Ýー¥ÈÎ¦¾å¥È¥é¥Ã¥¯¡¢µ®ÉÐ¼¼¡¢Áª¼ê¥í¥Ã¥«ー¥ëー¥à¤Ê¤É¡È¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÀ»ÃÏ¡É¤ÇÆÃÊÌ»£±Æ¤ò¼Â»Ü
¥ï¥¿¥Ù¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡ÚËÜ¼Ò¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§²ÏÅç Åù¡Û¤Ï¡¢MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½é¤È¤Ê¤ë¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤ò2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤ò¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯10·î¤Ë¤´ÆþÀÒ¤µ¤ì¤¿ÈÓß·ÀéæÆ¡Ê¤¤¤¤¤¶¤ï¤«¤º¤È¡Ë¤µ¤ó¡¢¼ÓÌí¡Ê¤µ¤ä¡Ë¤µ¤ó¤´É×ºÊ¤Ç¤¹¡£¿·Ïº¤Ï¼Â¶ÈÃÄ¤ÇÎ¦¾å¶¥µ»¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯½Õ¤«¤éÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿¹ç½É¤ËÆþ¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¤½¤ÎÁ°¤Ë¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤ò»£±Æ¤·¤¿¤¤¡×¤È¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¿·ÉØ¤Î¼ÓÌí¤µ¤ó¤¬¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¿·Ïº¤ØÁêÃÌ¤µ¤ì¡¢¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ëÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤¤¤È¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é¡¢º£²ó¤Î»£±Æ¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢ÀÄ¶õ¤Î¤â¤È¡¢MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë³°¹½Éô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¶¥µ»¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿Î¦¾å¥È¥é¥Ã¥¯¤ä¡¢µ®ÉÐ¼¼¤äÁª¼ê¥í¥Ã¥«ー¡¢Áª¼êÆþ¾ìÁ°¤ÎÂÔµ¡¥¨¥ê¥¢¡¢Âç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢ÄÌ¾ï¤ÏÎ©¤ÁÆþ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤Ç»£±Æ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»£±Æ¸å¤Ë´¶ÁÛ¤ä°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿»£±Æ¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¿·Ïº¤ÎÀéæÆ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ä¤Ï¤ê¥È¥é¥Ã¥¯¤¬°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥Ã¥¯¤ÏÁö¤ë¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤ÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ10²ó°Ê¾åÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Áö¤ë°Ê³°¤ÎÌÜÅª¤ÇÆþ¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¶õµ¤´¶¤È°ã¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡×¤È¸½Ìò¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·ÉØ¤Î¼ÓÌí¤µ¤ó¤Ï¡Öµ®ÉÐ¼¼¤¬ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤ÏÆþ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç»£±Æ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡£Æó¿Í¤Ç°Ø»Ò¤ËºÂ¤ê¶¥µ»¾ì¤ò¸«²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡¢¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬Èþ¤·¤¯¡¢¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤Î»£±Æ¤â°õ¾Ý¿¼¤¯¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëÎ¦¾åÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Áö¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ë¼«Ê¬¤âÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤Ê´¶Æ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤â¡¢Åö¼Ò¤ÏMUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤Î¼Â»Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ÑÂ³Åª¤Ë¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤Ç¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ÎÄó¶¡¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È ÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò
Î¦¾å¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤Î»£±Æ
¥Ó¥¸¥ç¥ó²¼¤Ç¤Î»£±Æ
³°¹½Éô¤Ç¤Î»£±Æ
µ®ÉÐ¼¼¤Ç¤Î»£±Æ
Áª¼ê¥í¥Ã¥«ー¤Ç¤Î»£±Æ
Áª¼êÆþ¾ìÁ°¡ÊANDON¥Ûー¥ë¡Ë¤Ç¤Î»£±Æ
¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤Î»£±Æ